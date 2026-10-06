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"To może być niebezpieczne dla samego prezydenta". Lista pytań do kancelarii Nawrockiego

Patryk Michalski
Patryk Michalski
Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA
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Karol Nawrocki pojawił się na koszalińskiej gali boksu, której partnerem była firma Nowrocky. To dobry moment na zadanie kilku istotnych pytań. Czy głowie państwa nie przeszkadza, że znak towarowy zarejestrowany przez jego siostrę służy do zarabiania i uwiarygodnia tę firmę? Czy w takim razie każdy może zarabiać na wizerunku prezydenta RP? Bo wykorzystała go też Telewizja Republika.Artykuł dostępny w subskrypcji

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Oficjalna strona prezydenta nie wspomina o tym, że sobotnia wizyta Karola Nawrockiego w Koszalinie, gdzie odwiedził między innymi Wyższą Szkołę Straży Granicznej, zakończyła się jego udziałem w KAPEO Rocky Boxing Night. Wydarzenie organizował Krystian Każyszka, znajomy Nawrockiego z ringu, który wspierał go w kampanii wyborczej, a po zwycięstwie wielokrotnie gościł w Pałacu Prezydenckim. Mężczyzna w mediach społecznościowych wielokrotnie pokazywał, że bywa na organizowanych przez kancelarię prezydenta uroczystościach. Karolowi Nawrockiemu sprezentował m.in. jego własny portret.

Kontrowersji nie budzi to, że głowa państwa pojawiła się na gali boksu, a fakt, że partnerem wydarzenia była marka Nowrocky, widoczna niemal wszędzie w otoczeniu prezydenta. Logo pojawiło się na telebimach, torebkach z prezentami rozdawanymi przez hostessy, a nawet na ringowej macie, po której chodził Karol Nawrocki.

On sam i obecni z nim: szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki oraz szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, raczej nie mogli tego nie widzieć. Prezydent musi mieć świadomość, że stając na tle logo Nowrocky kolejny raz uwiarygodnia i wspiera firmę, z którą ponoć kancelaria prezydenta nie ma nic wspólnego.

Zgodnie z konstytucją prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, a nie osobą, której nazwisko i wizerunek stają się pretekstem do zarabiania.

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Tagi:
Karol NawrockiBoks
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