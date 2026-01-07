Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki rozdał 112 nominacji profesorskich. Jednej zabrakło

NOMINACJE PROFESORSKIE W PŁACU PREZYDENCKIM
Prezydent Nawrocki wręcza nominacje profesorskie
Źródło: TVN24
Na liście 112 nowych profesorów nominowanych przez Karola Nawrockiego nie ma Michała Bilewicza. Socjolog zajmujący się badaniem uprzedzeń w polskim społeczeństwie na tytuł czeka od siedmiu lat. Były prezydent Andrzej Duda określił jego pracę jako "antypolską" i "pozbawioną obiektywizmu".

W środę w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki po raz pierwszy wręczył nominacje profesorskie. Prezydent zapowiedział, że kolejne zostaną wręczone za miesiąc, a w ciągu roku planuje podpisać kilkaset nominacji.

Na liście nominatów nie ma dr. hab. Michała Bilewicza, który siedem lat czeka na wręczenie nominacji profesorskiej. Korzystny dla naukowca wyrok w tej sprawie wydał Naczelny Sąd Administracyjny.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ NOMINOWANYCH

Dr hab. Michał Bilewicz to profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW. Jego badania dotyczą m.in. postaw antysemickich w polskim społeczeństwie, uprzedzeń i mowy nienawiści. Poruszał on też np. wypowiedzi Grzegorza Brauna i Roberta Bąkiewicza.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Antysemityzm jako uniwersalny klucz. Tak się robi politykę

Antysemityzm jako uniwersalny klucz. Tak się robi politykę

Piotr Szostak, Justyna Suchecka
Winny jest "Żyd" i "komunista". I jeszcze Niemiec, i Ukrainiec, i uchodźca

Winny jest "Żyd" i "komunista". I jeszcze Niemiec, i Ukrainiec, i uchodźca

Tomasz Słomczyński

Badacz od niemal 7 lat czeka na nominację profesorską.

Duda o Bilewiczu: wątpliwie naukowa działalność

Dla Bilewicza droga do profesury rozpoczęła się w styczniu 2018 roku, kiedy to Rada Wydziału Psychologii UW rozpoczęła postępowanie o nadanie mu tytułu naukowego. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów (obecnie jest to już Rada Doskonałości Naukowej) powołała pięcioro recenzentów, którzy wystawili Bilewiczowi bardzo pozytywne recenzje. Wniosek komisji o nadanie Bilewiczowi tytułu profesora trafił do Kancelarii Prezydenta 15 stycznia 2019 roku.

Po latach oczekiwania na nominację Bilewicz poskarżył się do sądu administracyjnego na "przewlekłość postępowania". 15 października 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał Bilewiczowi rację w sporze z prezydentem Andrzejem Dudą. Była to już ostatnia instancja. Ówczesny prezydent miał miesiąc na rozpatrzenie decyzji NSA. Prezydent Andrzej Duda nominacji profesorskiej dla Bilewicza nie podpisał.

Michał Bilewicz
Michał Bilewicz
Źródło: Arek Markowicz / PAP

W maju ubiegłego roku, w wywiadzie dla Kanału Zero, Andrzej Duda mówił, że jego zdaniem Bilewicz prowadzi "wątpliwie naukową działalność, po prostu działalność antypolską, oczernia Polskę i Polaków", a proces jego kwalifikacji profesorskiej był w "ogromnym stopniu pozbawiony obiektywizmu".

Zaprzysiężenie nowego prezydenta mogło przynieść zmianę. Na razie jednak nie ma wiadomości o nominacji.

- Trudno mi to skomentować - oświadczył w styczniu bieżącego roku prof. Bilewicz. I dodał, że brak nominacji oznaczać może, że "kolejny Prezydent RP stawia się ponad prawem i nie wykonuje jednoznacznego wyroku NSA".

RPO: prezydent nie ocenia nominacji merytorycznie

Za Michałem Bilewiczem oraz za socjologiem Walterem Żelaznym z Uniwersytetu w Białymstoku (który również od kilku lat czeka na rozpatrzenie wniosku o nadanie tytułu profesora) wstawiał się Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak argumentował RPO, ustawa nie przewiduje merytorycznego badania wniosku przez prezydenta - ocena dorobku kandydata odbywa się bowiem na etapie poprzedzającym jego decyzję.

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora, jako ostatnie z postępowań o awans naukowy, wieńczy ścieżkę kariery naukowej. Osoby z tytułem profesora (profesorowie belwederscy) mają zapisane w ustawie wyższe minimalne wynagrodzenie niż osoby zatrudnione jako profesorowie nadzwyczajni.

Polska Agencja Prasowa zwróciła się do Kancelarii Prezydenta RP z pytaniem w sprawie nominacji Michała Bilewicza. Do czasu publikacji nie poinformowała o uzyskaniu odpowiedzi.

Nawrocki do profesorów o "modach światopoglądowych"

Na uroczystości wręczenia nominacji profesorskich Nawrocki mówił o "wolności akademickiej".

- Były też jednak czasy, o czym musimy z całą pewnością pamiętać, w których polskie akademie, uniwersytety, polską edukację, polską naukę sprowadzano do roli zaplecza czy gospodarstwa pomocniczego obcych państw czy systemów totalitarnych. Ja jako prezydent Polski głęboko wierzę, że wolność akademicka może rodzić się tylko w wolnej i niepodległej Polsce - oświadczył. Złożył też obietnicę.

- Będę dbał o to jako prezydent Polski i to chciałem państwu zagwarantować, żebyście podlegali państwo tylko dyscyplinie wokół warsztatu naukowego, bo to jest obowiązujące dla wszystkich uniwersytetów i akademii, i dobrym obyczajom, aby nigdy świat naukowy i profesorowie, którzy otrzymują nominacje, nie ulegali modom światopoglądowym czy pewnej politycznej codzienności - obiecał prezydent.

OGLĄDAJ: Co nas czeka w 2026? "To będzie rok trzech polityków"
pc

Co nas czeka w 2026? "To będzie rok trzech polityków"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr, aaw/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
AntysemityzmKarol NawrockiGrzegorz BraunAndrzej Duda
Czytaj także:
Giorgia Meloni
Cztery osoby z młodzieżówki zaatakowane. Meloni zabrała głos
Świat
Krzyż
Awantura o krzyż. Wójt zawiadomił prokuraturę w sprawie nauczycielki
Trójmiasto
Małżeństwa w Polsce
Sąd unieważnił małżeństwo przez ChatGPT
Świat
Donald Tusk
Wstrzymana reforma. "Premier nie wie, o czym mówi"
Wiktor Knowski
Intensywne opady śniegu, śnieżyca, noc
Śnieżyce i trzaskający mróz. IMGW ostrzega
METEO
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
Były minister zdrowia został pobity, grożono mu. Jest akt oskarżenia
WARSZAWA
W dach domku ogrodowego wbito kosę
Wbili kosę w dach domku. "Wyjątkowo bolesna" skala zniszczeń
Kraków
imageTitle
Najcenniejszy piłkarz świata. Dystansuje Haalanda i Mbappe
EUROSPORT
shutterstock_2240508931
Co z ewakuacją Polaków? "Nikt nie wie, kto znajdzie się na liście"
BIZNES
Uroczystości pogrzebowe jazzmana Michała Urbaniaka na Powązkach Wojskowych
"Był mistrzem w wykonywaniu rzeczy niewykonalnych"
WARSZAWA
24 min
pc
Historyczny moment w astronomii. To zasługa Polaków
KIJEK W KOSMOSIE
imageTitle
Co planuje Messi. Po karierze chce zostać przy piłce
EUROSPORT
Śnieg we Francji
Wypadki, korki, sparaliżowane lotniska
METEO
Donald Trump
CNN: Amerykanie nie popierają wizji Trumpa. Sondaże są zgodne
Świat
Śnieżny styczeń (zdj. ilustracyjne)
Prezydent Warszawy zwołał sztab kryzysowy
WARSZAWA
Tankowiec Bella1/Marinera został zajęty przez służby USA
USA przejęły tankowiec. Rosjanie się spóźnili, teraz mają żądania
Świat
Wenezuela ropa naftowa
USA chce sprzedawać wenezuelską ropę "bezterminowo"
BIZNES
Donald Trump i jego współpracownicy podczas akcji w Wenezueli
"Trump wyda rozkaz". Amerykański senator grozi irańskiemu przywódcy
Świat
Kierowca uciekał przed policjantami drogą ekspresową numer 19
Uciekał przed policją, w aucie zostawił pasażerów. Nagranie
Lublin
Schronisko dla osób pozbawionych prądu w jednej z berlińskich szkół
Zakończył się największy blackout "od drugiej wojny światowej"
Świat
Zderzenie na moście Północnym
Auta zderzyły się na moście. Jedno z nich obróciło
WARSZAWA
Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Fatalne powietrze w Warszawie, RCB wysłało alerty
WARSZAWA
Adam Glapiński
Rekordowa ilość złota. Tyle wynoszą rezerwy NBP
BIZNES
Podopieczni schroniska w Oławie znaleźli nowe domy
"To już nie zima, to czas przetrwania". Schroniska proszą o pomoc
Wrocław
Stephen Miller
Jak żart stał się groźbą. Co wiemy o prawej ręce Donalda Trumpa
Świat
imageTitle
Triumfator TCS na czele. Słoweńcy stawią się w Zakopanem w najmocniejszym składzie
EUROSPORT
Zdarzenie na Chełmskiej
Uderzył w zaparkowane auta. Był pijany
WARSZAWA
Uroczystości pogrzebowe Brigitte Bardot
Ostatnie pożegnanie legendy. Politycy i gwiazdy na pogrzebie Brigitte Bardot
Kultura i styl
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
"New York Times" poleca Warszawę
BIZNES
szczepienie shutterstock_2190083545_1
Polacy zaczęli się szczepić? Od lutego jeszcze więcej szczepionek w aptekach
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica