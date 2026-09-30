"Prezydent jest przewrażliwiony na swoim punkcie. Myślałem, że to twardy gość"

Prezydent otwiera za dużo frontów - ocenił w TVN24+ Konrad Piasecki w kontekście coraz mniej korzystnych dla Karola Nawrockiego sondaży zaufania. Arleta Zalewska przytoczyła relację, z której wynika, że nawet prezydencki minister był zaskoczony postawą swojego przełożonego. Współautorzy "Podcastu politycznego" poruszyli też kwestię "spięcia" na posiedzeniu rządu. Artykuł dostępny w subskrypcji
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.
Oglądaj "Podcast polityczny" co środę na żywo o godzinie 9 w TVN24+ lub jako wideo na żądanie.
Pozostało 91% artykułu
ZOBACZ TAKŻE: