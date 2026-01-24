Logo strona główna
Polska

Nawrocki o polskich żołnierzach i Afganistanie. "Nie ma wątpliwości, że to bohaterowie"

Karol Nawrocki
Władysław Kosiniak-Kamysz o polskim zaangażowaniu w operacje NATO
Źródło: TVN24
Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę - przekazał prezydent Karol Nawrocki i przypomniał o poległych w Afganistanie Polakach. Wcześniej przywódca USA Donald Trump skrytykował NATO i ocenił, że wojska Sojuszu podczas misji w Afganistanie "trzymały się trochę z tyłu".

Prezydent Karol Nawrocki we wpisie w serwisie X odniósł się do misji NATO w Afganistanie i udziału w niej polskich żołnierzy. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę" - napisał Nawrocki.

"W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - przekazał prezydent. Wcześniej Donald Trump krytycznie skomentował udział sojuszników w misji w Afganistanie. Nie zwrócił sie bezpośrednio do Trumpa.

Trump o sojusznikach i misji NATO w Afganistanie

W czwartek prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone "nie potrzebowały" pomocy NATO. - My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy - mówił.

Według niego wojska NATO podczas misji w Afganistanie "trzymały się trochę z tyłu" i "trochę z dala od linii frontu". Jak dodał, Ameryka była bardzo dobra dla państw Europy i wielu innych, ale droga współpracy musi być dwukierunkowa. Biały Dom, poproszony później o komentarz do słów prezydenta USA, stwierdził, że ten "ma rację".

Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa

Biały Dom skomentował kontrowersyjne słowa Trumpa

Świat
Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta

Sikorski zwrócił się do Nawrockiego po słowach Trumpa. Jest reakcja ludzi prezydenta

Słowa Trumpa spotkały się ze stanowczą reakcją między innymi w Polsce czy w Wielkiej Brytanii. Do słów amerykańskiego przywódcy odnosili się też w TVN24 weterani wojny w Afganistanie i inni wojskowi.

Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Walczył w Afganistanie. Generał Polko odpowiada Trumpowi

Świat
Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"

Polski generał o "wyrazie twarzy amerykańskich dowódców"

Kraje NATO wysłały żołnierzy do Afganistanu po atakach terrorystycznych na World Trade Center z 11 września 2001 roku. Po zamachach Sojusz Północnoatlantycki po raz pierwszy i dotychczas jedyny użył artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego - mówiącego o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników - i postanowił o misji w Afganistanie.

Według oficjalnych danych, w ciągu 20 lat konfliktu w Afganistanie zginęło łącznie 3486 żołnierzy NATO, z czego 2461 stanowili żołnierze USA. W misji brało udział także wiele innych krajów, w tym Polska. Zginęło tam 44 Polaków, a w misji uczestniczyło łącznie ponad 33 tysiące żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej.

pc

NATO. Artykuł 5

pc
Autorka/Autor: kkop/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Nowak

Karol NawrockiPrezydent RPUSADonald TrumpBiały DomPolscy żołnierze w AfganistanieAfganistanNATO
