Prezydent na pielgrzymce kibiców. "Jestem jednym z was"

W sobotę na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców pod hasłem "Ciebie Boga wysławiamy". W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
- Wiecie, że jestem jednym z was - mówił, zwracając się podczas wydarzenia do kibiców. Zwrócił przy tym uwagę, że już w przeszłości przyjeżdżał na pielgrzymki patriotyczne. - W zeszłym roku przyjęliście mnie jako kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Także dzięki waszej odwadze i temu, że stadionów nie dotknęła propaganda i chwilowe ideologiczne mody, także dlatego zostałem prezydentem i za to wam dziękuję - powiedział.
- Udało nam się obronić to hasło, które przywołujemy: Bóg, Honor i Ojczyzna. Tak, chcemy aby Polska była normalna, aby była silna, aby Polska była bezpieczna, aby bezpieczne były nasze granice, aby była państwem dobrobytu bez nielegalnych imigrantów. To udało nam się wspólnie wygrać 1 czerwca także dzięki waszej odwadze - kontynuował.
- Żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i ojczyźnie. Bóg, Honor i Ojczyzna - powiedział Nawrocki.
Prezydent ocenił, że pielgrzymka jest "dowodem tego, że w wartościach chrześcijańskich jest miejsce dla wszystkich". - Dla prezydenta-kibica, dla kibiców, dla księży, dla rolników, dla żołnierzy - wyliczał. - Bo Polska jest jedna - dodał.
Nawrocki o modlitwie "za tych, którzy chcą nas zniszczyć"
Podkreślił też, że chce też zwrócić się do "naszych braci, którzy nie zauważają belki w swoim oku, a widzą drzazgę w oku różnych polskich środowisk, także środowisk kibiców, a którzy chcą wyznaczać moralne standardy, rozliczać środowiska kibiców, wczoraj rolników, a czasami także służb mundurowych, a skupiają się na tym, by niszczyć drugiego człowieka".
Wspomniał przy tym dziennikarzy, którzy – jak mówił – "pozwalają sobie na recenzję i opinię o całości środowiska kibicowskiego, a także polityków, "którzy przez lata ubliżali środowisku kibiców, a sami ukrywają się pod immunitetami w polskim parlamencie, zamiast zmierzyć się z prawem".
- Proszę was (pielgrzymów - przyp. red.) o to, byście przez całą moją kadencję pamiętali o tym, co Jezus powiedział w czasie kazania na górze: miłujcie tych, którzy was nienawidzą - mówił. - Musimy mieć tyle miłości, miłosierdzia i wartości chrześcijańskich, co wy pokazujecie dzisiaj, aby modlić się także za tych, którzy nas przeklinają i za tych, którzy chcą nas zniszczyć - oświadczył.
Na koniec wezwał, by pielgrzymka kibiców na Jasną Górze była wzorem dla innych środowisk politycznych. - Wy potraficie się spotkać razem dla Boga i dla ojczyzny, a niektórzy nie potrafią, a chcą nas rozliczać - skwitował.
Na profilu kancelarii prezydenta na X opublikowano wideo, na którym zgromadzeni skandują "Karol", podczas gdy prezydent macha do nich ze sceny.
Pielgrzymka kibiców na Jasną Górę
Podczas spotkania z Nawrockim na Jasnej Górze kibice skandowali m.in. hasła: "Bóg, Honor, Ojczyzna" oraz "Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę". Po przemowie prezydenta odpalili race i fajerwerki, odśpiewując hymn Polski.
Przed spotkaniem z Nawrockim, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze odbyła się msza. Homilię wygłosił ksiądz Jarosław Wąsowicz – duszpasterz środowisk kibicowskich oraz kapelan prezydenta RP.
Kapłan mówił o chrześcijańskiej odpowiedzialności za codzienne wybory i wierności wartościom, podkreślając, że to nie daty, lecz decyzje podejmowane z Bożą łaską kształtują człowieka. Mówił o wieloletniej pielgrzymce kibiców jako przestrzeni jednoczenia ponad podziałami oraz nawiązał do znaczenia pamięci o Polakach na Kresach, którzy trwają przy narodowej i religijnej tożsamości.
W homilii pojawiła się także krytyka laicyzacji młodego pokolenia i marginalizowania historii oraz przypomnienie tragedii smoleńskiej jako ważnego punktu odniesienia dla troski o ojczyznę.
Pierwsza pielgrzymka kibiców na Jasną Górę odbyła się w 2009 roku. Organizatorem corocznych spotkań jest salezjanin, ks. dr Jarosław Wąsowicz - historyk i archiwista, kibic Lechii Gdańsk, od lat zaangażowany w działalność patriotyczną i społeczną, organizator sympozjów i spotkań poświęconych najnowszej historii Polski, zwłaszcza historii podziemia niepodległościowego.
Autorka/Autor: ms/akr
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Waldemar Deska