Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Marcin Przydacz potwierdza. Karol Nawrocki poleci do Waszyngtonu na galę UFC w Białym Domu

Marcin Wrona
Justyna Sochacka
Zespół autorów
Marcin WronaOprac. Justyna SochackaOprac. Filip Czerwiński
|
Karol Nawrocki i Donald Trump
"Fakty" TVN nieoficjalnie: trwają przygotowania do wizyty Karola Nawrockiego w USA. Relacja Marcina Wrony
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP
Prezydent będzie w niedzielę gościem gali UFC w Białym Domu, organizowanej pod hasłem UFC Freedom 250 - przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Wcześniej nieoficjalnie tę informację podały "Fakty" TVN. Prezydent USA Donald Trump będzie w tym dniu obchodził 80. urodziny.

"Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Waszyngtonu. W niedzielę, 14 czerwca, na zaproszenie obchodzącego w tym dniu urodziny Prezydenta Donalda Trumpa, weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250" - napisał w serwisie X w środę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydencki minister nie zapowiedział spotkania w cztery oczy między Trumpem i Nawrockim, ale dodał, że '"wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych".

Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia "Faktów" TVN

Wcześniej w środę źródła "Faktów" TVN w Pałacu Prezydenckim przekazały, że Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa i się na nie wybiera.

W niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala UFC, amerykańskiej organizacji mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie także częścią obchodów 80. urodzin Donalda Trumpa, który jest fanem UFC.

Przed siedzibą prezydenta USA rozstawiony już został oktagon, w którym odbywać się będą walki. W pobliskim parku (National Mall) przygotowano miejsce dla 85 tysięcy osób, które będą mogły oglądać galę na telebimach.

Ostatnie przygotowania do gali mieszanych sztuk walki federacji UFC na terenie Białego Domu
Ostatnie przygotowania do gali mieszanych sztuk walki federacji UFC na terenie Białego Domu
Źródło zdjęcia: Reuters

Czy będzie rozmowa Trump-Nawrocki?

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona relacjonował, że z jego informacji wynika, że na razie nie jest planowane żadne długie spotkanie dwustronne prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. - Aczkolwiek nie wyklucza się jakichś rozmów przy okazji tej gali - dodał. 

Wrona podkreślił, że gala UFC będzie pierwszym tego typu wydarzeniem na terenie Białego Domu. Jak mówił, organizatorzy spodziewają się, że w sobotę i niedzielę na gali będzie około 65 tysięcy kibiców, przy czym kilka tysięcy na terenie Białego Domu. Reszta będzie w strefie kibica w pobliżu siedziby prezydenta. 

Karol Nawrocki był w USA pod koniec marca, gdzie wziął udział w konferencji konserwatystów CPAC [Conservative Political Action Conference - red.] w Dallas.

Z prezydentem Trumpem Nawrocki spotkał się na początku września zeszłego roku w Białym Domu. Była to jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli głowy polskiego państwa.

Karol Nawrocki i Donald Trump
Karol Nawrocki i Donald Trump
Źródło zdjęcia: Mikołaj Bujak/KPRP

Kontrowersyjna gala i huczne urodziny Donalda Trumpa

Dziennik "Washington Post" przypomniał, że poprzednik Trumpa Joe Biden dzień swoich 80. urodzin spędzał w gronie rodzinnym i nie podjęto wtedy próby "przekształcenia tego wydarzenia w wydarzenie polityczne". Dziennik zwrócił też uwagę, że przed erą Trumpa prezydenckie urodziny rzadko przeradzały się w publiczne widowiska, a prezydenci świętowali przy rodzinnych obiadach i na kameralnych spotkaniach.

Według "Washington Post" wydarzenie przygotowywane na 80. urodziny Trumpa ma także aspekt finansowy, bowiem dla Trumpa i jego sojuszników może to być okazja do zarobku. Jego organizatorem jest właściciel UFC Dana White, bliski przyjaciel gospodarza Białego Domu, który w czasie kampanii prezydenckiej w 2024 roku umożliwił mu występ - istotny dla ostatecznego wyniku - w podcaście Joe Rogana.

Przygotowania do gali mieszanych sztuk walki na terenie Białego Domu. Zdjęcia z końca maja 2026 roku
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
Donald Trump przed Białym Domem
Donald Trump przed Białym Domem
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

W marcu tego roku Trump kupił warte 50 tysięcy dolarów akcje TKO Group Holdings, spółki powiązanej z UFC. White powiedział z kolei, że gala przed Białym Domem będzie "niezrównaną okazją marketingową".

