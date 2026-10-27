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Świadek o Karolu Nawrockim: powiedział, że można dorobić, wprowadzając dziewczyny

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Warszawa, 27.10.2026. Świadek Natasza Geldon (C) w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie
Świadek o Nawrockim: powiedział, że można dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Taka była moja pierwsza myśl, jako bardzo młodej dziewczyny, że to jest prostytutka z alfonsem wchodząca do hotelu - mówiła przed sądem Natasza Geldon. Jej relacje były podstawą do publikacji, po której Nawrocki wytoczył proces Onetowi. Opisała, jak Nawrocki zaproponował jej dorobienie "na boku".

Natasza Geldon zeznaje we wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To kluczowy świadek w procesie Karola Nawrockiego przeciwko wydawcy Onetu. Jest jedną z osób, których relacje stały się podstawą publikacji Onetu "Karol Nawrocki i tajemnice Grand Hotelu".

Geldon mówiła, że pracowała w Grand Hotelu razem z Karolem Nawrockim w ochronie. Mówiła, że widywała się z Nawrockim w pracy kilka razy w tygodniu.

Świadek: zauważyłam, jak Karol Nawrocki wchodzi do hotelu z kobietą i mężczyzną

Powiedziała o sytuacji, w której Nawrocki poruszył temat sprowadzania prostytutek do Grand Hotelu. - Sytuacja miała miejsce pewnego dnia, wieczoru, kiedy - tak jak z reguły - miałam zmiany przy recepcji Grand Hotelu - powiedziała. Zaznaczyła, że nie pamięta w którym to było roku. Geldon pracowała w Grand Hotelu w wakacje w 2006 i 2007 roku.

- Z reguły stałam albo przy recepcji, albo miałam zmiany na monitoringu, ze względu na to, że posługiwałam się biegle językiem angielskim, więc wyglądałam dosyć miło i sympatycznie. My pełniliśmy taką funkcję bardziej reprezentacyjną, żeby goście czuli się po prostu komfortowo - opisywała.

- Pewnego razu, jak stałam przy recepcji Grand Hotelu, zauważyłam, że Karol wchodzi do hotelu wraz z kobietą i mężczyzną, co już było dosyć nietypowe, ponieważ my raczej nie legitymowaliśmy gości, nie wprowadzaliśmy ich do hotelu - mówiła Geldon.

- Dalej zobaczyłam, że Karol odprowadza tę kobietę i tego mężczyznę do windy, wsiada z nimi do windy i jedzie na piętra, które były zarezerwowane na pokoje gościnne - dodała.

Powiedziała, że ta sytuacja ją "zdziwiła". - W ramach naszych kompetencji nie leżało odprowadzanie gości do windy, tym bardziej jechanie z nimi gdzieś na jakieś piętra - zastrzegła.

Świadek: Nawrocki powiedział, że można dorobić

Mówiła, że gdy Nawrocki wrócił w okolice recepcji, zapytała go o tę sytuację. - Karol tylko odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć, bo można na boku zarobić - opisała.

- Byłam tak zszokowana, że po prostu odpowiedziałam coś na zasadzie "chyba sobie żartujesz" - mówiła Geldon. Dodała, że w "dość ostrych i prześmiewczych słowach" odmówiła.

Powiedziała, że reakcja Nawrockiego była "normalna". - Nie ciągnęliśmy dalej tej dyskusji - relacjonowała.

Sędzia Aleksandra Orzechowska dopytywała, jak na odmowę zareagował Nawrocki. - Po prostu zapewne powiedział "okej", bo sytuacja się rozeszła po kościach - odparła świadek. 

Natasza Geldon zeznaje w sądzie
Natasza Geldon zeznaje w sądzie
Źródło zdjęcia: TVN24

- Czy pani pamięta, żeby ta kobieta, która wtedy wchodziła z powodem i z tym drugim gościem hotelowym, wyglądała na prostytutkę? - pytała sędzia. - Nie wiem, czy ta pani wyglądała jakoś konkretnie. Po prostu sama sytuacja była bardzo nietypowa dla nas - odparła Geldon. 

Sędzia pytała, czy gdy świadek zobaczyła tę osobę, to pierwszą jej myślą było, że to prostytutka. - Nie, pierwsza myśl to była dziwna sytuacja, podejrzana, my tak nie robimy - powiedziała Geldon.

