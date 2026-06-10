"Fakty" TVN nieoficjalnie: trwają przygotowania do wizyty Karola Nawrockiego w USA. Relacja Marcina Wrony Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250" - napisał w serwisie X w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydencki minister nie zapowiedział spotkania w cztery oczy między Trumpem i Nawrockim, ale dodał, że '"wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych".

Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.



W tym roku Stany Zjednoczone świętują 250. rocznicę… — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) June 10, 2026 Rozwiń

Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia "Faktów" TVN

Wcześniej w środę źródła "Faktów" TVN w Pałacu Prezydenckim przekazały, że Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się na nie wybiera.

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala UFC, amerykańskiej organizacji mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie także częścią obchodów 80. urodzin Donalda Trumpa, który jest fanem UFC.

Przed siedzibą prezydenta USA rozstawiony już został oktagon, w którym odbywać się będą walki. W pobliskim parku (National Mall) przygotowano miejsce dla 85 tysięcy osób, które będą mogły oglądać galę na telebimach.

Ostatnie przygotowania do gali mieszanych sztuk walki federacji UFC na terenie Białego Domu Źródło zdjęcia: Reuters

Czy będzie rozmowa Trump-Nawrocki?

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona relacjonował, że z jego informacji wynika, że na razie nie jest planowane żadne długie spotkanie dwustronne prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. - Aczkolwiek nie wyklucza się jakichś rozmów przy okazji tej gali - dodał.

Wrona podkreślił, że gala UFC będzie pierwszym tego typu wydarzeniem na terenie Białego Domu. Jak mówił, organizatorzy spodziewają się, że w sobotę i niedzielę na gali będzie około 65 tysięcy kibiców, przy czym kilka tysięcy na terenie Białego Domu. Reszta będzie w strefie kibica w pobliżu siedziby prezydenta.

Karol Nawrocki był w USA pod koniec marca, gdzie wziął udział w konferencji konserwatystów CPAC [Conservative Political Action Conference - red.] w Dallas.

Z prezydentem Trumpem Nawrocki spotkał się na początku września zeszłego roku w Białym Domu. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli głowy polskiego państwa.

Karol Nawrocki i Donald Trump Źródło zdjęcia: Mikołaj Bujak/KPRP

Kontrowersyjna gala i huczne urodziny Donalda Trumpa

Dziennik "Washington Post" przypomniał, że poprzednik Trumpa Joe Biden dzień swoich 80. urodzin spędzał w gronie rodzinnym i nie podjęto wtedy próby "przekształcenia tego wydarzenia w wydarzenie polityczne". Dziennik zwrócił też uwagę, że przed erą Trumpa prezydenckie urodziny rzadko przeradzały się w publiczne widowiska, a prezydenci świętowali przy rodzinnych obiadach i na kameralnych spotkaniach.

Według "Washington Post" wydarzenie przygotowywane na 80. urodziny Trumpa ma także aspekt finansowy, bowiem dla Trumpa i jego sojuszników może to być okazja do zarobku. Jego organizatorem jest właściciel UFC Dana White, bliski przyjaciel gospodarza Białego Domu, który w czasie kampanii prezydenckiej w 2024 roku umożliwił mu występ - istotny dla ostatecznego wyniku - w podcaście Joe Rogana.

Przygotowania do gali mieszanych sztuk walki na terenie Białego Domu. Zdjęcia z końca maja 2026 roku Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO Donald Trump przed Białym Domem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

W marcu tego roku Trump kupił warte 50 tysięcy dolarów akcje TKO Group Holdings, spółki powiązanej z UFC. White powiedział z kolei, że gala przed Białym Domem będzie "niezrównaną okazją marketingową".

Gala może jeszcze zostać wstrzymana w wyniku złożonego w niedzielę przez organizację Public Integrity Project pozwu do sądu. Zwrócono w nim uwagę na potencjalny konflikt interesów i transakcje giełdowe prezydenta, a także na fakt, że przed zorganizowaniem tak ogromnego wydarzenia przed siedzibą amerykańskich prezydentów nie odbył się żaden przegląd środowiskowy.

OGLĄDAJ: Miała być złota era USA. Jest "złoto udekorowany Gabinet Owalny" Zobacz cały materiał