"To może być niebezpieczne dla samego prezydenta". Lista pytań do kancelarii Nawrockiego

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Oficjalna strona prezydenta nie wspomina o tym, że sobotnia wizyta Karola Nawrockiego w Koszalinie, gdzie odwiedził między innymi Wyższą Szkołę Straży Granicznej, zakończyła się jego udziałem w KAPEO Rocky Boxing Night. Wydarzenie organizował Krystian Każyszka, znajomy Nawrockiego z ringu, który wspierał go w kampanii wyborczej, a po zwycięstwie wielokrotnie gościł w Pałacu Prezydenckim. Mężczyzna w mediach społecznościowych wielokrotnie pokazywał, że bywa na organizowanych przez kancelarię prezydenta uroczystościach. Karolowi Nawrockiemu sprezentował m.in. jego własny portret.

Kontrowersji nie budzi to, że głowa państwa pojawiła się na gali boksu, a fakt, że partnerem wydarzenia była marka Nowrocky, widoczna niemal wszędzie w otoczeniu prezydenta. Logo pojawiło się na telebimach, torebkach z prezentami rozdawanymi przez hostessy, a nawet na ringowej macie, po której chodził Karol Nawrocki.

On sam i obecni z nim: szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki oraz szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, raczej nie mogli tego nie widzieć. Prezydent musi mieć świadomość, że stając na tle logo Nowrocky kolejny raz uwiarygodnia i wspiera firmę, z którą ponoć kancelaria prezydenta nie ma nic wspólnego.

Zgodnie z konstytucją prezydent jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej, a nie osobą, której nazwisko i wizerunek stają się pretekstem do zarabiania.