Świadek o sytuacji z Nawrockim w Grand Hotelu: dziwna, podejrzana
Źródło: TVN24

Sędzia zwróciła później uwagę, odczytując fragment artykułu Onetu, że w tekście Geldon stwierdza, iż Nawrocki wszedł do hotelu z prostytutką i jej opiekunem. Zdaniem sądu wystąpiły różnice pomiędzy artykułem Onetu a zeznaniami. 

- Jak najbardziej podtrzymuję to, co powiedziałam panu Andrzejowi, (Stankiewiczowi, współautorowi tekstu - red.) opowiedziałam na spokojnie historię do artykułu - powiedziała świadek. - Tak, taka była moja pierwsza myśl jako bardzo młodej dziewczyny, że to jest prostytutka z alfonsem wchodząca do hotelu - dodała.

Świadek: moja pierwsza myśl była taka, że to prostytutka z alfonsem
Źródło: TVN24

Świadek zeznaje w procesie Nawrockiego przeciw Onetowi

Geldon powiedziała, że decyzję o tym, aby skonfrontować Nawrockiego z sytuacją, podjęła "na podstawie przede wszystkim podejrzeń, że była to sytuacja nietypowa, która do tej pory nie miała miejsca". 

- Myśmy nigdy nie eskortowali nikogo, więc to przede wszystkim, ja już teraz nie pamiętam jak ci państwo wyglądali, to przede wszystkim wzbudziło jakby wtedy mój szok, zastanowienie, ciekawość - mówiła świadek. 

- Po konfrontacji z Karolem i po tym, jak bez ogródek powiedział, że można pomóc w sprowadzaniu dziewczyn do hotelu i tak sobie dorobić, jakby moją automatyczną oceną było: aha, to jest prostytutka i alfons - powiedziała Geldon. - (Nawrocki) powiedział, że jest to sytuacja sprowadzenia kobiet do gości hotelowych i można na tym dodatkowo zarobić, więc jakby tam już nie było żadnych wątpliwości, kto jest kim dla mnie wtedy - opisywała.

Świadek Natasza Geldon w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie
Świadek Natasza Geldon w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Geldon powiedziała, że tematu dodatkowego zarobku nigdy nie poruszała potem z Nawrockim ani z nikim innym. Relacjonowała też, że z nikim nie dzieliła się tą sytuacją. - Nawet mojej mamie o tym nie powiedziałam wtedy - mówiła.

- W momencie, w którym Karol Nawrocki stał się kandydatem na prezydenta i zaczął kandydować w wyborach, wspomnienie tamtej sytuacji bardzo taką mocną falą do mnie wróciło i uznałam najzwyczajniej w świecie, że skoro już pan redaktor Andrzej Stankiewicz wyszedł do mnie z kontaktem, to należy po prostu zrobić to, co jest słuszne i powiedzieć prawdę - powiedziała świadek. 

Rozprawa w procesie Karola Nawrockiego przeciw Onetowi

Reporterka TVN24 Dominika Ziółkowska, która była na sali sądowej podczas rozprawy, relacjonowała w TVN24, że we wtorek zeznawały dwie osoby, które pracowały w Grand Hotelu i znały Nawrockiego, a także dziennikarz "Gazety Wyborczej" Piotr Głuchowski, który już jesienią 2024 roku pisał o przeszłości Nawrockiego.

Jak mówiła Ziółkowska, poza Geldon o pracy w Grand Hotelu mówił mężczyzna. - Mówił, że po prostu znał Karola Nawrockiego, że też chodzili razem na piłkę, że byli kolegami, chociaż głównie była to relacja służbowa - relacjonowała reporterka. 

- Mówił, że widywał w Grand Hotelu prostytutki, że był to hotel pięciogwiazdkowy. Na pytanie sądu, skąd wie, że były to prostytutki, powiedział, że jest to jego subiektywna ocena wizualna, tak to relacjonował świadek - mówiła Ziółkowska. - Natomiast powiedział, że nigdy nie widział, żeby Karol Nawrocki miał coś załatwiać, kogoś przyprowadzać. Mówił, że w żadnej rozmowie nie pojawił się ten temat - dodała. 

Kolejna rozprawa w procesie Nawrockiego przeciw Onetowi. Relacja Dominiki Ziółkowskiej
Źródło: TVN24
Źródło: TVN24
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Karol NawrockiSąd
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