Gala może jeszcze zostać wstrzymana w wyniku złożonego w niedzielę przez organizację Public Integrity Project pozwu do sądu. Zwrócono w nim uwagę na potencjalny konflikt interesów i transakcje giełdowe prezydenta, a także na fakt, że przed zorganizowaniem tak ogromnego wydarzenia przed siedzibą amerykańskich prezydentów nie odbył się żaden przegląd środowiskowy.

OGLĄDAJ: Miała być złota era USA. Jest "złoto udekorowany Gabinet Owalny"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Fakty TVN, PAP, tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USADyplomacjaMarcin PrzydaczKancelaria Prezydenta RPPrezydent RPBiały DomWaszyngton
Marcin Wrona
Marcin Wrona
Korespondent "Faktów" TVN w Stanach Zjednoczonych
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Burza, deszcz, chmury
Gdzie jest burza? Tu mocno pada deszcz
METEO
Opady
Deszczonośny front nad Polską. Tak będzie wędrować
METEO
Mężczyźni skakali po zaparkowanych samochodach
Skakali po dachach zaparkowanych aut
WARSZAWA
Donald Trump
Co z porozumieniem USA i Iranu? Trump grozi "bardzo mocnymi" atakami
Świat
Heorhii Tykhyi
Rzecznik MSZ Ukrainy apeluje do "pierwszego strategicznego sojusznika i przyjaciela"
Świat
Kontrabanda w karetce
Powiedziała, że wiezie chorych. W karetce znaleźli coś, o czym nie wspomniała
Rzeszów
EN_01646387_0034 (1)
Tymczasowy areszt dla Leszka Kraskowskiego. Prokuratura tłumaczy, dziennikarze apelują
Polska
Zginęły dwie osoby
Wjechał autem na chodnik, dwie osoby nie żyją
Bardo
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu (zdj. ilustracyjne)
Ratusz o efektach nocnej prohibicji
WARSZAWA
Nowy Jork USA
Inflacja w USA najwyższa od lat. "Może nie ostygnąć aż do przyszłego roku"
BIZNES
Sypnęło gradem w mieście Balerna w Szwajcarii
Spadł grad. Był wielkości brzoskwini
METEO
Zarzuty dla dwóch osób ws. nieprawidłowości przy II turze wyborów prezydenckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nieprawidłowości przy liczeniu głosów. 24 osoby z zarzutami
WARSZAWA
Roman Giertych
Przesłuchanie Kaczyńskiego. Giertych wyszedł w trakcie
Polska
Kraty, więzienie
Dziewięć miesięcy więzienia za złamanie zakazu
WARSZAWA
Peter Magyar
FAŁSZ"Obraził własnych obywateli"? Co zrobił premier Węgier
Zuzanna Karczewska
imageTitle
Chwalińska wdzięczna za wsparcie. Teraz stawia na jedno
EUROSPORT
Rosja. Policja nadzoruje usunięcie samochodu po eksplozji w mieście Bałaszycha, 9 czerwca 2026 r.
Eksplozja samochodu pod Moskwą. Pieskow zabrał głos
Świat
Seniorki straciły oszczędności życia (zdj. ilustracyjne)
Kryzys emerytalny na horyzoncie. Uderzy w kieszenie seniorów w USA
BIZNES
18-latek usłyszał dwa zarzuty, na dwa miesiące trafił do aresztu
Wycelował w kierującą autobusem i udawał, że strzela
Rzeszów
Laboratorium produkujące syntetyczne narkotyki
"Substancja ta wyjątkowo szybko uzależnia". Zlikwidowali laboratorium
WARSZAWA
imageTitle
Skandal organizacyjny. Numer paszportu Messiego ujawniony
EUROSPORT
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pięciu w aucie, wszyscy pijani. Próbowali uciekać
WARSZAWA
Donald Trump w Białym Domu
"Zaniemówiłam". Post Donalda Trumpa zdenerwował Japończyków
Świat
Ulewa, deszcz
Szykują się rządy niżów. Przyniosą dużo deszczu
METEO
imageTitle
Porażka Hurkacza na raty. Nieudany powrót po przerwie
EUROSPORT
Doraźne prace remontowe przy torowisku w ciągu alei Waszyngtona
Mniej pasów ruchu, by ocalić zieleń. Tak zmieni się aleja Waszyngtona
WARSZAWA
szpital, pacjent, leczenie, kroplówka, służba zdrowia
Na te terapie czekają pacjenci. Jutro decyzja
Zdrowie
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedź zaatakował kobietę na parkingu przed świątynią
METEO
tankowanie benzyna stacja paliwo
Różnice cen paliw na stacjach. Gdzie jest najtaniej w Polsce?
BIZNES
shutterstock_2418283435
"Dlaczego nic nie powiedziało?" Największe polskie badanie pokazuje, czego dorośli nie widzą
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica