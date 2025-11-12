Karol Nawrocki: odmawiam nominacji 46 sędziów

"Sędziowie nie są bogami" Źródło: TVN24

W środę prezydent Karol Nawrocki wystąpił z oświadczeniem w sprawie nominacji sędziowskich. Podkreślił, że "każdy nominowany przez prezydenta sędzia jest sędzią RP". Jak ocenił, jest to bardzo mocna prerogatywa prezydenta i nie wymaga kontrasygnaty premiera.

Nawrocki przypomniał, że ma prawo również odmówić nominacji. - Dzisiaj z tego prawa korzystam, odmawiam nominacji 46 sędziów - oświadczył. - Nie będę także dawał awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny Rzeczpospolitej. Tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów ministra sprawiedliwości pana Waldemara Żurka - zaznaczył.

