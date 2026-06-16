Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki na urodzinach Trumpa. "To niekonwencjonalna polityka"

|
Nawrocki, Trump
Schetyna o wizycie Nawrockiego na urodzinach Trumpa: to jest niekonwencjonalna polityka, ale ona po prostu jest i będzie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters
To jest niekonwencjonalna polityka, ale ona po prostu jest i będzie, więc trzeba być gotowym do tego, żeby każdą możliwość wykorzystać - ocenił senator KO Grzegorz Schetyna w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24. Komentował obecność prezydenta Karola Nawrockiego na gali MMA w Waszyngtonie z okazji urodzin Donalda Trumpa.

Prezydent wziął w niedzielę udział w gali UFC Freedom 250 na terenie Białego Domu z okazji 250. rocznicy powstania USA. Impreza odbyła się w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Kamery uwieczniły moment, w którym Nawrocki witał się z Trumpem na trybunach. Jak ujawniły "Fakty" TVN, w trakcie wieczoru polski prezydent rozmawiał z Trumpem dwukrotnie.

Wizytę Nawrockiego w Waszyngtonie komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Schetyna. Zwrócił uwagę, że "small talk czy niekonwencjonalne, nieoficjalne spotkania mają swój sens i przynoszą polityczne efekty". - Ale mam wrażenie, że w tej absolutnie niekonwencjonalnej prezydenturze i aktywnościach politycznych prezydenta Trumpa, one mogą mieć jeszcze większy sens i dawać jeszcze większe możliwości - ocenił.

- To jest niekonwencjonalna polityka, ale ona po prostu jest i będzie. Więc trzeba być gotowym do tego, żeby każdą możliwość wykorzystać - podkreślił Schetyna . - Trzeba być gotowym, żeby zareagować, żeby coś powiedzieć, żeby o czymś przypomnieć - dodał.

Schetyna o efektach spotkania Nawrockiego z Trumpem

Schetyna zwrócił uwagę na sytuację z ostatnich tygodni, kiedy USA ogłaszały redukcję obecności wojsk w Europie. - Wtedy wszyscy w Polsce otworzyli oczy i pytali, czy to nas też będzie dotyczyć. I potem ten wpis na X prezydenta Trumpa jakby wszystko zamknął - przypomniał. Schetyna odnosił się do deklaracji Trumpa na temat wysłaniu do Polski dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy "ze względu na sukces wyborczy prezydenta Nawrockiego i nasze relacje z nim".

Co przyniesie spotkanie Nawrockiego z Trumpem? - Zobaczymy w perspektywie najbliższych nie godzin, ale na pewno dni, czy będzie jakiś efekt tej obecności. Czy była rozmowa nawet kilkudziesięciosekundowa, czy było potwierdzenie deklaracji, na przykład o stałej obecności wojsk amerykańskich, o bazie stałej w Polsce - mówił Schetyna. - To byłoby coś rzeczywiście wielkiego - podkreślił.

Relacje Polski i USA

Schetyna ocenił, że osobiste relacje Nawrockiego i Trumpa są istotne, jednak są również poparte wymierną współpracą Polski i Stanów Zjednoczonych. - Proszę pamiętać o sile polskiego potencjału. Naszego wpływu na politykę europejską, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zakupów na ogromną skalę. Tych rzeczy jest bardzo, bardzo wiele - wymieniał. 

Jak dodał, na to dodatkowo nakłada się "taka historyczna polska proamerykańskość, która dzisiaj musi i jest przez nas wykorzystywana". 

Schetyna wskazał też na rolę wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, o którym "też mają dobre opinie w Pentagonie". - Tu jest ważna koordynacja i wspólny głos - podkreślił senator.

