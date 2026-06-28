Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
KAWA NA ŁAWĘ

Nawrocki "dał czas" Zełenskiemu. "Być może przyjdzie czas, żeby opowiedzieć szerzej"

|
Karol Nawrocki
Pomaska: największym przegranym jest prezydent Zełenski, ale i prezydent Nawrocki
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
Korona panu prezydentowi z głowy by nie spadła, gdyby poczekał jeszcze kilka dni ze swoją decyzją o odebraniu orderu Wołodymyrowi Zełenskiemu - komentował w "Kawie na ławę" w TVN24 europoseł PSL Krzysztof Hetman. Posłanka KO Agnieszka Pomaska stwierdziła, że zarówno Karol Nawrocki, jak i jego otoczenie z Pałacu Prezydenckiego "robiło wszystko, żeby storpedować konferencję w Gdańsku". Decyzji prezydenta bronił między innymi Jakub Banaszek z jego kancelarii.

Napięcia w relacjach między Kijowem i Warszawą zapoczątkowała decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię "Bohaterów UPA". W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki pozbawił Zełenskiego Orderu Orła Białego. Zełenski order odesłał.

W związku z tymi wydarzeniami pod znakiem zapytania stanął przyjazd Zełenskiego na Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ostatecznie na czele ukraińskiej delegacji stanęła premier Julia Swyrydenko.

Pomaska o "największym przegranym"

Posłanka KO Agnieszka Pomaska stwierdziła, że prezydent oraz jego zaplecze polityczne w Pałacu Prezydenckim "robiło wszystko, żeby storpedować konferencję w Gdańsku, aby ośmieszyć Polskę". - To nie chodzi o premiera, o polskich ministrów, tylko oni robili wszystko, żeby ośmieszyć Polskę, nasz kraj - oceniła.

- Myślę, że najbardziej stratny, największym przegranym jest prezydent Zełenski, ale i prezydent Nawrocki, który ośmieszył się tym torpedowaniem imprezy w Gdańsku - powiedziała Pomaska.

Mueller: Zełenski musiał wiedzieć, jakie będą konsekwencje

Europoseł PiS Piotr Mueller był z kolei pytany, czy w jego opinii nie było warto poczekać z decyzją o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu. - Akurat miałem możliwość uczestniczenia wielokrotnie w spotkaniach z prezydentem Zełenskim w czasie, gdy byliśmy w rządzie i on wielokrotnie słyszał, jak ważna kwestia pamięci o zbrodni wołyńskiej jest dla Polaków - zaznaczył.

- Miał niezwykle wiele razy powtarzane to i miał tego pełną świadomość. W związku z tym, jeżeli podjął taką decyzję, jaką podjął, w sprawie uczczenia tak naprawdę morderców z UPA poprzez nazwanie jednostki wojskowej, musiał wiedzieć, jakie będą konsekwencje - stwierdził.

Mueller dodał też, że gdyby Zełenski podjął taką decyzję kilka lat temu "to jeszcze może by mu wierzył, że nie wiedział".

Mueller: Zełenski musiał wiedzieć, jakie będą konsekwencje
Źródło: TVN24

Hetman: korona panu prezydentowi z głowy by nie spadła

- Nie mam najmniejszych wątpliwości, że korona panu prezydentowi z głowy by nie spadła, gdyby poczekał jeszcze kilka dni ze swoją decyzją, bo czekał, jak rozumiem, także na jakiś ruch ze strony ukraińskiej - powiedział z kolei europoseł PSL Krzysztof Hetman.

Zdaniem polityka wówczas byłaby możliwa odpowiedź na pytanie, czy Zełenski przyjechałby na konferencję w Gdańsku, czy nie. - Gdyby przyjechał na tę konferencję, zanim prezydent odebrał mu ten order, może by padły tam - a jestem przekonany, że padłyby - słowa na temat UPA, na temat tego, co się wydarzyło, na temat Wołynia - powiedział.

Hetman zastanawiał się, dlaczego dotychczas prezydent nie ujawnił stanowiska Kapituły Orderu Orła Białego. - Tak jak prezydent Zełenski wszystkie decyzje podejmuje ze względu na politykę wewnętrzną, krajową, tak samo uczynił prezydent Nawrocki - ocenił.

Hetman: korona panu prezydentowi z głowy by nie spadła, gdyby poczekał jeszcze kilka dni
Źródło: TVN24

Banaszek: Nawrocki dał czas stronie ukraińskiej

Do wypowiedzi Hetmana odniósł się Jakub Banaszek z prezydenckiej kancelarii, prezydent Chełma. - Przede wszystkim jest to zarzut nietrafiony. Pan prezydent Nawrocki przez te dwa tygodnie dał czas stronie ukraińskiej na podjęcie reakcji, szczególnie że rozmowy były prowadzone. Być może przyjdzie czas, żeby opowiedzieć o nich szerzej - powiedział.

- Decyzja prezydenta Nawrockiego to przede wszystkim pokazanie stop upamiętnianiu bohaterów z UPA. (...) Od początku, także podczas spotkania prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim, było mówione, że dla Polaków temat ludobójstwa wołyńskiego jest tak bardzo ważny, że jakiekolwiek naruszanie tej świętości spotka się z ostrą reakcją. I tak też się stało - mówił.

Banaszek: Nawrocki przez te dwa tygodnie dał czas stronie ukraińskiej na podjęcie reakcji
Źródło: TVN24

Biedroń: przekroczyliśmy tę czerwoną linię

- Uważam, że my już przekroczyliśmy tę czerwoną linię, jeśli chodzi o cały kontekst i zrozumienie, o co tak naprawdę ta gra się toczy. Gra toczy się o naszą przyszłość. O to, czy Polska będzie krajem bezpiecznym, czy będziemy mieli relacje z naszym sąsiadem - skwitował europoseł Lewicy Robert Biedroń.

