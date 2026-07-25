Karol Nawrocki ogłosił nową inicjatywę. Zaprasza młodych do Juraty
O inicjatywie prezydent poinformował w filmie opublikowanym w sobotę na platformie X. Jak podkreślił, jest to wydarzenie stworzone z myślą o młodych.
Karol Nawrocki ogłosił nową inicjatywę
Zapowiedział, że będą to "dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek". - Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami - oświadczył Nawrocki.
Dodał, że szczegóły na temat wydarzenia oraz formularz rejestracyjny są już dostępne na oficjalnej stronie internetowej prezydenta. - Rejestracja właśnie ruszyła - zaznaczył.
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że "pierwszy raz w historii, w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie, odbędzie się tak wyjątkowe wydarzenie skierowane do młodych ludzi". "Warto przyjechać, posłuchać i zabrać głos, dobrze spędzając czas podczas ostatniego weekendu wakacji" - napisał.
Rezydencje prezydenta
Choć głównymi siedzibami urzędowymi Prezydenta RP pozostaje warszawski Pałac Prezydencki oraz Belweder, to do dyspozycji głowy państwa pozostaje kilka rezydencji.
Jedna z rezydencji mieszcząca się na Mierzei Helskiej powstała w latach 1996-2003. Obecnie jest to centrum reprezentacyjno-konferencyjne, czynne przez cały rok miejsce aktywności politycznej głowy państwa, wykorzystywane do spotkań z innymi politykami, ale także w celach wypoczynkowych.
Prezydent do dyspozycji ma również tak zwany Zamek w Wiśle, który był darem Ludu Śląskiego dla Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców. W zasobie Kancelarii Prezydenta RP znajdują się również mniejsze obiekty, w tym zabytkowy Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku z lat 30. XX wieku.