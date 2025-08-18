Logo strona główna
Polska

Nawrocki powołał doradców. "Oferta ciężkiej pracy"

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie
Karol Nawrocki powołał ponad 20 doradców. To między innymi były wiceszef MSWiA Błażej Poboży, a także była posłanka i doradczyni Andrzeja Dudy Beata Kempa. Z kolei związany z KUL konstytucjonalista Dariusz Dudek ma współtworzyć Radę Konstytucyjną, której zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej.

Prezydent Karol Nawrocki powołał 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły analogiczne funkcje w kancelarii Andrzeja Dudy, a także między innymi osoby, które wspierały Nawrockiego w kampanii wyborczej. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

- Dziękuję, że przyjęliście od prezydenta Polski ofertę ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra - zwrócił się do powołanych doradców Nawrocki. Stwierdził, że każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie i każdy ma w swoim życiorysie "ciężką pracę dla Polski". Zapowiedział, że w przyszłości do grona doradców dołączać będą kolejne osoby.

Oto nowi doradcy Karola Nawrockiego

Wśród doradców etatowych został powołany między innymi Jan Józef Kasprzyk. Od 2016 do 2024 roku stał na czele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak wskazał Nawrocki, w jego kancelarii Kasprzyk też zajmie się kwestiami związanymi z kombatantami.

Nawrocki, nawiązując do doświadczenia Kasprzyka, wskazał, że wśród nowych doradców są "ludzie od przeszłości, ale także od przyszłości". W tym kontekście wskazał na Magdalenę Hajduk, poprzednio dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, która w KPRP również będzie odpowiadać za kwestie nowych technologii.

Zuzanna Karczewska

Stanowisko doradcy etatowego obejmie także współpracujący z Andrzejem Dudą, związany z KUL konstytucjonalista Dariusz Dudek, którego zadaniem - jak mówił Nawrocki - będzie stworzenie, we współpracy z szefem prezydenckiej kancelarii Zbigniewem Boguckim, Rady Konstytucyjnej - organu, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej.

Za sprawy rolników odpowiadać będzie Tomasz Obszański, związany z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

Były doradca Dudy, a wcześniej między innymi wiceszef MSWiA Błażej Poboży wraz z pułkownikiem Krzysztofem Wacławkiem, w przeszłości oficerem CBA i ABW, będą odpowiadali za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W gronie doradców znajdą się również osoby odpowiedzialne za kontakty z jednostkami samorządu terytorialnego. To między innymi Jarosław Bujak, który będzie odpowiadał za kontakty kancelarii z organami pomocniczymi jednostek samorządu, w tym na przykład sołtysami.

Doradcami etatowymi, odpowiedzialnymi między innymi za kwestie doradcze i społeczne, zostaną ekonomista Piotr Głowacki, były wiceszef MAP Paweł Gruza oraz była wiceszefowa MRiPS Barbara Socha, która - jak wskazał prezydent - ma odpowiadać przede wszystkim za kwestie demografii.

Za sport odpowiadać będzie Łukasz Witek, a za sprawy humanitarne i społeczne Beata Kempa, w przeszłości między innymi posłanka, wiceminister sprawiedliwości, a także doradca w kancelarii Dudy.

Dyplomata Radosław Gruk, były ambasador w Uzbekistanie, odpowiadać będzie - jako doradca etatowy - za sprawy międzynarodowe. W pracy ma wesprzeć - jak zapowiedział prezydent - powołanego na doradcę społecznego Jacka Saryusza-Wolskiego - w przeszłości posła do PE kilku kadencji - a także szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza.

Wśród doradców społecznych znaleźli się także dwaj naukowcy związani z komitetem obywatelskim, który wspierał przed wyborami Nawrockiego - lekarz profesor Piotr Czauderna oraz historyk profesor Andrzej Nowak. Związany z NSZZ "Solidarność" Bogdan Kubiak odpowiadać będzie za kwestie związkowe i społeczne, a dotychczasowy doradca Dudy, a wcześniej między innymi główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur, za kwestie transportu i infrastruktury.

Z kolei za środowisko i klimat jako doradca społeczny odpowiadać ma Sławomir Mazurek, w przeszłości między innymi wiceszef Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dotychczas doradca w kancelarii Dudy. Jak zadeklarował Nawrocki, "kwestie środowiska i klimatu nie pozostaną obojętne w naszych działaniach - oczywiście nie ekoterroryzmu, tylko zrównoważonego dbania o środowisko i klimat".

W gronie doradców społecznych zajmujących się gospodarką i rozwojem znajdzie się prawniczka, między innymi była wiceszefowa resortu cyfryzacji Wanda Buk, a także Leszek Skiba, w latach 2020-2024 prezes Pekao SA.

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

TAGI:
Prezydent RPKancelaria Prezydenta RPKarol Nawrocki
