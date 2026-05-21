Polska

Prezydent i szef MON o decyzji Trumpa

|
Donald Trump w czapce z daszkiem
Trump: Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Eric Lee / POOL
Prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skomentowali decyzję amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa w sprawie żołnierzy USA w Polsce. "Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego - ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy" - napisał Nawrocki.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy.

Do tej decyzji odniósł się w serwisie X prezydent Karol Nawrocki. "Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo" - napisał.

"Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze!" - dodał.

Kosiniak-Kamysz: decyzja Trumpa potwierdza, że relacje są bardzo silne

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz napisał, że decyzja prezydent USA o wysłaniu do Polski pięciu tysięcy dodatkowych żołnierzy "potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem". 

"Dobrze, że o sprawy fundamentalne dla bezpieczeństwa naszej Ojczyzny walczymy wspólnie. To obowiązek, który przeradza się w skuteczność" - dodał. 

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
40 min
photo_1764949381
Skandal w Bostonie
Czarno na białym. Tajemnica korespondencji
33 min
pc
"Stymulanty" i "zamulacze". Co naprawdę robią z naszym mózgiem i sercem?
Wywiad medyczny
25 min
cnb przejazd niestrzezony
Przejazd jeszcze niestrzeżony
Czarno na białym
Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiDonald Trump
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20221014_0LC
Decyzja Trumpa w sprawie żołnierzy USA w Polsce
Justyna Sochacka
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Knebel dla astronauty. Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej żąda zakazu wypowiedzi
Hubert Kijek
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
Marcin Wrona, Kamila Grenczyn
Samoloty F-35 Lightning
Nowe myśliwce zmierzają do Polski. "Rosjanie nie mają czegoś takiego"
Mikołaj Stępień
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Pijany kierował drezyną, doszło do zderzenia z pociągiem. Zarzuty
Katarzyna Kędra
Keith Kellogg
"Wy zrozumieliście to wcześniej". Były specjalny wysłannik Trumpa o Polsce
Marcin Wrona, Kamila Grenczyn
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Katastrofa samolotu firmy UPS. Jest nowe nagranie
Adrian Wróbel
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Łatwogang
Łatwogang nie odpuszcza. Właśnie rusza z kolejną zbiórką
Adam Michejda
Anna Maria Żukowska
Czarzasty broni Żukowskiej w sprawie kilometrówek
Mikołaj Stępień
Vanessa Trump
"To nie są wieści, których ktoś się spodziewa". Była synowa Trumpa ze szczerym wpisem
Ewa Żebrowska
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Jest w śpiączce od ponad trzech lat. Komunikat o stanie zdrowia księżniczki
Paulina Borowska
Radosław Sikorski
MSZ reaguje na "rozpowszechnianie kłamstw" przez Rosję. Sikorski: nie macie prawa
Kamila Grenczyn
14 min
pc
W USA kłócą się o głośną wypowiedź Trumpa. "Churchillowski moment"
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
W wyniku zderzenia fiata seicento z rządową limuzyną ucierpiała Beata Szydło
Były funkcjonariusz BOR z zarzutem. Chodzi o wypadek Beaty Szydło
Bartłomiej Plewnia
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
Katarzyna Kędra
Więźniowie przygotowali ozdobną ściankę
Skazany za przestępstwo seksualne na szkolnym korytarzu. Rodzice oburzeni
Tomasz Mikulicz
Śledztwo prowadzi szczecińska prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje 19-letni strażnik graniczny, dwaj inni trafili do szpitala
Rafał Molenda
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
Adrian Wróbel
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dla zabawy szukali "potwora", znaleźli prawdziwe pieniądze. Nikt się po nie nie zgłosił
Michał Malinowski
Ben-Gvir
"Przez pięć lat ten pan do Polski nie wjedzie". Szef MSWiA o izraelskim ministrze
Kamila Grenczyn, Filip Czerwiński
Jonathan Andic
Zabójstwo czy wypadek? Zeznania syna zmarłego miliardera budzą wątpliwości
Maciej Wacławik
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
Katarzyna Kędra
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
Katarzyna Kędra
imageTitle
Furia niemieckiego tenisisty. Tragedia o włos
EUROSPORT
Humbak Timmy
Nie mogą odholować Timmy'ego. Ciało może eksplodować
Krzysztof Posytek
Donald Trump
Córka Fidela Castro ostrzega USA. "To może zadecydować o krwawej łaźni"
Adam Styczek
Zdrowiu nie sprzyja zarówno niedobór, jak i nadmiar witaminy B12
Śmierć młodej kobiety powiązano z jej dietą, a konkretnie z niedoborem witaminy
Zuzanna Kuffel

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl