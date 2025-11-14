Logo strona główna
Jak Polacy oceniają Nawrockiego po 100 dniach prezydentury? Sondaż

Karol Nawrocki
Nawrocki: odmawiam nominacji 46 sędziów
Źródło: TVN24
Ponad połowa badanych Polaków pozytywnie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego po stu dniach urzędowania - wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej".

Na pytanie: "Czy przez pierwsze 100 dni urzędowania Karol Nawrocki sprawdził się jako prezydent?" odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 37,4 proc. respondentów. Odpowiedź "raczej tak" wybrało 18,4 proc. badanych. 12,9 proc. uczestników uważa, że Karol Nawrocki "raczej nie sprawdził się" jako prezydent, a 17,9 proc. uznało, że "zdecydowanie" się nie sprawdził. 13,4 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

Czy przez pierwsze 100 dni urzędowania Karol Nawrocki sprawdził się jako prezydent?
Czy przez pierwsze 100 dni urzędowania Karol Nawrocki sprawdził się jako prezydent?
Źródło: TVN24

"Nie jest zaskoczeniem, że Nawrocki cieszy się pozytywnym odbiorem wśród wyborców PiS - 99 proc. i Konfederacji - 75 proc. (jedynie 5 proc. "raczej nie jest zadowolona"). Jednak nawet 12 proc. wyborców koalicji 15 października uważa, że po 100 dniach prezydentury Karol Nawrocki 'sprawdził się jako głowa państwa'" - zauważyli dziennikarze gazety w jej piątkowym wydaniu.

Które grupy bardziej pozytywnie oceniają Nawrockiego

Prezydenta bardziej pozytywnie oceniają mężczyźni (64 proc.) niż kobiety (43 proc.), mieszkańcy małych miast do 50 tys. mieszkańców (72 proc.) i wsi (52 proc.) niż większych aglomeracji (powyżej 250 tys. mieszkańców, 44 proc. pozytywnie, do 46 proc. negatywnie). Częściej są to też osoby z podstawowym wykształceniem i zasadniczym zawodowym (63 proc.) oraz średnim (55 proc.) niż wyższym (47 proc.).

Bardziej zadowoleni z prezydenta są też badani czerpiący wiedzę głównie z internetu (71 proc.), YouTube i podcastów (75 proc.), Telewizji Republika (95 proc.), "Wiadomości" TVP (66 proc.), ale też "Faktów" TVN (50 proc.).

Badanie przeprowadził IBRiS w dniach 7-8 listopada br. na próbie 1067 osób.

100 dni "permanentnej kampanii". "Cel jest jeden"

100 dni "permanentnej kampanii". "Cel jest jeden"

Marcin Złotkowski
"Na sto procent tego nie zrobi". Tego nie zobaczymy w Pałacu Prezydenckim

"Na sto procent tego nie zrobi". Tego nie zobaczymy w Pałacu Prezydenckim

Maciej Wacławik

Karol NawrockiSondaże
