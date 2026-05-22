Polska

Karol Nawrocki: ponownie skieruję wniosek o referendum

Karol Nawrocki
Nawrocki: złożę drugi wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej UE
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że skieruje do Senatu "drugi wniosek o referendum" w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Jak mówił w Bielanach-Jarosławach, "zmienimy pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie".

Senat nie wyraził w środę zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W piątek Karol Nawrocki nawiązał do tej kwestii podczas spotkania z mieszkańcami powiatu sokołowskiego w Bielanach-Jarosławach.

- To, co zrobił Senat, to nie jest uderzenie w Karola Nawrockiego. Ja jestem tylko przekaźnikiem pewnej społecznej emocji. Senatorowie powiedzieli wam: nie chcemy słuchać waszego głosu - powiedział Karol Nawrocki..

- Prezydent chce słuchać głosu narodu i prosi Senat o to, aby naród się wypowiedział w referendum, bo mówią mu przedsiębiorcy, rolnicy, ci, co płacą za energię elektryczną: chcemy odrzucić pewne rozwiązania w mechanizmie demokratycznym, nie chcemy się z nikim bić, nie chcemy nikomu ubliżać, chcemy powiedzieć głosem narodu, co sądzimy o zielonej polityce. Ale was nikt nie chce słuchać - dodał.

Jak mówił Nawrocki, "słyszałem, że pytanie jest nieodpowiednie". - Sprawa jest zbyt poważna, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie - ocenił. I właśnie dlatego, pani marszałek Senatu, złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie - zapowiedział.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "to nie jest nasze ostatnie słowo". - Będziemy walczyć o to, by Polacy płacili mniej za energię elektryczną, by skończyć z szaleństwem Zielonego Ładu, tej polityki klimatycznej - powiedział.

Nawrocki zaproponował referendum

Prezydent Karol Nawrocki 7 maja złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego udziału Polski w unijnej polityce klimatycznej. Wyjaśniając swoją decyzję, powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że w podpisanym porozumieniu z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym "Solidarność" zadeklarował między innymi, że podejmie działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki europejskiego Zielonego Ładu.

Według wniosku pytanie w referendum miało brzmieć: "Czy jest Pani/Pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?".

Justyna Sochacka
