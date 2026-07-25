Polska Karol Nawrocki ogłosił nową inicjatywę. Zaprasza młodych do Juraty Oprac. Kuba Koprzywa |

Przemówienie Karola Nawrockiego podczas Święta Policji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/NawrockiKn

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O inicjatywie prezydent poinformował w filmie opublikowanym w sobotę na platformie X. Jak podkreślił, jest to wydarzenie stworzone z myślą o młodych.

Karol Nawrocki ogłosił nową inicjatywę

Zapowiedział, że będą to "dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek". - Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami - oświadczył Nawrocki.

Dodał, że szczegóły na temat wydarzenia oraz formularz rejestracyjny są już dostępne na oficjalnej stronie internetowej prezydenta. - Rejestracja właśnie ruszyła - zaznaczył.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślił, że "pierwszy raz w historii, w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie, odbędzie się tak wyjątkowe wydarzenie skierowane do młodych ludzi". "Warto przyjechać, posłuchać i zabrać głos, dobrze spędzając czas podczas ostatniego weekendu wakacji" - napisał.

Pierwszy raz w historii, w Rezydencji Prezydenta RP w Juracie, odbędzie się tak wyjątkowe wydarzenie skierowane do młodych ludzi, na które zaprasza Prezydent @NawrockiKn!

Warto przyjechać, posłuchać i zabrać głos, dobrze spędzając czas podczas ostatniego weekendu wakacji.… https://t.co/G7RgUmZ97j — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) July 25, 2026 Rozwiń

Rezydencje prezydenta

Choć głównymi siedzibami urzędowymi Prezydenta RP pozostaje warszawski Pałac Prezydencki oraz Belweder, to do dyspozycji głowy państwa pozostaje kilka rezydencji.

Jedna z rezydencji mieszcząca się na Mierzei Helskiej powstała w latach 1996-2003. Obecnie jest to centrum reprezentacyjno-konferencyjne, czynne przez cały rok miejsce aktywności politycznej głowy państwa, wykorzystywane do spotkań z innymi politykami, ale także w celach wypoczynkowych.

Rezydencja prezydenta w Juracie Źródło zdjęcia: Adam Warżawa/PAP

Prezydent do dyspozycji ma również tak zwany Zamek w Wiśle, który był darem Ludu Śląskiego dla Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i jego następców. W zasobie Kancelarii Prezydenta RP znajdują się również mniejsze obiekty, w tym zabytkowy Dworek Prezydenta RP w Ciechocinku z lat 30. XX wieku.