ROZMOWA PIASECKIEGO Karol Nawrocki na szczycie G20 z Władimirem Putinem? "Dla nas to będzie sytuacja wysoce niekomfortowa" Kamila Grenczyn |

Przydacz o Putinie na szczycie G20. "Dla nas to będzie sytuacja wysoce niekomfortowa" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Tegoroczny szczyt G20 - grupy zrzeszającej największe gospodarki świata - odbędzie się od 14 do 15 grudnia w Miami na Florydzie, a jego gospodarzem będzie prezydent Donald Trump. Zaproszoną gościnnie Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki. W ubiegłym tygodniu sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował, że na grudniowy szczyt został zaproszony również przywódca Rosji Władimir Putin.

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Marcin Przydacz był pytany, czy Nawrocki w czasie niedawnego spotkania z Trumpem został uprzedzony o zaproszeniu Putina. - Nie byłem bezpośrednio przy tej rozmowie. Prezydent sam rozmawiał z prezydentem Trumpem i nam zależało na tym, żeby poruszyć dwa tematy - powiedział.

Sprecyzował, że chodzi o kwestię bazy USA w Polsce i centrum serwisowego Patriotów. - Akurat o Putinie nie rozmawialiśmy, bo trzeba było wybrać rzeczy najważniejsze - dodał Przydacz.

Zaznaczył jednak, że obecność Putina nie podoba się Polsce. - Dla nas to będzie sytuacja wysoce niekomfortowa, ale jesteśmy tam zaproszeni w charakterze gościa. Ten format jest ustalony 30 lat temu. Nie my kształtujemy, kto jest częścią G20 - ocenił.

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Amerykańscy żołnierze w Polsce. Przydacz: trwają prace w Pentagonie

W maju tego roku Donald Trump ogłosił, że "Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy". Przekazał wtedy, że jest to związane między innymi "z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł".

Przydacz był w TVN24 pytany, czy po spotkaniu Nawrockiego z prezydentem USA wiadomo jest, kiedy w Polsce pojawią się wspomniani amerykańscy żołnierze. - Trwają dzisiaj prace w Pentagonie, mówiąc o całościowym obrazie obecności amerykańskiej na świecie. Taki dokument, mam nadzieję w listopadzie, być może na początku grudnia, powstanie - powiedział.

Jak dodał, wtedy będzie jasne, ilu będzie stacjonowało żołnierzy USA i w którym miejscu.

Wkrótce dalsza część rozmowy.

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