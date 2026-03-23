Dudek: Polacy wybrali boksera na prezydenta i to będzie dawało o sobie znać coraz częściej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wcześniej Nawrocki i prezydent Węgier Tamas Sulyok byli w Przemyślu. Po wystąpieniu obu prezydentów reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki zareagował ostro. - Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - mówił uniesionym głosem, podchodząc do reportera TVN24. - Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

Zachowanie prezydenta krytycznie ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z UKSW.

Jak mówił, zachowanie Nawrockiego jest "pokazaniem pewnych cech osobowościowych, które on ponad rok ukrywał od momentu, jak został kandydatem na prezydenta". - Polacy wybrali boksera na prezydenta, wprawdzie już nie uprawia tego sportu zawodowo, i to będzie dawało o sobie znać coraz częściej - komentował Dudek.

Zaznaczył w tym kontekście, że w tym momencie wychodzi na jaw prawdziwa osobowość prezydenta. - To jest prawdziwy Karol Nawrocki. Dlatego ja bym proponował wszystkim zacząć się przyzwyczajać, bo to jest jego prawdziwy wizerunek - powiedział.

- On się bardzo hamował, starał się to kontrolować, ale najwyraźniej w tej chwili emocje związane z elekcją na prezydenta u niego wygasają - mówił. Jak ocenił, Nawrocki "poczuł się pewnie i powoli będziemy takich sytuacji mieli więcej".

- Pewnie prezydent przez jakiś czas jeszcze będzie się starał trzymać emocje na wodzy, ale myślę, że im dalej w las, im więcej będzie miał problemów do rozwiązania, im bliżej będzie końca rządów Donalda Tuska, tym prezydent będzie się agresywniej zachowywał - powiedział Dudek.

"Porażka Orbana nie będzie dla niego korzystna"

Komentując samo spotkanie Nawrockiego z Orbanem w Budapeszcie profesor Dudek podkreślił, że "dla Karola Nawrockiego Orban jest ideologicznym sojusznikiem". - Dla nich kluczową sprawą jest doprowadzenie do rozpadu Unii Europejskiej, destabilizacji Unii Europejskiej, którą uważają za największe zagrożenie dla odpowiednio niepodległości Węgier czy Polski - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że choć obaj przywódcy różnią się w stosunku do Putina, to Nawrocki "wyciąga kwestie relacji z Putinem poza nawias". - Mówi, że poza tym się z Orbanem zgadzamy, czyli na przykład odpowiada mu ten model demokracji, który Orban na Węgrzech zbudował - mówił gość Moniki Olejnik.

Kluczowy jest zatem szerszy kontekst tej wizyty. Za niecałe trzy tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, a we wszystkich niezależnych sondażach partia Orbana przegrywa z opozycyjną TISZĄ. Dlatego też, choć jeszcze w grudniu Nawrocki odwołał spotkanie z Orbanem ze względu na wizytę węgierskiego premiera w Moskwie, tym razem zdecydował się do Budapesztu polecieć.

- Viktor Orban jest w potrzebie, a prezydent Nawrocki uważa, że nie będzie korzystne dla jego wizji dalszych zmian w Europie to, żeby Orban przegrał wybory, więc postanawia mu pomóc - tłumaczył Dudek.

"Prezydent Nawrocki autentycznie w to wierzy"

Prof. Antoni Dudek komentował również spór między prezydentem a rządem o program unijnych pożyczek na zbrojenia SAFE. Nawrocki wspólnie z prezesem NBP zapowiedzieli własną kontrpropozycję, tzw. polski SAFE zero procent.

Dudek ocenił, że krytykując unijny program jako szkodliwy dla Polski Nawrocki "święcie w to wierzy". - Została zbudowana pewna narracja na prawicy, w gabinecie prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, że europejski SAFE jest szczególnie obrzydliwym sposobem zniewolenia Polski na kilka dekad przez Niemców i prezydent Nawrocki autentycznie w to wierzy - powiedział.

Jak dodał, "w związku z tym on będzie gorąco, z ogniem w oczach, przekonywał teraz generałów, że ma rację". - Ja się niestety boję, że prezydent Nawrocki będzie jako zwierzchnik sił zbrojnych tego typu narracje teraz szerzył w jednostkach wojskowych. - mówił.

"W prawicowej bańce wygra"

Jaki zatem będzie ciąg dalszy tego sporu? Dudek podkreślił, że mimo prezydenckiego weta unijne pieniądze i tak do polskiej armii trafią, "ponieważ rząd i tak zapowiedział, że te kredyty weźmie, tylko w innej formie". - Natomiast będzie narracja, że to wszystko zostało źle zrobione i to będzie narracja jedna przeciwko drugiej - ocenił.

Jak dodał, "nie wiem, która zwycięży". - W prawicowej bańce wygra. A co będzie w armii, tego nie wiem - powiedział Dudek.

"Jemu bardzo zależy na popularności w armii"

W zeszłym tygodniu prezydent wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W listopadzie zeszłego roku prezydent zablokował 136 nominacji w SKW i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czy podpisanie nominacji oficerskich jest sygnałem zmiany postawy Karola Nawrockiego wobec rządu? Według prof. Dudka jest daleko od tego. - On się zorientował, że to jest to, co najbardziej boli w służbach mundurowych - ocenił. - On może toczyć boje o kwestie uzbrojenia, o kwestie zarządzania, natomiast jeżeli tym najniżej stojącym w hierarchii nie będzie podpisywał nominacji, to siłą rzeczy w którymś momencie to się zwróci przeciwko niemu - podkreślił.

Według Dudka, jedyną motywacją Nawrockiego była chęć utrzymania popularności wśród wojskowych. - Ponieważ jemu bardzo zależy na popularności w armii, służbach mundurowych, to w końcu uznał, że na tym polu nie wygra, więc poszedł po rozum do głowy i podpisał - powiedział.

Dlatego też, według gościa "Kropki nad i", prezydent nie odbierze ślubowania od sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Byłbym szczerze zdumiony, gdyby przyjął ich ślubowanie. Byłbym szczerze zdumiony, bo to byłoby niezgodne z moim logicznym wyobrażeniem, ku czemu zmierza prezydent Nawrocki - powiedział Dudek.

Jak dodał, "pozostaje pytanie, jakiego pretekstu użyje, żeby ostatecznie tego odmówić".