Na wtrącenie, że w przypadku budowania przez Ukrainę teraźniejszości na resentymentach wokół UPA, Polska ma prawo zwracać uwagę, Biedroń ocenił, że "pytaniem jest: za pomocą jakich narzędzi". - Czy robimy to za pomocą kija bejsbolowego, czy za pomocą czegoś, co jest sprawdzone przynajmniej od II wojny światowej na naszym kontynencie, czyli za pomocą dyplomacji - odparł.

Potwierdził przy tym, że nazwanie jednostki wojskowej imieniem "Bohaterów UPA" było przekroczeniem wspomnianej "czerwonej linii".

Biedroń: uważam, że my już przekroczyliśmy tę czerwoną linię
Źródło: TVN24

Pejo: absolutnie nie stało się nic

Bartłomiej Pejo z Konfederacji ocenił, że w kontekście konferencji w Gdańsku "absolutnie nie stało się nic, jeśli chodzi o nasze polskie interesy i polskich przedsiębiorców".

Pytany, czy prezydent powinien później odebrać order Zełenskiemu, zaprzeczył. - Sama obecność Zełenskiego niczego by tutaj nie zmieniła - stwierdził.

OGLĄDAJ: "Nikogo nie interesuje teatr polityczny, chcą informacje czy pacjenci byli bezpieczni"
28 1045 kawa cl-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Prof. Motyka: Zełenski zrzucił porozumienie ze stołu. "Od tego już nie będzie ucieczki"
Dwie strony
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
47 min
pc
"Przed nami wielkie widowisko". Ten ślub ustawi trendy na lata
Źródło: TVN24
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiKarol NawrockiUkrainaGdańskPrawo i SprawiedliwośćKoalicja ObywatelskaLewicaPolskie Stronnictwo LudoweKonfederacjaKancelaria Prezydenta RP
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Ras-Tanura-mapa
Rozbił się śmigłowiec Saudi Aramco. Nie żyje 14 osób
Świat
imageTitle
"Wszyscy chcą wlać Polakom". Czyli jak pokonać Argentynę
EUROSPORT
upal krakow shutterstock_2645530655
Polska nazwana supermocarstwem. Media o boomie nad Wisłą
BIZNES
upal
Padają rekordy stacji. Tak gorąco jest teraz w Polsce
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Nocna awantura i śmiertelny cios nożem
Trójmiasto
Tomblaine-mapa
Katastrofa samolotu ze spadochroniarzami. Nikt nie przeżył
Świat
Black Hawk nad Warszawą
Śmigłowce nad Warszawą, komunikat wojska
WARSZAWA
Ewakuacja pociągu za Modlinem
Ewakuowali pasażerów dwóch pociągów
WARSZAWA
imageTitle
Zawiedli na mundialu, na lotnisku czekała ich przykra niespodzianka
EUROSPORT
Nie żyje motocyklista
Na S7 zginął motocyklista
Kielce
Wójt miał zbierać pieniądze na prezenty dla polityków (zdjęcie ilustracyjne)
Płaca minimalna w górę od lipca
BIZNES
imageTitle
Pokazała strój na Wimbledon, fani zachwyceni. "Najlepszy w historii"
EUROSPORT
Budynek zawalił się w wyniku eksplozji
Runął budynek. Spod gruzów wydobyli kobietę, trafiła do szpitala
Poznań
imageTitle
Pechowca mundialu już znamy. Przeklęty doliczony czas Irańczyków
EUROSPORT
Burza z silnym deszczem
Uwaga! IMGW i RCB ostrzegają przed burzami
METEO
Zdjęcia Zdzisława Wardejna wykonane po zatrzymaniu
Miał 16 lat, gdy uznano go za zmarłego. Został znanym aktorem
Poznań
Zagrożenie pożarowe w Lesie Kabackim (zdjęcie ilustracyjne)
Całkowity zakaz używania ognia w Lesie Kabackim
WARSZAWA
Wenezuela. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa w budynku uszkodzonym przez trzęsienie ziemi w Caracas
"Trzymała w ramionach swojego psa". Tylko on przeżył
Świat
ognisko las shutterstock_2418660093
Ognisko to nie jest dobry pomysł. Alert RCB
METEO
shutterstock_1014403417
Za wysoka temperatura wody w rzece. Natychmiastowa reakcja elektrowni
BIZNES
Warszawskie zoo mówi, jak radzi sobie z upałami
Fala upałów, jak radzą sobie zwierzęta w zoo?
WARSZAWA
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: radykalna zmiana temperatury
METEO
Śmiertelny wypadek na Mazowszu
Zjechał do rowu i dachował. Nie żyje 21-letnia pasażerka
WARSZAWA
imageTitle
Ostatnie wyzwanie siatkarzy. O której godzinie dzisiaj mecz?
EUROSPORT
Problem z jakością wody w Podkowie Leśnej (zdj. ilustracyjne)
Woda nie dociera na wyższe piętra. Ograniczenia przez całą dobę
Szczecin
Żołnierze amerykańscy w Polsce
Baza USA w Polsce. Kosiniak-Kamysz o "kolejnym etapie"
Polska
Karol Nawrocki
Pokłosie trzech wet. Polska 2050 ma negocjować z kancelarią prezydenta
BIZNES
Hel 666
Autobus 666 na Hel. "Prowokacyjne, ale też zabawne"
Trójmiasto
59 min
28 1045 kawa cl-0007
"Nikogo nie interesuje teatr polityczny, chcą informacje czy pacjenci byli bezpieczni"
Kawa na ławę
Zaginiona 16-letnia Katarzyna Lech
Zaginęła 16-letnia Katarzyna
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica