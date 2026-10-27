fakty po faktach Karol Nawrocki kontra Onet. Senator KO o zeznaniach świadka: to jest konkretna wypowiedź Aleksandra Sapeta |

Zeznania Geldon. Stankiewicz: powiedziała to, co nam na etapie przygotowywania tekstu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP

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We wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza jawna dla opinii publicznej rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Chodzi o opublikowany w trakcie kampanii prezydenckiej w 2025 roku artykuł "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu". Według ustaleń Nawrocki jako ochroniarz w sopockim hotelu miał uczestniczyć w "procedurze sprowadzania prostytutek" dla gości.

Zeznania składała dzisiaj Natasza Geldon - była pracownica hotelu - której relacje stały się podstawą publikacji dziennikarzy Onetu. Senator KO Grzegorz Schetyna był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, jak to wpłynie na wizerunek prezydenta.

Schetyna o zeznaniach Geldon: na to Nawrocki będzie musiał odpowiedzieć

Jak ocenił, "wydawało się", że już w przypadku opisywanej przed media sprawy kawalerki Nawrockiego jest to "nie do obrony". - Paradoksalnie to wzmocniło pozycję Nawrockiego wtedy przed wyborami, zmobilizowało jego twardy elektorat i według mnie też pomogło mu wygrać te wybory - mówił i zastrzegł, że "nic dwa razy się nie zdarza".

- Uważam, że inaczej jest w kampanii wyborczej, inaczej jest z challengerem, który idzie po zwycięstwo. Wyborcy więcej mu są w stanie wybaczyć, dać mu szansę, otworzyć się. Nie zawsze wierzą w informacje mediów - ocenił. Zdaniem gościa TVN24 inaczej jest w przypadku wtorkowych zeznań.

- To nie jest informacja medialna. Tu nie ma inicjałów, tu jest imię i nazwisko. To jest konkretna wypowiedź osoby, która widziała, była świadkiem, składa zeznanie pod przysięgą. To jest bardzo poważne oskarżenie i na to będzie musiał prezydent Nawrocki odpowiedzieć - przekonywał.

Schetyna: Nawrocki oswaja Brauna

Według Schetyny "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego pójdzie do wyborów parlamentarnych wspólnie z PiS. - Muszą się znaleźć z powrotem w PiS-ie, bo Polacy, nawet wyborcy PiS-u nie chcą dwóch PiS-ów. Mają ten oryginalny, więc ten drugi jest mało wiarygodny - powiedział polityk KO.

Wspomniał też o roli prezydenta. - Ewidentnie i bardzo ofensywnie będzie budował prawą stronę sceny politycznej (…) pakt senacki już na pewno i także z ludźmi, którzy są ze środowiska Brauna. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. (Nawrocki) oswaja Brauna, wskazuje, że jest normalnym politykiem, że powyżej 10 procent to jest poważne wsparcie - komentował Schetyna.

W jednym z ostatnich wywiadów Nawrocki był pytany o partię Brauna na listach paktu senackiego prawicy. W odpowiedzi prezydent powiedział, że Konfederacja Korony Polskiej ma poparcie części wyborców, więc należy ją traktować jako obecną w polityce.

- Zgadzam się z prezydentem Kwaśniewskim, który mówi, że prezydent Nawrocki będzie chciał wprowadzić system prezydencki bez zmiany konstytucji - kontynuował Schetyna. Zdaniem senatora Nawrocki będzie chciał umieszczać na listach wyborczych również swoich współpracowników.

- Będzie chciał szukać kandydata na premiera. Będzie chciał mieć wpływ na politykę - dodał. - Uważam, że jest zdeterminowany do tego, żeby być graczem na partyjnej scenie politycznej. Nie jest głową państwa, nie jest arbitrem. Chce politycznego starcia - mówił Schetyna. Jak podkreślił, Nawrocki "chce konfrontacji" z Tuskiem.

Prowadząca Katarzyna Kolenda-Zaleska dociekała, czy liderami w najbliższych wyborach będzie Nawrocki i Tusk, a nie Kaczyński i Tusk. - Tak uważam. Na końcu to oni (Tusk i Nawrocki) będą liderami dwóch wielkich bloków: demokratycznego i prawicowego. - Na końcu zdecydują naprawdę dziesiątki tysięcy głosów, może tysiące głosów - ocenił.

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