Polska Karol Nawrocki powołał nowego prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. To "neosędzia" Oprac. Filip Czerwiński |

Rzecznik SN o braku kworum na zgromadzeniu mającym wyłonić kandydatów na pierwszego prezesa (wideo z lutego 2026 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezydent Karol Nawrocki postanowieniem z 20 listopada powołał sędziego Igora Zgolińskiego na stanowisko prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego - poinformował we wtorek Sąd Najwyższy.

Igor Zgoliński Źródło zdjęcia: TVN24

Nowy prezes Izby Karnej urodził się w 1976 roku w Toruniu. W latach 2000-2003 odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Rejonowym w Toruniu, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 2004-2008 był asesorem sądowym. Następnie orzekał w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy i Sądzie Okręgowym w Toruniu. W latach 2016-2020 był wiceprezesem Sądu Okręgowego w Toruniu.

W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 2013 roku stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest profesorem Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Opublikował ponad 150 prac naukowych. Odbył staże naukowe na kilku uniwersytetach, między innymi w Portugalii, Hiszpanii, Rumunii i we Włoszech, a także pełnił funkcję profesora wizytującego na uniwersytecie w Gruzji.

"Neosędzia" prezesem

Sędzia Zgoliński został powołany do Izby Karnej SN w maju 2020 roku na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa uformowanej po 2017 roku, czyli po tym, jak Zjednoczona Prawica zmieniła sposób wybierania sędziów do jej grona. Wcześniej wybierali ich sędziowie, a od 2018 roku robi to Sejm. Krytycy nazywają tak ukształtowaną Radę "neo-KRS", a sędziów powołanych na jej wniosek "neosędziami".

Od sierpnia 2025 roku Igor Zgoliński pełni funkcję rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. Jest również współautorem komentarzy do Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego, a także wieloletnim wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

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Zgoliński zastąpił Kapińskiego

Poprzednim prezesem Izby Karnej był sędzia Zbigniew Kapiński. Po tym, jak pod koniec maja prezydent Nawrocki powołał sędziego Kapińskiego na pierwszego prezesa SN, Zgoliński pełnił obowiązki kierującego Izbą Karną.

Jak informowano w mediach - jeszcze pod koniec marca odbyły się zgromadzenia sędziów Izby Karnej SN, które wyłoniły troje kandydatów na prezesa tej izby. "Rzeczpospolita" pisała w kwietniu, że kandydaturami przekazanymi prezydentowi byli sędziowie: Antoni Bojańczyk, Małgorzata Bednarek i Igor Zgoliński. "Najwyższe poparcie i osiem głosów zdobył Zgoliński" - pisała wtedy "Rz". Dziennik dodawał, że sędziowie Izby Karnej powołani przed 2018 rokiem nie brali udziału w tych zgromadzeniach.

W lipcu prezydent Nawrocki powołał sędzię Marię Szczepaniec na stanowisko prezesa Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN. Poprzedni prezes tamtej izby - sędzia Wiesław Kozielewicz - w grudniu 2025 roku przeszedł w stan spoczynku.