Nawrocki "dystansuje się od PiS". Bosak: może go zaprosimy do Ruchu Narodowego

Kluczowe fakty: W czwartek Karol Nawrocki rozmawiał ze Sławomirem Mentzenem. Podpisał ośmiopunktową deklarację Mentzena.

Nawrocki wielokrotnie odcinał się od pomysłów i decyzji PiS z przeszłości.

Rozmowę komentują politycy.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Karol Nawrocki wziął w czwartek udział w rozmowie ze Sławomirem Mentzenem, który startował w pierwszej turze wyborów z ramienia Konfederacji i zajął w nich trzecie miejsce.

Nawrocki podpisał się pod ośmiopunktową listą deklaracji sporządzoną przez Mentzena i wielokrotnie odcinał się od decyzji podjętych przez rząd PiS, w tym dotyczących lockdownów w czasie pandemii COVID-19, programu Polski Ład wprowadzony przez premiera Mateusza Morawieckiego czy przyjęciu Europejskiego Zielonego Ładu. Kandydat PiS często krytykował też te propozycje partii, która go popiera.

Bosak: będziemy mogli zaproponować Nawrockiemu dołączenie do Ruchu Narodowego

W czasie trwania rozmowy reporter TVN24 Artur Molęda zapytał wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, lidera Ruchu Narodowego, części składowej Konfederacji, o to, czy Nawrocki przekonał go do siebie. Bosak powiedział, że cieszy się, iż kandydat PiS podpisał deklaracje. - Nawet, zdaje się, zaproponował do niej dodatkowe jeszcze punkty zbieżne z naszymi postulatami - zauważył.

- Mam nadzieję, że nie tylko Sławomir Mentzen będzie po tej rozmowie pozytywnie oceniony przez oglądających (...) ale mam nadzieję, że Karol Nawrocki na tej rozmowie zyska - powiedział Krzysztof Bosak.

Na uwagę, że Nawrocki często krytykował PiS podczas tej rozmowy, Bosak odparł: - Zdystansował się od PiS-u w tak wielu sprawach, że jeżeli nie wygra tych wyborów prezydenckich, będziemy mogli zaproponować mu członkostwo w Ruchu Narodowym.

Od lewej Artur Molęda i Krzysztof Bosak Źródło: TVN24

- To jest sprawa w tej chwili rzucona przeze mnie w formie żartu. Natomiast myślę, że naprawdę w wielu sprawach pokazał, że ma zdanie osobne od PiS-u - dodał. Podkreślił przy tym, że w drugiej turze będzie głosował "przeciwko Trzaskowskiemu".

- Zadeklarowałem to na początku tej kampanii wyborczej, że jeżeli do drugiej tury nie wejdzie nasz kandydat, to będę głosował na kogokolwiek, byle nie Rafała Trzaskowskiego. Naprawdę na każdym etapie kampanii dotyczyło to wszystkich kandydatów. Gdyby wszedł kandydat lewicy do drugiej tury wyborów prezydenckich, ciągle głosowałbym przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu i swoje zdanie podtrzymuję - oświadczył Krzysztof Bosak.

Wielichowska: który Nawrocki jest prawdziwy?

Monika Wielichowska, wicemarszałkini Sejmu i posłanka KO, zgodziła się ze stwierdzeniem, że w trakcie rozmowy Nawrocki okazał się być "bardzo krytyczny wobec PiS-u". - Wobec PiS-u, samego prezesa (Jarosława) Kaczyńskiego, byłego premiera Morawieckiego - wyliczała.

- Pytanie na końcu jest takie, który Nawrocki jest prawdziwy. Czy ten, który walczył o głosy do pierwszej tury, czy ten, który od dzisiaj zupełnie zmienia front. Widać desperację Karola Nawrockiego. Pytanie, czy to mu się opłaci - dodała.

Monika Wielichowska Źródło: TVN24

Wielichowska przypomniała, że w sobotę rozmawiać z Mentzenem będzie także kandydat KO Rafał Trzaskowski, który - jak zapewniła - "bezrefleksyjnie nie podpisze ośmiu punktów Mentzena". - Bo dlaczego miałby się podpisywać pod programem kandydata, który w Pałacu Prezydenckim nie zasiądzie w fotelu prezydenta? - pytała.

Wielichowska: Nawrocki podpisał deklaracje Mentzena, widać desperację

Wicemarszałkini zaznaczyła, że Trzaskowski "będzie dyskutował i przekonywał do swoich racji". Karol Nawrocki w przeciągu piętnastu minut powiedział: "podpisuję się pod całą ósemką w sposób bezrefleksyjny". Powtórzę, to jest akt desperacji tego kandydata.

Zandberg: pogrzeb prospołecznego PiS-u

Do rozmowy Nawrockiego z Mentzenem odniósł się również Adrian Zandberg, przewodniczący partii Razem i kandydat tego ugrupowania w I turze wyborów prezydenckich.

"Przeciwko katastralnemu i progresywnym podatkom, na kolanach przed darwinizmem gospodarczym. Pełne odcięcie od polityki Lecha Kaczyńskiego. Tak, panie Mentzen! Jak pan sobie życzy, panie Mentzen? Może herbatki z cytrynką, panie Mentzen?" - skomentował Zandberg w mediach społecznościowych. Ocenił przy tym, że był to "smutny pogrzeb prospołecznego PiS-u".

Siemoniak: Nawrockiemu mylą się moralne drogowskazy

"Zapytajcie rannych policjantów czy kibolskie ustawki to sport..." - napisał po rozmowie Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Karolowi Nawrockiemu - jak dodał - "bardzo mylą się moralne drogowskazy".

