Kolejne niespełnione obietnice prezydenta. "Do tej pory nie wpłynęło żadne pismo"

W ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia prezydentury Karol Nawrocki miał przedstawić projekty ustaw naprawiające wymiar sprawiedliwości. W lutym miało być ogólnonarodowe referendum właśnie w tej sprawie. Nie ma ani ustaw, ani referendum. Dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski dowiedział się, że prezydent nie skorzystał jeszcze z zapowiedzianej inicjatywy referendalnej. W "Newsie Michalskiego" w TVN24+ postawę głowy państwa komentował poseł KO Michał Kołodziejczak.Artykuł dostępny w subskrypcji
