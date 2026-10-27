Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
fakty po faktach

Karol Nawrocki kontra Onet. Senator KO o zeznaniach świadka: to jest konkretna wypowiedź

|
Karol Nawrocki
Zeznania Geldon. Stankiewicz: powiedziała to, co nam na etapie przygotowywania tekstu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
To jest bardzo poważne oskarżenie i na to będzie musiał prezydent odpowiedzieć - powiedział senator KO Grzegorz Schetyna w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując zeznania pracownicy sopockiego hotelu w procesie Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi.

We wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Chodzi o opublikowany w trakcie kampanii prezydenckiej w 2025 roku artykuł "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Według ustaleń Nawrocki jako ochroniarz w sopockim hotelu miał uczestniczyć w "procedurze sprowadzania prostytutek" dla gości. 

Zeznania składała dzisiaj Natasza Geldon - była pracownica hotelu - której relacje stały się podstawą publikacji dziennikarzy Onetu. Senator KO Grzegorz Schetyna był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, jak to wpłynie na wizerunek prezydenta.

Schetyna o zeznaniach Geldon: na to Nawrocki będzie musiał odpowiedzieć

Jak ocenił, "wydawało się", że już w przypadku opisywanej przed media sprawy kawalerki Nawrockiego jest to "nie do obrony". - Paradoksalnie to wzmocniło pozycję Nawrockiego wtedy przed wyborami, zmobilizowało jego twardy elektorat i według mnie też pomogło mu wygrać te wybory - mówił i zastrzegł, że "nic dwa razy się nie zdarza". 

- Uważam, że inaczej jest w kampanii wyborczej, inaczej jest z challengerem, który idzie po zwycięstwo. Wyborcy więcej mu są w stanie wybaczyć, dać mu szansę, otworzyć się. Nie zawsze wierzą w informacje mediów - ocenił. Zdaniem gościa TVN24 inaczej jest w przypadku wtorkowych zeznań. 

- To nie jest informacja medialna. Tu nie ma inicjałów, tu jest imię i nazwisko. To jest konkretna wypowiedź osoby, która widziała, była świadkiem, składa zeznanie pod przysięgą. To jest bardzo poważne oskarżenie i na to będzie musiał prezydent Nawrocki odpowiedzieć - przekonywał. 

Schetyna: Nawrocki oswaja Brauna

Według Schetyny "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego pójdzie do wyborów parlamentarnych wspólnie z PiS. - Muszą się znaleźć z powrotem w PiS-ie, bo Polacy, nawet wyborcy PiS-u nie chcą dwóch PiS-ów. Mają ten oryginalny, więc ten drugi jest mało wiarygodny - powiedział polityk KO. 

Wspomniał też o roli prezydenta. - Ewidentnie i bardzo ofensywnie będzie budował prawą stronę sceny politycznej (…) pakt senacki już na pewno i także z ludźmi, którzy są ze środowiska Brauna. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. (Nawrocki) oswaja Brauna, wskazuje, że jest normalnym politykiem, że powyżej 10 procent to jest poważne wsparcie - komentował Schetyna. 

W jednym z ostatnich wywiadów Nawrocki był pytany o partię Brauna na listach paktu senackiego prawicy. W odpowiedzi prezydent powiedział, że Konfederacja Korony Polskiej ma poparcie części wyborców, więc należy ją traktować jako obecną w polityce. 

- Zgadzam się z prezydentem Kwaśniewskim, który mówi, że prezydent Nawrocki będzie chciał wprowadzić system prezydencki bez zmiany konstytucji - kontynuował Schetyna. Zdaniem senatora Nawrocki będzie chciał umieszczać na listach wyborczych również swoich współpracowników. 

- Będzie chciał szukać kandydata na premiera. Będzie chciał mieć wpływ na politykę - dodał. - Uważam, że jest zdeterminowany do tego, żeby być graczem na partyjnej scenie politycznej. Nie jest głową państwa, nie jest arbitrem. Chce politycznego starcia - mówił Schetyna. Jak podkreślił, Nawrocki "chce konfrontacji" z Tuskiem. 

Prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska dociekała, czy liderami w najbliższych wyborach będzie Nawrocki i Tusk, a nie Kaczyński i Tusk. - Tak uważam. Na końcu to oni (Tusk i Nawrocki) będą liderami dwóch wielkich bloków: demokratycznego i prawicowego. - Na końcu zdecydują naprawdę dziesiątki tysięcy głosów, może tysiące głosów - ocenił. 

