Nawrocki nie spotka się z Macronem. Kancelaria prezydenta: Tusk tak zaplanował wizytę Oprac. Justyna Sochacka, Oprac. Mikołaj Stępień |

Emmanuel Macron spotyka się z Donaldem Tuskiem w Gdańsku

Prezydent Francji Emmanuel Macron przyleciał do Gdańska na I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Spotkał się w cztery oczy z premierem Donaldem Tuskiem. W programie jest też między innymi sesja plenarna delegacji.

Podczas wizyty Macrona w Polsce nie przewidziano jego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. Polsat News podał w niedzielę wieczorem, że Pałac Prezydencki zabiegał o zorganizowanie spotkania obu polityków, ale Tuskowi miało zależeć na tym, żeby do spotkania nie doszło.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do kancelarii prezydenta z pytaniem, czy potwierdza te doniesienia.

Kancelaria prezydenta: MSZ nie zaprosił Karola Nawrockiego

W odpowiedzi Biuro Mediów i Listów Prezydenta zaznaczyło, że "prezydent Francji Emmanuel Macron przyjeżdża do Polski na zaproszenie Donalda Tuska". "MSZ nie wystosował zaproszenia do Prezydenta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk zaplanował wizytę tak, aby nie doszło do spotkania prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się [w - red.] Gdańsku, a nie w Warszawie" - przekazało.

Biuro Mediów i Listów Prezydenta przypomniało też, że "niedawno doszło do spotkania prezydentów Polski i Francji w Paryżu, podczas którego rozmawiano o bezpieczeństwie i polityce unijnej, którą prezydenci postrzegają w podobny sposób".

Dodało, że Karol Nawrocki "ma dobre relacje" z prezydentem Francji i jego administracją, "czego dowodem jest dzisiejsza wizyta we Francji szefa Biura Polityki Międzynarodowej ministra Marcina Przydacza". "Minister ma przede wszystkim spotkanie ze swoim odpowiednikiem, czyli głównym doradcą dyplomatycznym Macrona E. Bonnem, który też jest Szerpą na grudniowy szczyt G20. Poza tym spotkania w parlamencie z kilkoma deputowanymi, w MON i w think-tankach" - czytamy w przesłanej odpowiedzi.

Szerpami nazywani są przedstawiciele głowy państwa lub szefa rządu, którzy uczestniczą w spotkaniach w ramach przygotowań do szczytu międzynarodowego jak G7 czy G20.

Kosiniak-Kamysz: to spotkania między rządami

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pytany w Gdańsku o niezaproszenie na spotkanie z delegacją francuską prezydenta Karola Nawrockiego stwierdził, że to są spotkania między rządami. - Inna jest struktura rządu francuskiego, inna struktura rządu polskiego, inaczej konstytucyjnie jesteśmy odpowiedzialni. To są normalne wydarzenia konsultacji i spotkań międzyrządowych, więc naturalne jest to, że z naszej strony jest premier, a ze strony Francji, w ich porządku konstytucyjnym - prezydent z ministrami - powiedział.

Rozmowy podczas sesji plenarnej delegacji polskiej i francuskiej, jak przekazało Centrum Informacyjne Rządu, mają dotyczyć między innymi relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także relacji sojuszniczych i transatlantyckich.

