Prezydent i szef MON o decyzji Trumpa
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy.
Do tej decyzji odniósł się w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. "Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisał.
"Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" - dodał.
Kosiniak-Kamysz: decyzja Trumpa potwierdza, że relacje są bardzo silne
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że decyzja prezydent USA o wysłaniu do Polski pięciu tysięcy dodatkowych żołnierzy "potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem".
"Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność" - dodał.