OGLĄDAJ: Schetyna o gigantycznych zarobkach lekarza: to jest tak absurdalne
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
36 min
pc
Lekceważymy, a potem jest zaskoczenie. Kiedy powinna zapalić się czerwona lampka?
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
Grzegorz SchetynaKarol NawrockiDonald Trump
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Monika Silva Koniuszek
Śledztwo po śmierci Polki w Ekwadorze. Nowe informacje
Świat
pap_20250814_1DY (1)
Umowa z Niemcami bez dodatkowych gwarancji. "Wywiązałoby się tu piekło"
BIZNES
imageTitle
Irańczyk wycelował "broń" w kierunku trybun
EUROSPORT
Wędrówka strefy opadów we wtorek
Strefa opadów wędruje przez Polskę. Śledź ją na mapach
METEO
imageTitle
Nowy trener uczestnika mundialu. Polacy mogą go pamiętać z Kataru
EUROSPORT
Pasażerowie żartowali na lotnisku o bombie w bagażu (zdj. ilustracyjne)
Do Oslo nie poleciał, lotnisko opuścił z mandatem
WARSZAWA
Sylwia Gregorczyk-Abram
"To ona ma największe szanse". Ruszyła giełda nazwisk
Patryk Michalski, Adam Styczek
MON
Specjalne posiedzenie. "Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk USA"
Polska
Auto zmyte przez wodę powodziową w mieście Waco w Teksasie
Tak źle nie było od przejścia huraganu. Tragiczne powodzie w Teksasie
METEO
policja
Tragedia w Beskidach. Nie żyje para 19-latków
Polska
Warszawski Szpital Południowy
"W Polsce są 33 tysiące lekarzy w trakcie specjalizacji, oni nie zarabiają takich kwot"
WARSZAWA
Tak wyglądał magazyn, w którym 34-latek przechowywała nielegalny towar
Podróbki sprzedawał na nocnym bazarze
WARSZAWA
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Decyzja rządu w sprawie "Ceny Paliwa Niżej". Kiedy koniec programu?
BIZNES
imageTitle
Szczęście Fręch w Berlinie. Gra dalej mimo porażki
EUROSPORT
parasol słońce upał
Nadciąga upał. Możliwe nawet pomarańczowe alarmy
METEO
42 min
pc
Temat UFO znów rozpala wyobraźnię. Wszystko za sprawą tego filmu
Kultura polityczna
Donald Trump
Trump dementuje. "To fake news"
Świat
Wołodymyr Zełenski na lotnisku w Genewie. Przywitał go prezydent Szwajcarii Guy Parmalin
Zełenski w Genewie. Przybył na szczyt G7
Świat
Basen przy ulicy Inflanckiej
Startuje sezon pływalni "pod chmurką"
WARSZAWA
imageTitle
Przeprosiny Kloppa. "Skończę 59 lat i nadal jestem idiotą"
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Spał na dworcu, z trudem go dobudzili. Wstał i poszedł kupić wódkę
WARSZAWA
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Rak marmurkowy, gatunek inwazyjny
Wyławiają "obcych" ze stawów
WARSZAWA
Były premier Węgier Viktor Orban
Orban nie wróci. Zmiana konstytucji na Węgrzech
Świat
imageTitle
Trener Urugwaju rozczarowany wynikiem. Wylicza błędy
EUROSPORT
Sąd w Oslo wydał wyrok w sprawie Mariusa Borga Hoeiby'ego
"Ofiara nie była w stanie stawić oporu". Syn księżniczki usłyszał wyrok
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania z republikańskimi senatorami Jamesem Rischem, Johnem Thunem i Rogerem Wickerem
Nawrocki w USA. Nowe informacje
Polska
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
Zabójstwo w Białej Podlaskiej, atak na klasztor, katastrofa bombowca B-52
Polska
W Kalifornii rozbił się bombowiec B-52
Katastrofa tuż po starcie. "Niemożliwa do przeżycia"
Świat
Nowa Zelandia rywalizowała na mundialu z Iranem
Emocje do samego końca. Piękne gole w starciu Iranu z Nową Zelandią
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica