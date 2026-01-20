Logo strona główna
Polska

Prezydent i premier rozmawiali o zaproszeniu od Trumpa

Donald Tusk i Karol Nawrocki
Przydacz: prezydent Nawrocki zadzwonił do premiera Tuska, aby porozmawiać o zaproszeniu do Rady Pokoju
Źródło: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki zadzwonił do premiera Donalda Tuska po to, aby porozmawiać o zaproszeniu głowy polskiego państwa do Rady Pokoju - poinformował we wtorek prezydencki minister Marcin Przydacz. Zwrócił się też do szefa MSZ Radosława Sikorskiego o "zagęszczenie ruchów" w sprawie wniosku KPRP o "pilną opinię".

W ostatnich dniach prezydent USA Donald Trump skierował do szeregu światowych przywódców zaproszenie do tworzonej przez niego Rady Pokoju. W poniedziałek prezydencka kancelaria poinformowała, że takie zaproszenie otrzymał też prezydent Nawrocki. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki
Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Tusk przypomina. To "wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm"
Adam Szłapka
"O taką zgodę na razie nikt nie wystąpił". Rzecznik rządu o Radzie Pokoju

Przydacz: prezydent zadzwonił do premiera

- Potwierdzam, że pan prezydent rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Prezydent zadzwonił do premiera po to, aby porozmawiać o inicjatywie, jaką zaproponowali Amerykanie - powiedział we wtorek szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz na briefingu w Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne.

Marcin Przydacz w Davos
Marcin Przydacz w Davos
Źródło: Piotr Nowak/PAP

Jak ocenił Przydacz, sprawa zaproszenia polskiego prezydenta do współtworzenia Rady Pokoju "jest na tyle istotna, że należy do niej podchodzić z zimną głową i z pełną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa polskiego". - Więc naturalnym panu prezydentowi wydaje się, że trzeba z rządem w tej materii akurat starać się pracować - dodał.

Szef BPM zastrzegł, że "nie ma upoważnienia, aby mówić o szczegółach tej rozmowy", ale "ważne, że konsultacje pomiędzy kancelarią prezydenta a stroną rządową są realizowane".

Przydacz: kancelaria wystąpiła do MSZ o pilną opinię

Przydacz powiedział, że kancelaria prezydenta jeszcze w poniedziałek wystąpiła do resortu spraw zagranicznych z "wnioskiem o pilną opinię" w sprawie zaproszenia. - Jeszcze jej nie dostaliśmy. Mamy nadzieję, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyspieszy swoje działania - uzupełnił.

Zaapelował też do ministra Radosława Sikorskiego, aby "zagęszczał nieco ruchy w tej sprawie". - Byłoby to wielce wskazane, bowiem w Davos dyskusje o tym dzieją się na porządku dziennym. Jeśli rząd chce mieć jakikolwiek udział w opiniowaniu tej sprawy, to należy to zrobić teraz - ocenił Przydacz.

Przydacz: wystąpiliśmy do MSZ z pilnym wnioskiem o opinię w sprawie zaproszenia do Rady Pokoju
Źródło: TVN24

Prezydencki minister wskazał, że "sprawy nabierają wyjątkowo daleko idącej dynamiki", a jako przykład podał "wypowiedź strony francuskiej". - Jak widać, wypowiedzi, które nie są wcześniej bardzo dobrze skonsultowane wewnątrz swojego państwa, ale także z kluczowymi sojusznikami, (...) powodują pewne napięcie, jakie obserwowaliśmy w relacjach pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i Francji - stwierdził.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża

Trump zagroził cłami i uderzył w Macrona. Jest reakcja Paryża

BIZNES
Rok Trumpa. Co się wydarzyło krok po kroku

Rok Trumpa. Co się wydarzyło krok po kroku

Świat

Stanowisko rządu

Wcześniej po wtorkowym posiedzeniu rządu jego rzecznik Adam Szłapka poinformował, że Rada Ministrów wysłuchała informacji ministra spraw zagranicznych "o propozycjach składanych przez pana prezydenta Donalda Trumpa".

Zauważył, że w tym kontekście podkreślenia wymaga jeden z elementów art. 89 konstytucji, zgodnie z którym – jak mówił - "każdy udział Polski w jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej albo umowie międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów".

- Żeby można było nałożyć na Polskę jakiekolwiek zobowiązania, to musi być decyzja Rady Ministrów, zgoda Rady Ministrów. O taką zgodę na razie nikt nie wystąpił. Jakiekolwiek zobowiązania muszą być poprzedzone głęboką analizą - mówił.

Szłapka: na razie nikt nie wnioskował do Rady Ministrów o zgodę na nałożenie na Polskę zobowiązań międzynarodowych
Źródło: TVN24

W podobnym tonie wyraził się w poniedziałek premier Donald Tusk, który w swoim wpisie w serwisie X podkreślił, że "przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm". "Rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. I nikomu nie damy się rozegrać" - zaznaczył szef rządu.

Trump mebluje Radę Pokoju i grozi cłami

Powołana przez Donalda Trumpa Rada Pokoju ma nadzorować nowe władze Strefy Gazy - jej utworzenie zostało zapisane w przygotowanym przez stronę amerykańską planie pokojowym, na który zgodził się zarówno Izrael, jak i palestyński Hamas. Działania Rady mogą jednak wykraczać poza ten obszar, a struktura, skład i jej mandat rodzą wiele pytań.

Otrzymanie zaproszenia od USA do udziału w Radzie Pokoju potwierdzili m.in. premierzy Węgier i Turcji, Viktor Orban i Recep Tayyip Erdogan, a także przywódcy Rosji i Białorusi - Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka. Otrzymanie zaproszenia potwierdziły też Francja, Wielka Brytania i Kanada. Według agencji AFP zaproszenia wysłano do około 60 krajów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Co wiadomo o Radzie Pokoju

Co wiadomo o Radzie Pokoju

Świat
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"

Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"

We wtorek prezydent Trump zapowiedział, że nałoży 200-procentowe cło na francuskie wina i szampany, po tym jak został zapytany o stanowisko francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona w sprawie dołączenia do Rady Pokoju. Źródło w otoczeniu Macrona przekazało w poniedziałek AFP, że Francja "analizuje wraz ze swymi partnerami proponowane ramy prawne". Oceniło też, że "karta" Rady "wykracza poza samą kwestię Gazy". Pojawiają się "ważne kwestie, w tym dotyczące poszanowania zasad i struktury Narodów Zjednoczonych", które nie mogą "w żadnym wypadku być kwestionowane" - dodało źródło.

pc

Autorka/Autor: sz/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Marcin Przydacz Kancelaria Prezydenta RP Karol Nawrocki Światowe Forum Ekonomiczne Davos Donald Tusk
