Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Byłem, a nie podpisałem". Nawrocki i Tusk o inicjatywie Trumpa i współpracy

Karol Nawrocki
Trump dziękuje Nawrockiemu w trakcie przemówienia inaugurującego Radę Pokoju
Źródło: Reuters
Prezydent Karol Nawrocki przekazał, że brał w czwartek udział w inauguracji Rady Pokoju, ale nie złożył podpisu pod aktem powołania tego gremium. Odniósł się też do współpracy w tej sprawie z rządem i Donaldem Tuskiem. Wydarzenia w Davos skomentował też premier.

Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele 19 innych państw podpisali w czwartek w Davos akt założycielski Rady Pokoju, która ma zarządzać Strefą Gazy w kolejnym etapie rozejmu. Wśród tych, którzy złożyli podpis pod dokumentem, był tylko jeden przywódca kraju członkowskiego Unii Europejskiej - premier Węgier Viktor Orban.

CZYTAJ TEŻ: Kto w Radzie Pokoju Trumpa? Lista krajów

Nawrocki: to przysłużyło się sprawie

Jak przekazał w czwartek na popołudniowej konferencji Nawrocki - który również otrzymał zaproszenie do Rady - brał on udział w ceremonii inauguracyjnej, ale nie złożył podpisu. - Byłem, a nie podpisałem - powiedział. Odniósł się też do współpracy ze stroną rządową w sprawie uzgodnienia stanowiska wobec dołączenia do tego gremium i mówił o kontaktach w tej sprawie z premierem.

- Pan premier Donald Tusk ma rację, pozostawaliśmy w bezpośrednim kontakcie, także już nieformalnie - powiedział. Przekonywał, że w kwestiach bezpieczeństwa prezydent i rząd muszą być po tej samej stronie. Zaznaczył przy tym, że z Tuskiem rozmawiał telefonicznie i wymieniał wiadomości. - Myślę, że to przysłużyło się sprawie - ocenił.

Wskazywał też, że przystąpienie Polski do Rady wymaga wyrażenia na to zgody przez Radę Ministrów.

Nawrocki odniósł się również do rekomendacji przesłanej do kancelarii prezydenta przez MSZ. - Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś innego ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jednak opinia jednego z wicedyrektorów jednego z departamentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych to trochę mało, jak na moment, w którym zmienia się pewna geopolityka świata i powstaje nowa organizacja międzynarodowa - powiedział.

Podkreślił, że przesłany dokument to jedyna formalna rekomendacja, jaką otrzymał z resortu i ocenił to jako "nie do końca poważne". 

Tusk: zgodne z rekomendacjami rządowym

Do wydarzeń w Davos odniósł się na X premier Donald Tusk. "W Davos zgodne z rekomendacjami rządowymi" - napisał. "Bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy między prezydentem i premierem, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami. Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty" - dodał.

Nawrocki nie podpisał Karty Rady Pokoju

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz informował w środę, że prezydent potwierdził swoją obecność na spotkaniu w Davos, inaugurującym Radę, jednak nie złoży podpisu pod aktem powołującym nowy organ. - Polska nie rozpocznie procesu wchodzenia do Rady Pokoju, ale wyraża pewne zainteresowanie samą inicjatywą - podkreślił Przydacz.

Jak mówił, sprawa dołączenia Polski do Rady Pokoju wymaga dalszych analiz i dyskusji, między innymi pod względem kwestii prawnych. Podkreślił, że każde zobowiązanie pod umową międzynarodową musi być zgodne z prawem wewnętrznym, co w Polsce oznacza konieczność zgody Sejmu i podjęcia uchwały przez Radę Ministrów.

Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest decyzja prezydenta
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki zaproszony przez Trumpa. Jest decyzja prezydenta

Rekomendacje MSZ dla prezydenta

Kancelaria prezydenta zwróciła się do MSZ z prośbą o wydanie opinii ws. zaproszenia prezydenta Nawrockiego do dołączenia do Rady Pokoju. We wtorek resort dyplomacji przekazał opinię w tej sprawie. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór nie wskazał, co dokładnie w niej było. Poinformował jedynie, że zgodnie z ustawą o umowach międzynarodowych podpisanie takiej umowy wymaga "zgody Rady Ministrów w formie uchwały". Wcześniej rzecznik rządu Adam Szłapka mówił, że sprawa wymaga analizy i namysłu, unikał też odpowiedzi, jaka będzie rekomendacja rządu w tej sprawie.

W środę Marcin Przydacz, pytany o opinię MSZ, stwierdził, że była ona krótka i lakoniczna. - Czterozdaniowa opinia nie jest przesadnie rozbudowana - zauważył. Przekazał, że nie jest ona niejawna i składa się ona z trzech punktów. - Pierwszy punkt mówi, że inicjatywa jest ciekawa, z zainteresowaniem MSZ do niej się odnosi. Drugi punkt - że wymaga to jeszcze dalszej pracy i dalszej analizy, a trzeci punkt wskazuje na te uwarunkowania prawne. Nie ma tam ani wprost wskazanej pozytywnej rekomendacji, ani negatywnej rekomendacji - powiedział. Ocenił, że to "dość kompromitująca opinia dla MSZ".

Dzień wcześniej Przydacz informował, że prezydent Nawrocki rozmawiał z premierem Tuskiem ws. zaproszenia do Rady Pokoju. O tym, jak wyglądały konsultacje pomiędzy rządem a Pałacem Prezydenckim, opowiedzieli w środę Arleta Zalewska i Konrad Piasecki w "Podcaście Politycznym" TVN24+. Całość obejrzysz tutaj.

Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co zrobić z propozycją Trumpa? Trwają "nerwowe narady i kontakty"

PODCAST POLITYCZNY

Zagraniczne media zwracają uwagę na budzące wątpliwości uprawnienia i kształt nowej organizacji. Członkostwo w Radzie Pokoju ma kosztować miliard dolarów, a zdaniem agencji Reuters może być traktowana jako "substytut ONZ". W czwartek Trump zapowiadał, że Rada Pokoju po "osiągnięciu sukcesu" w Strefie Gazy może zająć się innymi sprawami. Krytykował też nieskuteczność ONZ w rozwiązywaniu konfliktów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/akr

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GIAN EHRENZELLER

Udostępnij:
TAGI:
Donald TuskKarol NawrockiDonald TrumpUSA
Czytaj także:
dzieci telefon media społecznościowe
Zakaz mediów społecznościowych w Polsce? "Rozwiązanie będzie gotowe z końcem roku"
BIZNES
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Dziecko zatruło się czadem, na terapię wożono je 70 kilometrów. Jest stanowisko NFZ
Kraków
Karol Nawrocki w Davos
Nawrocki: niebawem spotkam się z Zełenskim
Polska
Urszula Brzezińska-Hołownia
Hołownia o odejściu żony z wojska. "W naszym życiu przyszedł taki czas"
Polska
Do wypadku doszło w środę
Zjeżdżał na "jabłuszku", uderzył w drzewo. 12-latek w poważnym stanie
Lublin
Policjanci zatrzymali 27-latka i zabezpieczyli niemal cztery kilogramy różnego rodzaju narkotyków
Przy sobie miał narkotyki, w mieszkaniu znaleźli kolejne. W sumie niemal cztery kilogramy
Katowice
Prognoza skumulowanej sumy opadów do poniedziałku rano 26 stycznia wg modelu Swiss
Zwrot w pogodzie. Czego się spodziewać
METEO
Sąd skazał Klaudię G., oskarżoną o zagłodzenie swojej trzyletniej córki Emilki na dziewięć lat więzienia
Trzyletnia Emilka umierała w cierpieniu. Matka skazana
WARSZAWA
Donald Trump
Sektor "w stanie embrionalnym". Eksperci o zachciance Trumpa
BIZNES
Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk
Prokurator krajowy: w biurach byłych rzeczników dyscyplinarnych zabezpieczono akta 120 spraw
Polska
shutterstock_1124040335
"Fala rosnących cen uderza w rynki"
BIZNES
Policjanci już wiedzą kim jest niecierpliwa pasażerka
Chciała, żeby kierowca zignorował światła. Wyciągnęła "policyjną legitymację"
Poznań
Lady Gaga
Pieniądze od Lady Gagi trafią do Polski. Dwie polskie fundacje wybrane
Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu (zdjęcie ilustracyjne)
Kontrolerzy pojawią się w schroniskach dla zwierząt
WARSZAWA
Turzanska, Szczerbowski, Włodarski
Polacy wśród nominowanych do Oscarów
Kultura i styl
Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Prokuratura: udawał pilota, by latać za darmo. Grozi mu 20 lat więzienia
imageTitle
"Mam lekką infekcję, chciałam po prostu wrócić do formy"
EUROSPORT
in vitro ivf shutterstock_1062192692
Efekty są, pieniędzy brakuje. Lekarze apelują o 800 milionów złotych
Zdrowie
Elektrownia atomowa Kashiwazaki-Kariwa
Alarm w największej elektrowni atomowej. Wstrzymano uruchamianie
BIZNES
Oscary 2026
"Grzesznicy" z historycznym oscarowym wynikiem
Kultura i styl
Zwłoki kobiety znaleziono w śnieżnej zaspie (zdj. ilustracyjne)
Ciało zaginionej kobiety znaleźli w zaspie
WARSZAWA
Ataki hakerskie
Myśleli, że to "zwykła usterka". O ataku hakerów dowiedzieli się od policjantów
Olsztyn
Hiszpania. 21 stycznia. Zawieszony ruch na jednej z linii kolejowych w Katalonii.
Znów wypadek pociągu w Hiszpanii. Są ranni
Tragedia w Chełmnie
Cztery osoby zatruły się czadem. Kominiarz przyznał się do braku kontroli
Kujawsko-Pomorskie
Kiosk przy ulicy Pachońskiego w Krakowie
Budka z bułkami, na której są dwie tablice rejestracyjne. Zyskała miano "patokiosku"
Kraków
Ogrodzenie na granicy Łotwy z Rosją
"Wzmożona aktywność" dronów nad polsko-białoruską granicą. Komunikat wojska
Polska
Mark Rutte podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos
"Możemy to zrobić dość szybko". Szef NATO o Grenlandii
Konferencja WOŚP
To lekcja "solidarności, odpowiedzialności, pomocy". TVN gra z WOŚP
WOŚP 2026
32. Finał WOŚP
Padnie kolejny rekord? Tyle już zebrano na tegoroczny Finał
WOŚP 2026
Jeff Bezos
Jeff Bezos z nowym projektem. Elon Musk zagrożony
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica