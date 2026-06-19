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Fakty po Faktach

"Nie wiem, czy to osłabia Zełenskiego, czy jednak renomę orderu"

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Wołodymyr Zełenski
Karol Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Piotr Uściński i Katarzyna Lubnauer skomentowali to na gorąco
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Valda Kalnina/EPA/PAP
Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Decyzję tę w "Faktach po Faktach" w TVN24 komentowali na gorąco posłanka KO Katarzyna Lubnauer oraz poseł PiS Piotr Uściński.

Prezydent poinformował w piątek, że po konsultacji z Kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jest to pokłosie decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

- To, że Zełenski nadał imię UPA jednej z jednostek wojskowych było nie do przyjęcia. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - Natomiast nie wiem, czy to, co się stało, to osłabia Zełenskiego czy osłabia jednak renomę Orderu Orła Białego - dodała.

- Czekał pan prezydent odpowiedni czas, dał Ukraińcom odpowiedni czas na refleksję, ale z tego czasu nie skorzystali, więc decyzja musiała zostać podjęta. Myślę, że pan prezydent podjął najlepszą decyzję, jaką mógł podjąć - mówił poseł PiS Piotr Uściński.

Jak opisał, ta decyzja spowoduje, że i Ukraińcy, i społeczność międzynarodowa, będą pytać, dlaczego Order Orła Białego został odebrany. - I wtedy, pytając, będą mogli dojść do prawdy, będą mogli poszukać odpowiedzi i znajdą odpowiedź. I dowiedzą się, być może nie wiedząc wcześniej, o tym wielkim ludobójstwie, jakie zostało dokonane podczas rzezi wołyńskiej. Około 100 tysięcy Polaków straciło wtedy życie - zaznaczył.

"Kiedy jest prawdziwy Nawrocki?"

W dniach 25-26 czerwca odbędzie się w Gdańsku Konferencja na Rzecz Odbudowy Ukrainy, na której może pojawić się Zełenski. Prowadząca program Arleta Zalewska zapytała gości, czy konsekwencją decyzji Nawrockiego nie będzie to, że prezydenta Ukrainy tam zabraknie.

- Nie wiem, co zdecyduje prezydent Ukrainy, ale my nie możemy patrzeć na to i nic nie robić, kiedy prezydent Ukrainy, kiedy Ukraińcy, można powiedzieć, plują naszej historii w twarz, plują Polakom w twarz, jeżeli tak bardzo chcą czcić "bohaterów UPA", którzy doprowadzili do rzezi wołyńskiej - ocenił poseł Uściński.

Katarzyna Lubnauer przypomniała z kolei, jak w 2023 roku Karol Nawrocki, wówczas prezes IPN, mówił, że Ukraińcy mają prawo wybierać swoich bohaterów, nawet jeśli są nimi Stepan Bandera lub Roman Szuchewycz.

- W związku z tym, kiedy jest prawdziwy Nawrocki? Teraz (…) czy wtedy, kiedy mówił to jako szef IPN-u? Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że my jako Polska powinniśmy pod tym względem stać jako jeden front, jeśli chodzi o szacunek do naszych bohaterów, jeśli chodzi o kwestie związane z naszym bezpieczeństwem, ale również ze względu na interes Polski, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy - powiedziała posłanka KO.

Pytanie o kontrasygnatę premiera

- Mam oczekiwania i myślę, że ta kontrasygnata będzie - odpowiedział zapytany o tę kwestię poseł PiS. Także Katarzyna Lubnauer spodziewa się zgody premiera.

Nadawanie odznaczeń jest prerogatywą prezydenta. Nadaje on ordery z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera oraz kapituł orderów. Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek m.in. kapituły oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii odpowiedniej kapituły. Decyzja prezydenta o odebraniu orderu zgodnie z konstytucją wymaga kontrasygnaty premiera.

- Natomiast nie zmienia to faktu, że te wątpliwości, które mam, to są wątpliwości związane z tym, czy na pewno było to [odebranie orderu - red.] w interesie Polski, bo dla mnie interes Polski jest jednak w tym wszystkim najważniejszym - zastrzegła posłanka KO. 

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Źródło: TVN24
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiKarol NawrockiPrezydent RPKatarzyna LubnauerKoalicja ObywatelskaPrawo i SprawiedliwośćUkrainaHistoriaII wojna światowaLudobójstwo
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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