OGLĄDAJ: "Przełomowe zeznania" w sprawie Nawrockiego. Co wiemy po jawnej rozprawie?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Grzegorz SchetynaKarol Nawrocki
Czytaj także:
Rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciw Onetowi
Natasza Geldon o Nawrockim. "Moglibyśmy sobie spojrzeć w oczy"
Polska
Domański
Ostra ocena byłej ministry. "Wiele osób w rządzie odetchnęło"
kropka nad i
Przed salą byli policjanci o ochroniarze zatrudnieni przez Onet
Proces Nawrockiego z Onetem na ostatniej prostej. Kluczowe fakty
Klaudia Ziółkowska
Kierowca ciężarówki uszkodził sieć trakcyjną
Zerwał sieć trakcyjną, sparaliżował ruch tramwajowy. Nagranie
WARSZAWA
Wyrzutnia typu Patriot
"Telefony w środku nocy i lawina gorączkowych SMS-ów". Ambasador o "sukcesie całej Polski"
Świat
Domański
Domański o podwyżce podatku CIT: mówimy o naprawdę dużych firmach
BIZNES
shutterstock_2620684711
Chciała oznakować rekina, takiej reakcji się nie spodziewała
METEO
Zdewastowany fortepian w Gliwicach
Wiedzą, kto wywrócił fortepian na Rynku. Nagrała go kamera
Katowice
Donald Trump
Trump o sztucznej inteligencji: wkrótce oficjalnie zakażemy
BIZNES
Radosław Sikorski
Sikorski do Nawrockiego: przypominam
Polska
imageTitle
Coraz bardziej koszmarna seria legendy. A wszystko zaczęło się od Polki
EUROSPORT
Izraelczycy czekają w kolejce, aby oddać głos w wyborach do parlamentu
Izraelczycy tłumnie ruszyli do urn. Takiej frekwencji jeszcze nie było
Świat
Autobus wjechał na torowisko tramwajowe
Wjechał na torowisko, utknął w rozchodniku. Autobus zablokował tramwaje
WARSZAWA
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Wielomilionowa kara dla biura podróży utrzymana
BIZNES
Rozbiórka bloków na osiedlu Dudziarska
Rozbiórka "osiedla grozy". Ciężki sprzęt burzy bloki
WARSZAWA
Burza Boelo w Wielkiej Brytanii
Tragedia na plaży. Miała wyprowadzać psa, nie żyje
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Koalicja po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz. Poseł KO: jesteśmy jak jeden mąż
TAK JEST
Zatrzymany 37-latek
Podejrzany o zbrodnię w Holandii zatrzymany w Polsce. Usłyszał zarzuty
Olsztyn
"Bez końca" reż. Michał Marczak
"Bez końca" i "Ojczyzna" z nominacjami do prestiżowych nagród
Tomasz-Marcin Wrona
Wypadek z udziałem rowerzysty (zdjęcie ilustracyjne)
Jechali w tym samym kierunku, doszło do zderzenia. Rowerzysta zginął
WARSZAWA
Maria Kalesnikawa
Kalesnikawa: muszę wykorzystać odzyskaną wolność
Polska
Do zdarzenia doszło w Bolszewie
Pijana wjechała samochodem do apteki. W środku byli ludzie
Trójmiasto
Akademia Wymiaru Sprawiedliwości
Szara eminencja AWS i seksistowskie uwagi. Właśnie został rektorem
Maria Pankowska
imageTitle
Dalszy ciąg afery z Mbappe. Chiny się nie zatrzymują
EUROSPORT
Melania Trump
Lokalny rozejm rozszerzony. Melania Trump podała szczegóły
Świat
shutterstock_710359138
Rozpędzone auto wjechało w Polkę z córką, zginęły na miejscu. Zapadł wyrok
Świat
shutterstock_2620025375
Śledzenie przez reklamy. Użytkownicy Starlinka na celowniku
BIZNES
Montaż systemu zapobiegającemu oblodzeniu jezdni
Zraszacze wróciły na jezdnię, by nie tworzyła się "szklanka"
WARSZAWA
25 min
Bogdan Święczkowski
Święczkowski zawdzięcza Ziobrze niemal wszystko. Jak wygląda niezależność na pokaz?
Czarno na białym
GettyImages-153141035
Co dalej z Saudi Aramco w Polsce? Minister: pewien scenariusz został narysowany"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica