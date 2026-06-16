Polska Nawrocki na urodzinach Trumpa. "To niekonwencjonalna polityka" Mikołaj Gątkiewicz |

Schetyna o wizycie Nawrockiego na urodzinach Trumpa: to jest niekonwencjonalna polityka, ale ona po prostu jest i będzie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Prezydent wziął w niedzielę udział w gali UFC Freedom 250 na terenie Białego Domu z okazji 250. rocznicy powstania USA. Impreza odbyła się w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Kamery uwieczniły moment, w którym Nawrocki witał się z Trumpem na trybunach. Jak ujawniły "Fakty" TVN, w trakcie wieczoru polski prezydent rozmawiał z Trumpem dwukrotnie.

Wizytę Nawrockiego w Waszyngtonie komentował w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Schetyna. Zwrócił uwagę, że "small talk czy niekonwencjonalne, nieoficjalne spotkania mają swój sens i przynoszą polityczne efekty". - Ale mam wrażenie, że w tej absolutnie niekonwencjonalnej prezydenturze i aktywnościach politycznych prezydenta Trumpa, one mogą mieć jeszcze większy sens i dawać jeszcze większe możliwości - ocenił.

- To jest niekonwencjonalna polityka, ale ona po prostu jest i będzie. Więc trzeba być gotowym do tego, żeby każdą możliwość wykorzystać - podkreślił Schetyna . - Trzeba być gotowym, żeby zareagować, żeby coś powiedzieć, żeby o czymś przypomnieć - dodał.

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Schetyna o efektach spotkania Nawrockiego z Trumpem

Schetyna zwrócił uwagę na sytuację z ostatnich tygodni, kiedy USA ogłaszały redukcję obecności wojsk w Europie. - Wtedy wszyscy w Polsce otworzyli oczy i pytali, czy to nas też będzie dotyczyć. I potem ten wpis na X prezydenta Trumpa jakby wszystko zamknął - przypomniał. Schetyna odnosił się do deklaracji Trumpa na temat wysłaniu do Polski dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy "ze względu na sukces wyborczy prezydenta Nawrockiego i nasze relacje z nim".

Co przyniesie spotkanie Nawrockiego z Trumpem? - Zobaczymy w perspektywie najbliższych nie godzin, ale na pewno dni, czy będzie jakiś efekt tej obecności. Czy była rozmowa nawet kilkudziesięciosekundowa, czy było potwierdzenie deklaracji, na przykład o stałej obecności wojsk amerykańskich, o bazie stałej w Polsce - mówił Schetyna. - To byłoby coś rzeczywiście wielkiego - podkreślił.

Relacje Polski i USA

Schetyna ocenił, że osobiste relacje Nawrockiego i Trumpa są istotne, jednak są również poparte wymierną współpracą Polski i Stanów Zjednoczonych. - Proszę pamiętać o sile polskiego potencjału. Naszego wpływu na politykę europejską, relacji ze Stanami Zjednoczonymi, zakupów na ogromną skalę. Tych rzeczy jest bardzo, bardzo wiele - wymieniał.

Jak dodał, na to dodatkowo nakłada się "taka historyczna polska proamerykańskość, która dzisiaj musi i jest przez nas wykorzystywana".

Schetyna wskazał też na rolę wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, o którym "też mają dobre opinie w Pentagonie". - Tu jest ważna koordynacja i wspólny głos - podkreślił senator.

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