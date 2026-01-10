Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Prezydent na pielgrzymce kibiców. "Jestem jednym z was"

Prezydent na patriotycznej pielgrzymce kibiców
Nawrocki do kibiców: wiecie, że jestem jednym z was
Źródło: TVN24
Potraficie spotkać się razem dla Boga i dla ojczyzny, a niektórzy nie potrafią, a chcą nas rozliczać – mówił prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do zgromadzonych na pielgrzymce kibiców na Jasnej Górze. Ocenił też, że został wybrany na urząd między innymi dzięki "odwadze" środowiska kibiców i "temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody".

W sobotę na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga wysławiamy". W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki na Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę w Częstochowie
Karol Nawrocki na Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę w Częstochowie
Źródło: PAP/Waldemar Deska

- Wiecie, że jestem jednym z was - mówił, zwracając się podczas wydarzenia do kibiców. Zwrócił przy tym uwagę, że już w przeszłości przyjeżdżał na pielgrzymki patriotyczne. - W zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Także dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję - powiedział.

- Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak, chcemy aby Polska była normalna, aby była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki waszej odwadze - kontynuował.

- Żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i ojczyźnie. Bóg, Honor i Ojczyzna - powiedział Nawrocki.

Uczestnicy XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę słuchają przemówienia prezydenta
Uczestnicy XVIII Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę słuchają przemówienia prezydenta
Źródło: PAP/Waldemar Deska

Prezydent ocenił, że pielgrzymka jest "dowodem tego, że w wartościach chrześcijańskich jest miejsce dla wszystkich". - Dla prezydenta-kibica, dla kibiców, dla księży, dla rolników, dla żołnierzy - wyliczał. - Bo Polska jest jedna - dodał.

Nawrocki o modlitwie "za tych, którzy chcą nas zniszczyć"

Podkreślił też, że chce też zwrócić się do "naszych braci, którzy nie zauważają belki w swoim oku, a widzą drzazgę w oku różnych polskich środowisk, także środowisk kibiców, a którzy chcą wyznaczać moralne standardy, rozliczać środowiska kibiców, wczoraj rolników, a czasami także służb mundurowych, a skupiają się na tym, by niszczyć drugiego człowieka".

Wspomniał przy tym dziennikarzy, którzy – jak mówił – "pozwalają sobie na recenzję i opinię o całości środowiska kibicowskiego, a także polityków, "którzy przez lata ubliżali środowisku kibiców, a sami ukrywają się pod immunitetami w polskim parlamencie, zamiast zmierzyć się z prawem".

- Proszę was (pielgrzymów - przyp. red.) o to, byście przez całą moją kadencję pamiętali o tym, co Jezus powiedział w czasie kazania na górze: miłujcie tych, którzy was nienawidzą - mówił. - Musimy mieć tyle miłości, miłosierdzia i wartości chrześcijańskich, co wy pokazujecie dzisiaj, aby modlić się także za tych, którzy nas przeklinają i za tych, którzy chcą nas zniszczyć - oświadczył.

Na koniec wezwał, by pielgrzymka kibiców na Jasną Górze była wzorem dla innych środowisk politycznych. - Wy potraficie się spotkać razem dla Boga i dla ojczyzny, a niektórzy nie potrafią, a chcą nas rozliczać - skwitował.

Na profilu kancelarii prezydenta na X opublikowano wideo, na którym zgromadzeni skandują "Karol", podczas gdy prezydent macha do nich ze sceny.

Pielgrzymka kibiców na Jasną Górę

Podczas spotkania z Nawrockim na Jasnej Górze kibice skandowali m.in. hasła: "Bóg, Honor, Ojczyzna" oraz "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Po przemowie prezydenta odpalili race i fajerwerki, odśpiewując hymn Polski.

Przed spotkaniem z Nawrockim, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyła się msza. Homilię wygłosił ksiądz Jarosław Wąsowicz – duszpasterz środowisk kibicowskich oraz kapelan prezydenta RP.

Kapłan mówił o chrześcijańskiej odpowiedzialności za codzienne wybory i wierności wartościom, podkreślając, że to nie daty, lecz decyzje podejmowane z Bożą łaską kształtują człowieka. Mówił o wieloletniej pielgrzymce kibiców jako przestrzeni jednoczenia ponad podziałami oraz nawiązał do znaczenia pamięci o Polakach na Kresach, którzy trwają przy narodowej i religijnej tożsamości.

W homilii pojawiła się także krytyka laicyzacji młodego pokolenia i marginalizowania historii oraz przypomnienie tragedii smoleńskiej jako ważnego punktu odniesienia dla troski o ojczyznę.

Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 roku. Organizatorem corocznych spotkań jest salezjanin, ks. dr Jarosław Wąsowicz - historyk i archiwista, kibic Lechii Gdańsk, od lat zaangażowany w działalność patriotyczną i społeczną, organizator sympozjów i spotkań poświęconych najnowszej historii Polski, zwłaszcza historii podziemia niepodległościowego.

Na pielgrzymce pojawił się m.in. działacz środowisk narodowych Robert Bąkiewicz
Na pielgrzymce pojawił się m.in. działacz środowisk narodowych Robert Bąkiewicz
Źródło: PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Waldemar Deska

Udostępnij:
TAGI:
Karol NawrockiKibiceCzęstochowa
Czytaj także:
Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki na podium w Zakopanem
Duet na medal. Polacy na podium w Zakopanem
EUROSPORT
Możliwe są intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie
Więcej regionów z ostrzeżeniami. Gdzie zagraża nam zimowa aura
METEO
Walki w Aleppo w Syrii. Ludzie opuszczają domy
Setki bojowników przeciwko syryjskim siłom. Mieszkańcy porzucają domy, szukają schronienia
Świat
imageTitle
Kubacki i Tomasiak uradowali kibiców w Zakopanem
EUROSPORT
Śnieg, zima, ślisko, oblodzenie, opady marznące, Podkarpacie
Czołowe zderzenie na drodze. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala
Szczecin
imageTitle
Stoch komentuje decyzję Maciusiaka. "Boli, ale akceptuję"
EUROSPORT
Śnieg, śnieżyce
Zima nie ustępuje. Miejscami może spaść nawet 50 cm śniegu
METEO
pap_20231214_107
Zobaczyły w sieci zdjęcie zakrwawionej sąsiadki. Kobieta nie żyła, jej syn z zarzutem
Białystok
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zwabili 22-latka do mieszkania i grozili mu nożem. Cztery osoby w areszcie
Poznań
Wypadek w miejscowości Zagościniec
Auto nietrzeźwego 21-latka uderzyło w ogrodzenie i słup. Pięć osób rannych
WARSZAWA
57 min
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Maduro zdradzony? "Tam musiał być ktoś od środka"
Ciekawe czasy
Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania
Polska
shutterstock_2318800287
Miliardy uciekają. Startup Muska z potężną stratą
BIZNES
imageTitle
Młodość i doświadczenie. Dwa światy w polskim duecie w Zakopanem
EUROSPORT
Jak wychładza się miasto podczas mrozów
Tak wychładza się miasto podczas siarczystych mrozów
METEO
Tankowiec z ropą u wybrzeży Wenezueli
Zwrot o 180 stopni. Tankowce zmieniły kurs
BIZNES
Świadek nagrał jazdę autem po lodzie
Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód. Nagranie świadka
Trójmiasto
Tragiczny bilans mrozów w Polsce
Tragiczny bilans mrozów. Nie żyją dwie osoby
Wrocław
imageTitle
Polacy awansowali w komplecie. Niespodziewany zwycięzca
EUROSPORT
Na ul. Krasińskiego będzie nowa sygnalizacja świetlna
Nowa sygnalizacja na żoliborskim skrzyżowaniu. Drogowcy wybrali projektanta
WARSZAWA
Skaczą w Zakopanem
Sobotnie kwalifikacje Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem [RELACJA]
EUROSPORT
Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu prezes ExxonMobil Darren Woods ocenił, że obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli nie zapewniają bezpieczeństwa inwestycji.
Mocny cios w plan Trumpa. "To dzisiaj nie jest możliwe"
BIZNES
Bocian Lolek zostanie wypuszczony na wolność wiosną
Historia bociana Lolka poruszyła całą Polskę. Tak teraz wygląda
Łódź
Karol Nawrocki
"Zaprzepaszczona szansa". Rada Polskich Mediów o decyzji prezydenta
Polska
Jan Zieliński i Katarzyna Kawa błyszczą w United Cup
Gigantyczne emocje w decydującym meczu. Mikst dał Polsce finał
EUROSPORT
imageTitle
Triumf Vonn w cieniu fatalnego upadku Austriaczki
EUROSPORT
imageTitle
Świetny występ polskiego biathlonisty w Oberhofie
EUROSPORT
pap_20251203_0VZ
Włosi się cieszą. Wicepremier: to fakt, który możemy uznać za historyczny
BIZNES
Rodzice usłyszeli zarzuty
Noc spędzili w samochodzie zaparkowanym w lesie. Dzieci były tylko w bieliźnie i koszulkach 
Szczecin
W Białymstoku schronisko chce wspierać finansowo adoptujących starsze psy
W schroniskach szykują się na silne mrozy, proszą o pomoc. Szukają tymczasowych opiekunów
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica