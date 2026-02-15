Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki obserwatorem w Radzie Pokoju? Szef kancelarii komentuje

Zbigniew Bogucki
Zbigniew Bogucki: nie ma jeszcze decyzji w sprawie obecności Nawrockiego
Źródło: TVN24
Liderzy Europy Środkowo-Wschodniej chcieliby mieć tam przedstawiciela - mówił o Radzie Pokoju szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Był pytany o ewentualny udział Karola Nawrockiego w pierwszym posiedzeniu tego gremium w roli obserwatora.

Gościem niedzielnych "Faktów po Faktach" był Zbigniew Bogucki, szef kancelarii prezydenta. Tematem rozmowy była między innymi Rada Pokoju - inicjatywa Donalda Trumpa mająca zarządzać Strefą Gazy po konflikcie Hamas-Izrael. W czwartek ma odbyć się inauguracyjne posiedzenie rady.

Bogucki pytany był, czy prezydent uda się na to spotkanie w charakterze obserwatora. - Jeszcze tej decyzji nie ma.  Są jeszcze konsultacje, zarówno wewnętrzne, jak i te zewnętrzne z liderami europejskimi. Na pewno jest tak, że kiedy spotyka się z liderami państw Europy Środkowo-Wschodniej, oni chcieliby mieć tam przedstawiciela, mieć kogoś, kto będzie reprezentował interesy tej części Europy - stwierdził.

Dodał jednakże, że "nie jest to jego decyzja". - Jeżeli pan prezydent podejmie taką decyzję, to jednoznacznie powie: lecę albo nie lecę - zaznaczył.

"Rząd nie chce się określić"

Szef kancelarii prezydenta stwierdził też, że stanowisko rządu w sprawie członkostwa w Radzie Pokoju jest dla niego niejasne. - Tego stanowiska nie ma. Rząd nie chce się określić, czy jest za tym, żeby rozpocząć ten proces dużej ratyfikacji - ocenił. Dodał, że "postawiło to prezydenta w niekomfortowej sytuacji" podczas szczytu w Davos.

Donald Tusk przedstawił decyzję dotyczącą członkostwa w Radzie podczas posiedzenia rady ministrów. - Polska nie przystąpi do prac Rady, ale będziemy cały czas analizować cały czas w sposób bardzo elastyczny i oczywiście bardzo otwarty. Nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi były, są i pozostaną naszym priorytetem z oczywistych względów. Więc jeśli zmienią się okoliczności, które umożliwią przystąpienie do prac w tej radzie, to nie wykluczamy żadnego scenariusza - powiedział premier.

Na wypowiedź premiera dotyczącą członkostwa, Bogucki odpowiedział, że "nie jest to zero-jedynkowa sytuacja", bo "pada słowo kluczowe: analizujemy". 

- Ja myślę, że Polacy oczekiwaliby od rządu, od premiera Tuska, męskiej decyzji. Tak, czy nie? Jeżeli tak, to mamy argumenty.  Jeżeli nie, to mamy argumenty i analizy - powiedział. Dodał też, że "poważne podejście jest, kiedy przychodzi premier przez ministra spraw zagranicznych z całą administracją rządową i mówi: panie prezydencie, nie przystąpimy".

"To nie jest podarunek"

Szef kancelarii był pytany też o decyzję Nawrockiego w sprawie ustawy dotyczącej funduszy z programu SAFE.

- Na to pytanie musi odpowiedzieć sam prezydent. I pan prezydent na pewno odpowie na to pytanie, podpisując albo odmawiając podpisania tej ustawy, wtedy kiedy ona trafi w ostatecznym kształcie na biurko pana prezydenta - odpowiedział Bogucki. Zwrócił też uwagę, że jego zdaniem "nikt nam tych pieniędzy nie daje". - To nie jest darowizna, to nie jest podarunek, to nie jest prezent od Unii Europejskiej, to jest pożyczka - zaznaczył.

Wymienił on też potencjalne wątpliwości prezydenta dotyczące ustawy dotyczącej tych środków. - Tę pożyczkę zaciągamy w euro, my mamy złotówki. Czy to nie będzie instrument do tego, żeby za jakiś czas, za kilka lat, prędzej czy później, dociskać Polskę? Zmieńcie, przejdźcie na euro, bo wtedy nie będziecie mieli ryzyka kursowego. Jak to jest z tym oprocentowaniem, naprawdę, tych zasadniczych pytań jest mnóstwo - stwierdził. Przypomniał też, że "część tych środków ma trafić na Ukrainę".

Na uwagę, że PiS i Konfederacja głosowały przeciwko ustawie, odpowiedział, że "trudno, żeby zagłosowały inaczej w sytuacji, kiedy wszystkie poprawki Prawa i Sprawiedliwości trafiły do kosza". 

Bogucki wyraził też jego inne wątpliwości. - Pytanie, co rozumiemy przez polski przemysł zbrojeniowy. Czy rzeczywiście polskie firmy, czy firmy np. niemieckie czy francuskie, operujące na rynku polskim. To nie jest już polski przemysł zbrojeniowy i myślę, że to też wymaga wyjaśnienia - zaznaczył.

"Później się zreflektowali i dobrze"

Podczas programu padło też pytanie o spotkanie z szefami służb dotyczącym marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. - Będzie takie spotkanie. Będzie takie pismo ze strony pana prezydenta. Ono jeszcze z kancelarii nie wyszło, jest w przygotowaniu. Takie spotkanie powinno się odbyć. Na pewno powinna nastąpić wymiana informacji - stwierdził.

Na pytanie, czy przedstawiciele rządu będą chcieli się tłumaczyć, odpowiedział, że "było to już przerabiane". - Podczas tego spotkania ze służbami, kiedy w imieniu pana prezydenta zapraszałem szefów służb na podstawie, chociażby artykuł 18 ustawy dotyczącej ABW i odpowiednio innych służb, do wiadomości Pana Premiera nie było żadnego sygnału i dopiero w ostatnim momencie przesłano jakąś część materiałów niejawnych do Kancelarii Tajnej - przekazał. Nazwał też to "niepoważnym podejściem".

- Później zreflektowali się i dobrze. Dali krok wstecz - stwierdził.

OGLĄDAJ: Bogucki o programie SAFE: RBN nie rozwiała wątpliwości prezydenta
pc

Bogucki o programie SAFE: RBN nie rozwiała wątpliwości prezydenta

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Adrian Wróbel/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Fakty po FaktachZbigniew BoguckiDonald TrumpWłodzimierz Czarzasty
Czytaj także:
imageTitle
Na co stać Polaków w konkursie duetów? Między komentatorami zgody nie ma
EUROSPORT
imageTitle
Bednarek mocny nie tylko w obronie. Gol Polaka dał zwycięstwo FC Porto
EUROSPORT
pap_20251212_11U
"Wielki spór, którego kamery nie zarejestrowały". Kulisy spotkania polityków PiS
Polska
Powódź na Garonnie w południowo-zachodniej Francji
Poziom wody wciąż wysoki. Do niektórych wsi można dotrzeć tylko łodzią
METEO
Mróz, noc
Alarmy przed mrozem. Miejscami będą ważne do wtorku
METEO
imageTitle
Jeszcze jedna szansa na skoczni. Starty Polaków w poniedziałek 16 lutego
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzostwa Norwegii na igrzyskach. Smutny konkurs dla Polek
EUROSPORT
Śnieg w południowo-zachodniej Holandii
Duże europejskie lotnisko odwołało setki lotów. Przyczyną atak zimy
METEO
Marco Rubio na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa
"Zbyt miłe, by mogło być prawdziwe". To przemówienie zwróciło uwagę
Świat
imageTitle
Mocna odpowiedź na zarzuty łyżwiarki
EUROSPORT
Maryna Gąsienica-Daniel
Życiowy wynik Gąsienicy-Daniel, sukces biathlonistek. Niedziela na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Bohater polskiej kadry zaskoczył. Zastanawia się, komu oddać medal
EUROSPORT
Noc, zima, śnieg, park
-22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato
METEO
imageTitle
Igrzyska miłości. Po walentynkach zapasy prezerwatyw "tymczasowo wyczerpane"
EUROSPORT
imageTitle
"Bobby" pojechał po medal. Wielka radość w polskim obozie
EUROSPORT
Operacja przejęcia tankowca przez siły zbrojne USA
Próbował uciec przed "blokadą Trumpa". Amerykanie weszli na pokład
Świat
imageTitle
Gorzkie słowa. "Na rok olimpijski zostałam sama, bez trenera"
EUROSPORT
imageTitle
Do medalu zabrakło 0,12 sekundy
EUROSPORT
Powodzie na Wyspie Północnej w Nowej Zelandii
Tysiące bez prądu, odwołane loty. Wprowadzono stan wyjątkowy
METEO
Na treningach i w zawodach Pola Bełtowska daje z siebie wszystko
Obrzydliwe słowa do nastolatki. Czy ktoś jest na to gotowy?
Rafał Kazimierczak
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Nadciągają kolejne opady. Zobacz, gdzie sypnie śniegiem
METEO
imageTitle
Niezłomna Brignone. Na stok mogła już nie wrócić, ma dwa złote medale
EUROSPORT
Dyrektor komunikacji i marketingu Korony Kielce Michał Siejak z rozciętą głową
Awantura na boisku, policja zatrzymała kolejną osobę
WARSZAWA
Paweł Śliz, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Paulina Henning-Kloska
Mają "instrukcję obsługi spokoju". Co dalej?
Polska
imageTitle
"Było blisko". Łzy w oczach Gąsienicy-Daniel
EUROSPORT
Orla Perć
Odnaleziono ciało turysty, który zaginął na Orlej Perci
METEO
Wyścigi na tafli jeziora Śniardwy, Nowe Guty (Warmińsko-Mazurskie)
Wyścigi na zamarzniętym jeziorze. "W zeszłym tygodniu było tam trzysta aut"
Olsztyn
imageTitle
To nie miało prawa się wydarzyć. Niespotykany wynik w olimpijskim gigancie
Najnowsze
Herman Hałuszczenko
Były minister "wysadzony z pociągu" i zatrzymany na granicy
Świat
Pekin, Chiny
Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica