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Polska

Kolejne "nie" Nawrockiego. "Kandydatura nie uzyskała uzgodnienia"

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Karol Nawrocki
Rzeczniczka MSWiA: szef Służby Ochrony Państwa generał Radosław Jaworski został zawieszony (materiał z 21.01.2026)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Karol Nawrocki przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza na funkcję Komendanta Służby Ochrony Państwa - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki, działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, przekazał Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi negatywne stanowisko w sprawie powołania płk. Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa" - napisał Leśkiewicz na platformie X.

Jak wskazał, "zgodnie z ustawą" komendant SOP jest powoływany przez premiera na wniosek szefa MSWiA, "w uzgodnieniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej". Leśkiewicz zaznaczył, że kandydatura Jackowicza "nie uzyskała takiego uzgodnienia".

"Prezydent RP pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury osoby, która będzie dawała rękojmię profesjonalnego i stabilnego kierowania formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie" - przekazał Leśkiewicz.

Na informację przekazaną przez rzecznika prezydenta odpowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Prezydent blokuje powołanie pułkownika Tomasza Jackowicza na stanowisko Komendanta Służby Ochrony Państwa. Chaos i bałagan to jedyny program jaki dla Polski i Polaków ma Prezydent Nawrocki. SOP, TK, Prokuratura, ambasadorowie. Damy sobie radę mimo tego sabotażu" - napisał na portalu X.

Nowy szef SOP

W połowie września Nawrocki wyraził zgodę na odwołanie generała Radosława Jaworowskiego ze stanowiska komendanta SOP. W styczniu został on zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych po tym, jak wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. 

Jego obowiązki przejął wtedy płk Jackowicz. W lipcu pełnienie obowiązków komendanta SOP powierzono płk. Maciejowi Lewińskiemu.

Tomasz Jackowicz
Tomasz Jackowicz
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera Donalda Tuska, do której doszło we wrześniu ubiegłego roku. Spod domu w Sopocie, będącego własnością szefa rządu, sprawcy skradli Lexusa.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Karol NawrockiDonald TuskRafał Leśkiewicz
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