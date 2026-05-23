Polska Karol Nawrocki o zapowiedzi Donalda Trumpa: jest konsekwentny Oprac. Mikołaj Stępień |

Nawrocki o decyzji w sprawie amerykańskich żołnierzy: pan prezydent Donald Trump jest konsekwentny

Prezydent USA ogłosił w czwartek, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy. Jak napisał, zrobił to ze względu na "sukces wyborczy" prezydenta Karola Nawrockiego i "nasze relacje z nim".

Sprawę komentował w piątek sam Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami. - Pan prezydent Donald Trump jest konsekwentny. Trzeciego września [2025 roku - red.], kiedy widzieliśmy się po raz pierwszy, powiedział, jak będzie i tak jest. Nie po raz pierwszy pokazuje, jak ważna jest dla niego relacja z Polską. Trzeba to uszanować i trzeba do tego podchodzić poważnie - ocenił prezydent.

Nawrocki: to sygnał dla całej klasy politycznej

Karol Nawrocki mówił też, że analogicznie Donald Trump dotrzymywał słowa między innymi w sprawie zaproszenia Polski na szczyt G20, czy w sprawie uwolnienia Andrzeja Poczobuta.

- Myślę, że to sygnał dla całej klasy politycznej, żeby poważnie traktować naszych partnerów - dodał. Wezwał także polityków do zachowania "umiaru" i "zostawienia relacji polsko-amerykańskiej we właściwych rękach".

