Nawrocki leci na urodziny Trumpa. Przydacz: przygotowaliśmy dwa prezenty

Przydacz o planowanej wizycie Nawrockiego w USA Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/EPA/PAP

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Prezydent Karol Nawrocki udaje się w niedzielę z wizytą do Waszyngtonu. Na zaproszenie obchodzącego tego dnia urodziny prezydenta USA Donalda Trumpa, Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC Freedom 250.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że zaproszenie dla Nawrockiego na urodziny Trump skierował bezpośrednio podczas rozmowy w Davos w styczniu.

Jak mówił prezydencki minister, w Waszyngtonie Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio "o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa, stosunkach dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej".

- A przypomnę, że poza tematyką gospodarczą, energetyczną czy politycznym dialogiem, najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa, obecności amerykańskich żołnierzy na terytorium Polski - podkreślił prezydencki minister. Jak podkreślił, w trakcie rozmowy poruszona zostanie również kwestia stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

Szef BPM dodał, że prezydent Nawrocki podczas wizyty w USA spotka się również z Polonią. - W niedzielę będzie msza święta i będzie spotkanie z Polonią. Najpewniej nie w Waszyngtonie. (...) W innym stanie, najpewniej w jednym z południowych - poinformował Przydacz.

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Przydacz: Nawrocki przekaże dwa prezenty Trumpowi

Jak dodał, Nawrocki przekaże Trumpowi dwa prezenty, "jeden bardziej osobisty, a drugi bardziej o charakterze państwowym".

- Odpowiadające i oczekiwaniom, i stanowi relacji polsko-amerykańskich, ale też pewnym wyobrażeniom o tym, jak powinny wyglądać prezenty dla tego (...) prezydenta Stanów Zjednoczonych - dodał.

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