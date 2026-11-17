FAKTY PO FAKTACH Nominacja Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. "Zaproszenia nie otrzymałem" Kamila Grenczyn |

Domański: ja takiego zaproszenia nie otrzymałem jeszcze Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował, że w piątek o godzinie 11 Karol Nawrocki "dokona zmian w składzie Rady Ministrów". Od końca października na zaprzysiężenie czeka nowa ministra funduszy i polityki regionalnej Agnieszka Bartol, która zastąpi na tym stanowisku Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Jeszcze dłużej, bo od 20 października, na nominację na wicepremiera czeka minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. O to, czy dostał zaproszenie na piątkową uroczystość, był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Ja takiego zaproszenia nie otrzymałem jeszcze. Natomiast z tego, co wiem, takie zaproszenie, taka informacja dotarła już do kancelarii premiera - przekazał.

Dopytywany, czy w zaproszeniu znajduje się informacja dotycząca jego nominacji, minister przyznał, że "nie wie". - Wiem, że został zaproszony pan premier oczywiście i pozostali członkowie Rady Ministrów - dodał.

Domański: to nie jest najważniejsza sprawa na świecie

Minister finansów zaznaczył następnie, że "on tą sprawą tak bardzo nie żyje". - To nie jest najważniejsza sprawa na świecie. Ważniejsze są ustawy, z którymi idziemy do przodu. Ważniejsze jest to, aby pan prezydent w końcu podpisał ustawę, dzięki której 3,5 miliona Polaków będzie miało niższy podatek w przyszłym roku. Ważniejsze jest to, aby pan prezydent podpisał ustawę, dzięki której przedsiębiorstwa energochłonne zapłacą niższe rachunki za energię w przyszłym roku - wymieniał.

O to, kiedy prezydent odwoła ze stanowiska Pełczyńską-Nałęcz i powoła na jej miejsce Bartol, a także kiedy powoła Domańskiego na wicepremiera, pytali dziennikarze w Sejmie szefa prezydenckiej kancelarii Zbigniewa Boguckiego. - Ta zmiana dawno by się dokonała, gdyby w nocy z 30 na 31 października Donald Tusk nie wszedł brutalnie do Trybunału Konstytucyjnego, nie postawił tam kordonów policji, nie dokonał tego brutalnego zamachu na konstytucyjny organ - wyliczał.

Wypowiedź tę skomentował Domański, który powiedział, że "nie będzie wnikał w meandry myślenia urzędników czy decydentów kancelarii prezydenta". - Fakty są jasne. Konstytucja tutaj nie zostawia żadnej przestrzeni dla pana prezydenta. Ma wykonać obowiązki, które płyną z konstytucji. Sam lubi się nazywać strażnikiem konstytucji, więc tutaj sytuacja jest bardzo jasna - ocenił minister.

- Pan minister Bugucki dzisiaj powiedział to, co powiedział, ale już zostawmy to i zajmijmy się naprawdę ważnymi sprawami - zaznaczył.

Domański o krytyce ze strony Nawrockiego

Domański był również pytany, czy jest gotowy w piątek usłyszeć od prezydenta zarzuty i krytykę. - Krytyka ze strony, czy to urzędników kancelarii prezydenta, czy też samego pana prezydenta już do mnie docierała, dociera i prawdopodobnie będzie docierać - odparł.

- Dla mnie ważne jest to, że Polska to dziś najszybciej rosnąca duża gospodarka w Unii Europejskiej. Dla mnie ważne jest to, że mamy najniższe, czy jedną z najniższych stóp bezrobocia w całej Unii. To, że jesteśmy w grupie G20, że udało się przyjąć pakiet, dzięki któremu ceny paliw na stacjach są niższe - wymienił minister.

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