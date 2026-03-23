"Będziemy takich sytuacji mieli więcej"

Dudek: Polacy wybrali boksera na prezydenta i to będzie dawało o sobie znać coraz częściej
Polacy wybrali boksera na prezydenta i to będzie dawało o sobie znać coraz częściej - ocenił w "Kropce nad i" historyk i politolog profesor Antoni Dudek. Odniósł się do nerwowej reakcji prezydenta Karola Nawrockiego na pytanie reportera TVN24 o spotkanie z Viktorem Orbanem.

W poniedziałek prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wcześniej Nawrocki i prezydent Węgier Tamas Sulyok byli w Przemyślu. Po wystąpieniu obu prezydentów reporter TVN24 Mateusz Półchłopek zapytał Nawrockiego, czy nie przeszkadza mu już zażyłość premiera Węgier Viktora Orbana z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Nawrocki zareagował ostro. - Pan nie słuchał konferencji prasowej? Pan nie słuchał, co ja myślę o Władimirze Putinie, panie redaktorze? Robiliście materiały, że mnie ściga Putin? - mówił uniesionym głosem, podchodząc do reportera TVN24. - Pan redaktor się ogarnie i słucha, co mówi prezydent Polski. Mówię do pana, panie redaktorze, Władimir Putin to zbrodniarz. Rozumie pan redaktor? Do widzenia - powiedział.

Zachowanie prezydenta krytycznie ocenił w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Antoni Dudek, historyk i politolog z UKSW.

Jak mówił, zachowanie Nawrockiego jest "pokazaniem pewnych cech osobowościowych, które on ponad rok ukrywał od momentu, jak został kandydatem na prezydenta". - Polacy wybrali boksera na prezydenta, wprawdzie już nie uprawia tego sportu zawodowo, i to będzie dawało o sobie znać coraz częściej - komentował Dudek.

Zaznaczył w tym kontekście, że w tym momencie wychodzi na jaw prawdziwa osobowość prezydenta. - To jest prawdziwy Karol Nawrocki. Dlatego ja bym proponował wszystkim zacząć się przyzwyczajać, bo to jest jego prawdziwy wizerunek - powiedział.

- On się bardzo hamował, starał się to kontrolować, ale najwyraźniej w tej chwili emocje związane z elekcją na prezydenta u niego wygasają - mówił. Jak ocenił, Nawrocki "poczuł się pewnie i powoli będziemy takich sytuacji mieli więcej". 

- Pewnie prezydent przez jakiś czas jeszcze będzie się starał trzymać emocje na wodzy, ale myślę, że im dalej w las, im więcej będzie miał problemów do rozwiązania, im bliżej będzie końca rządów Donalda Tuska, tym prezydent będzie się agresywniej zachowywał - powiedział Dudek.

"Porażka Orbana nie będzie dla niego korzystna"

Komentując samo spotkanie Nawrockiego z Orbanem w Budapeszcie profesor Dudek podkreślił, że "dla Karola Nawrockiego Orban jest ideologicznym sojusznikiem". - Dla nich kluczową sprawą jest doprowadzenie do rozpadu Unii Europejskiej, destabilizacji Unii Europejskiej, którą uważają za największe zagrożenie dla odpowiednio niepodległości Węgier czy Polski - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że choć obaj przywódcy różnią się w stosunku do Putina, to Nawrocki "wyciąga kwestie relacji z Putinem poza nawias". - Mówi, że poza tym się z Orbanem zgadzamy, czyli na przykład odpowiada mu ten model demokracji, który Orban na Węgrzech zbudował - mówił gość Moniki Olejnik.

Kluczowy jest zatem szerszy kontekst tej wizyty. Za niecałe trzy tygodnie na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, a we wszystkich niezależnych sondażach partia Orbana przegrywa z opozycyjną TISZĄ. Dlatego też, choć jeszcze w grudniu Nawrocki odwołał spotkanie z Orbanem ze względu na wizytę węgierskiego premiera w Moskwie, tym razem zdecydował się do Budapesztu polecieć. 

- Viktor Orban jest w potrzebie, a prezydent Nawrocki uważa, że nie będzie korzystne dla jego wizji dalszych zmian w Europie to, żeby Orban przegrał wybory, więc postanawia mu pomóc - tłumaczył Dudek.

"Prezydent Nawrocki autentycznie w to wierzy"

Prof. Antoni Dudek komentował również spór między prezydentem a rządem o program unijnych pożyczek na zbrojenia SAFE. Nawrocki wspólnie z prezesem NBP zapowiedzieli własną kontrpropozycję, tzw. polski SAFE zero procent. 

Dudek ocenił, że krytykując unijny program jako szkodliwy dla Polski Nawrocki "święcie w to wierzy". - Została zbudowana pewna narracja na prawicy, w gabinecie prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej, że europejski SAFE jest szczególnie obrzydliwym sposobem zniewolenia Polski na kilka dekad przez Niemców i prezydent Nawrocki autentycznie w to wierzy - powiedział.

Jak dodał, "w związku z tym on będzie gorąco, z ogniem w oczach, przekonywał teraz generałów, że ma rację". - Ja się niestety boję, że prezydent Nawrocki będzie jako zwierzchnik sił zbrojnych tego typu narracje teraz szerzył w jednostkach wojskowych. - mówił.

"W prawicowej bańce wygra"

Jaki zatem będzie ciąg dalszy tego sporu? Dudek podkreślił, że mimo prezydenckiego weta unijne pieniądze i tak do polskiej armii trafią, "ponieważ rząd i tak zapowiedział, że te kredyty weźmie, tylko w innej formie". - Natomiast będzie narracja, że to wszystko zostało źle zrobione i to będzie narracja jedna przeciwko drugiej - ocenił.

Jak dodał, "nie wiem, która zwycięży". - W prawicowej bańce wygra. A co będzie w armii, tego nie wiem - powiedział Dudek.

"Jemu bardzo zależy na popularności w armii"

W zeszłym tygodniu prezydent wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W listopadzie zeszłego roku prezydent zablokował 136 nominacji w SKW i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Czy podpisanie nominacji oficerskich jest sygnałem zmiany postawy Karola Nawrockiego wobec rządu? Według prof. Dudka jest daleko od tego. - On się zorientował, że to jest to, co najbardziej boli w służbach mundurowych - ocenił. - On może toczyć boje o kwestie uzbrojenia, o kwestie zarządzania, natomiast jeżeli tym najniżej stojącym w hierarchii nie będzie podpisywał nominacji, to siłą rzeczy w którymś momencie to się zwróci przeciwko niemu - podkreślił.

Według Dudka, jedyną motywacją Nawrockiego była chęć utrzymania popularności wśród wojskowych. - Ponieważ jemu bardzo zależy na popularności w armii, służbach mundurowych, to w końcu uznał, że na tym polu nie wygra, więc poszedł po rozum do głowy i podpisał - powiedział.

Zuzanna Karczewska, Jakub Zulczyk

Dlatego też, według gościa "Kropki nad i", prezydent nie odbierze ślubowania od sześciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Byłbym szczerze zdumiony, gdyby przyjął ich ślubowanie. Byłbym szczerze zdumiony, bo to byłoby niezgodne z moim logicznym wyobrażeniem, ku czemu zmierza prezydent Nawrocki - powiedział Dudek. 

Jak dodał, "pozostaje pytanie, jakiego pretekstu użyje, żeby ostatecznie tego odmówić".

"To prawdziwe oblicze Karola Nawrockiego"

Czytaj także:
Peter Szijjarto, Siergiej Ławrow
Dzwoni Szijjarto do Ławrowa. "Orban poprosił mnie o tę rozmowę"
Świat
Intensywne opady śniegu
Alarmy w 13 województwach. Na horyzoncie ulewy i obfite opady śniegu
METEO
Karol Nawrocki
"Bardzo szkodliwe weto", a Polska "na niechlubnym miejscu"
Polska
Sabalenka
Sabalenka się przyznała. "To najpiękniejszy język do przeklinania"
EUROSPORT
Egzamin na prawo jazdy
Błędy w egzaminach na prawo jazdy. Ministerstwo potwierdza
BIZNES
imageTitle
Kacper Tomasiak nie wystąpi w Planicy
EUROSPORT
Nawrocki i Orban
"Prezydent miał pretekst", ale nie skorzystał
Polska
Kolumbia katastrofa samolotu
Katastrofa wojskowego samolotu. Uratowali już kilkadziesiąt osób
Świat
Noc, mróz, przymrozek
Nocą ściśnie lekki mróz
METEO
imageTitle
Dlaczego trener Świątek musiał odejść? Eksperta w ogóle to nie dziwi
EUROSPORT
biurowiec shutterstock_2398225309
Więcej uprawnień dla inspektorów PIP? Sondaż
BIZNES
Minister spraw zagranicznych i handlu Węgier Péter Szijjártó przyleciał do Moskwy na Rosyjski Tydzień Energii
"Bardzo niepokojące" doniesienia. Chcą wyjaśnień od Węgier
Świat
Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala
Dziecko spadło z ciągnika. Jest w ciężkim stanie
Kraków
23 1354 CNN SE-004MO_TX__PIECE_OF_METE-0001
"Zobaczyłam dziurę w suficie". Twierdzi, że do jej domu wpadł meteoryt
METEO
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
WARSZAWA
Droga została zamknięta
Pod ziemią zniknęło ogrodzenie z furtką. Zapadlisko w Będzinie
Katowice
Giorgia Meloni
Porażka Meloni i jej rządu. Jest komentarz
Świat
Karol Nawrocki i Viktor Orban
Nawrocki spotkał się z Orbanem
Polska
imageTitle
Lewandowski o Pietuszewskim. "Tylko się cieszyć"
EUROSPORT
NASK
Superkomputer uruchomiony. "W służbie państwu i obywatelom"
BIZNES
Tankowiec LNG
USA ostrzegają Europę. "Są inni nabywcy"
BIZNES
imageTitle
Wygrana o centymetry na początek słynnego wyścigu
EUROSPORT
shutterstock_2641753187_1
Załamanie pogody tuż-tuż. Co nas czeka
METEO
Oficer węgierskiego wywiadu Zoltan Andre kierował siatką szpiegów w Ukrainie
SBU: węgierski oficer wywiadu kierował siatką informatorów w Ukrainie
Świat
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona
Wielkanoc
Pogoda na Wielkanoc. W święta może rządzić śnieżne monstrum
Arleta Unton-Pyziołek
656013044_1377878517712468_223899952056260249_n
Wypadek na weselu. Połowa gości wpadła do piwnicy
Świat
pap_20220701_2QH
Rząd stawia na nowe źródło energii. "Jest potencjał"
BIZNES
Uniwersyteckie godło przechodzi renowację
Godło drażniło brata cara, zdejmowali je okupanci. Wiemy, gdzie trafiło
WARSZAWA
Aktor Jason Momoa
"Ostatnie tygodnie były ciężkie". Popularny aktor ewakuowany wraz z rodziną
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica