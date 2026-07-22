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Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Sławomira Patyry

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Sławomir Patyra
Patyra: ocena przebiegu procedury związanej z moim wyborem była jednoznacznie pozytywna
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
W najbliższy wtorek Karol Nawrocki przyjmie ślubowanie od wybranego na sędziego Trybunału Konstytucyjnego profesora Sławomira Patyry - przekazał szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Poinformował też o terminie wręczenia powołań nowym sędziom Sądu Najwyższego i planowanym powołaniu asesorów sądowych. 

Bogucki poinformował, że Nawrocki tego samego dnia wręczy powołania czterem nowym sędziom Sądu Najwyższego. "W przyszłym tygodniu Prezydent planuje także powołanie 211 asesorów sądów rejonowych oraz 18 asesorów wojewódzkich sądów administracyjnych" - przekazał szef kancelarii.

Nawrocki przyjmie ślubowanie od sędziego Patyry. Bogucki o powodach decyzji

Bogucki został zapytany o decyzję prezydenta w Polsat News. - Pan profesor Patyra nie szedł do Sejmu, nie uczestniczył w szopce, nie składał ślubowania wobec kolumn sejmowych czy wobec marszałka Sejmu - stwierdził szef kancelarii prezydenta.

Szef KPRP ocenił, że "tu mieliśmy, co do zasady, bardzo czystą sytuację". - Były pewne wątpliwości, ale pan prezydent je rozwiał. To znaczy - nastąpił wybór na konkretne stanowisko, za konkretnego sędziego, na konkretne wakujące miejsce za sędziego Zielonackiego, zachowana została zasada indywidualizacji powołań, indywidualizacji kadencji, było to przeprowadzone zgodnie ze wszystkimi procedurami, w związku z tym prezydent jako strażnik konstytucji odbierze ślubowanie od osoby wybranej przez Sejm na sędziego TK. To bardzo proste - ocenił Bogucki.

Pytany o pozostałych wybranych na sędziów przez Sejm, Bogucki stwierdził, że "postanowiły one skorzystać ze ścieżki, która nie jest przewidziana konstytucją ani ustawami, to znaczy nie składać ślubowania wobec prezydenta". - Prezydent wniósł do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, a wobec tego wszystkie sprawy dotyczące ślubowania tych czworga sędziów ulegają zawieszeniu z mocy prawa - dodał.

Sławomir Patyra wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Sławomir Patyra w czerwcu został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce sędziego Andrzeja Zielonackiego, którego kadencja zakończyła się 28 czerwca. Patyra wciąż nie objął obowiązków służbowych, ponieważ prezydent nie odebrał od niego dotychczas ślubowania. 3 lipca prawnik informował, że skierował do prezydenta Nawrockiego pismo z prośbą o wyznaczenie terminu swojego ślubowania. Wskazywał, że chciał zasygnalizować w ten sposób gotowość do nawiązania stosunku służbowego w TK.

W ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty informował, że skierował do Nawrockiego pismo w sprawie sędziego Patyry. Zwrócił się w nim do prezydenta "o niezwłoczne podjęcie działań umożliwiających przystąpienie do sprawowania mandatu" przez sędziego.

Nawrocki wciąż nie przyjął ślubowania od czworga z sześciorga sędziów wybranych przez Sejm w marcu. Wówczas wybrano sędziów: Magdalenę Bentkowską, Dariusza Szostka, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza oraz Annę Korwin-Piotrowską.

1 kwietnia sędziowie Szostek i Bentkowska złożyli na zaproszenie prezydenta Nawrockiego ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostała czwórka 9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej złożyła ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta". Prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszcza tej czwórki do czynności w TK.

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Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Zbigniew BoguckiKarol NawrockiTrybunał Konstytucyjny
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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