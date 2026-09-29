Kolejne "nie" Nawrockiego. "Kandydatura nie uzyskała uzgodnienia"

Rzeczniczka MSWiA: szef Służby Ochrony Państwa generał Radosław Jaworski został zawieszony (materiał z 21.01.2026) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, przekazał Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa" - napisał Leśkiewicz na platformie X.

Jak wskazał, "zgodnie z ustawą" komendant SOP jest powoływany przez premiera na wniosek szefa MSWiA, "w uzgodnieniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej". Leśkiewicz zaznaczył, że kandydatura Jackowicza "nie uzyskała takiego uzgodnienia".

"Prezydent RP pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie" - przekazał Leśkiewicz.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, przekazał Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko… — Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) September 29, 2026 Rozwiń Źródło: X/Rafał Leśkiewicz

Na informację przekazaną przez rzecznika prezydenta odpowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Prezydent blokuje powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa. Chaos i bałagan to jedyny program jaki dla Polski i Polaków ma Prezydent Nawrocki. SOP, TK, Prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu" - napisał na portalu X.

Prezydent blokuje powołanie płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa.

Chaos i bałagan to jedyny program jaki dla Polski i Polaków ma Prezydent Nawrocki. SOP, TK, Prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 29, 2026 Rozwiń

Nowy szef SOP

W połowie września Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała Radosława Jaworowskiego ze stanowiska komendanta SOP. W styczniu został on zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych po tym, jak wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne.

Jego obowiązki przejął wtedy płk Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu.

Tomasz Jackowicz Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku. Spod domu w Sopocie, będącego własnością szefa rządu, sprawcy skradli Lexusa.