Rzecznik rządu o orędziu Nawrockiego: słyszałem dużo "ja"

Szłapka: życzę prezydentowi, żeby z każdym miesiącem dojrzewał do tej funkcji, bo jeszcze trochę zostało przed nim

Prezydent Karol Nawrocki wygłosił w środę wieczorem swoje pierwsze orędzie noworoczne. Dużo uwagi poświęcił w nim na sukces gospodarczy Polski i fakt, że nasz kraj dołączył do grupy G20. Opisał też cele Polski na 2026 rok.

Przemówienie prezydenta skomentował w TVN24 rzecznik rządu. - Przede wszystkim słyszałem tam chęć mówienia "ja", mówienia o sobie. Myślę, że na takiej funkcji od każdego polityka wymaga się i raczej oczekuje się mówienia "my" - powiedział Adam Szłapka.

Odniósł się do słów Nawrockiego o tym, że "w mijającym roku swoim wyborem Polacy powiedzieli jasno, nie podoba nam się to, co jest i wyraźnie pokazali, że sprawy państwa nie idą w dobrą stronę". Szłapka przypomniał, że na Nawrockiego głosowała w II turze niewiele ponad połowa uczestników wyborów, a w I turze - jedna trzecia.

- Pan prezydent, jeśli uważa, że reprezentuje w stu procentach poglądy wszystkich tych, którzy na niego zagłosowali w drugiej turze, to się myli. Na niego głosowała jedna trzecia Polaków w pierwszej turze, mniej niż na Rafała Trzaskowskiego - wskazał Szłapka.

Życzenia dla prezydenta

Zapytany, czego życzyłby prezydentowi Nawrockiemu w kontekście polepszenia współpracy między nim a premierem Tuskiem, Szłapka odparł, że "życzy tego, żeby z każdym miesiącem dojrzewał do tej funkcji, bo jeszcze trochę zostało przed panem prezydentem".

- Życzę przede wszystkim tego, żeby funkcję, którą pełni traktował jako misję i wielką odpowiedzialność. I przede wszystkim myślał w kategoriach interesu Polski i całego kraju, całego społeczeństwa, a zupełnie odłożył na bok ten czysty interes partyjny, polityczny - powiedział rzecznik rządu.

Kiedy spotkanie Tusk-Nawrocki?

Adam Szłapka odniósł się też do potencjalnego spotkania prezydenta z premierem. Szef rządu mówił we wtorek, że liczy na pilne spotkanie z Nawrockim, bo możliwe, że niedługo trzeba będzie podejmować decyzje w sprawie przyszłości Ukrainy i regionu, dlatego rząd i Pałac Prezydencki powinny w interesie Polski koordynować działania w wymiarze międzynarodowym.

- Ja się nie kontaktowałem (w tej sprawie - red.) z kancelarią prezydenta, ale będziemy się kontaktować dosyć szybko - powiedział Szłapka. Jak dodał, "myślę, że powinno na początku stycznia do tego spotkania dojść".

W tym kontekście rzecznik rządu zapytany został o poprzedni bezpośredni kontakt Nawrockiego z Tuskiem. Jak powiedział, było to "podczas ataku dronów", czyli we wrześniu 2025 roku. - Ze strony pana premiera jeszcze były SMS-y do pana prezydenta, ale bez odpowiedzi - relacjonował rzecznik rządu.

- Ja jestem z natury optymistą i liczę na to, że pan prezydent i jego otoczenie dorosną do takiego momentu, że jednak w tych najważniejszych sprawach da się współpracować - powiedział Szłapka.

