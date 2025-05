"Boi się, tchórz". Komentarze po zapowiedzi Nawrockiego

Harłukowicz: to pytanie do Nawrockiego, dlaczego nie chce skorzystać z pozwu w trybie wyborczym Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Onet ustalił, że Nawrocki jako ochroniarz sprowadzał prostytutki do hotelu w Sopocie. Nawrocki zapowiedział pozwanie portalu.

Kandydat PiS nie zdecydował się na pozew w trybie wyborczym. Wtedy sąd musiałby się nim zająć w ciągu 24 godzin.

Dziennikarze Onetu twierdzą, że ich informatorzy są w gotowości, aby zeznawać przed sądem. Politycy KO mówią o "tchórzostwie".

Politycy PiS twierdzą z kolei, że w mediach ma miejsce "seria plugawych ataków personalnych na Nawrockiego".

Według Onetu kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". "Tak twierdzą jego ówcześni koledzy z ochrony, z którymi rozmawiał Onet" - podkreślono.

"Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi. Ale biorą odpowiedzialność za swe słowa - deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem" - napisał portal.

Nawrocki zapowiedział w poniedziałek, że pozwie Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych i złoży prywatny akt oskarżenia w trybie karnym za "stek kłamstw i nienawiści".

Harłukowicz: to pytanie do Nawrockiego, dlaczego nie chce skorzystać z trybu wyborczego

Na antenie TVN24 jeden z autorów artykułu - dziennikarz Onetu Jacek Harłukowicz - odniósł się do zapowiedzi Karola Nawrockiego o pozwie w trybie cywilnym, a nie szybszym - wyborczym.

- To jest oczywiście pytanie do sztabu Karola Nawrockiego i do niego samego, dlaczego nie chce skorzystać z przysługującego mu trybu wyborczego. (...) Jeżeli Nawrocki dziś po 16 złożyłby przeciwko nam pozew w trybie wyborczym, to jutro do godziny 16 sąd musiałby ogłosić w tej sprawie wyrok, a w ciągu 24 godzin rozpatrzyć ewentualną apelację - tłumaczył dziennikarz.

Harłukowicz przekazał, że nie dostał informacji, żeby Nawrocki złożył już pozew. Mówił, że na decyzję sądu w sprawie pozwu w trybie cywilnym można czekać nawet pięć lat. - Oczywiście to jest decyzja Nawrockiego i jego sztabowców - dodał.

Wcześniej w TVN24 redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk mówił: - Oczywiście jesteśmy przygotowani na to, że sztab pana Nawrockiego czy sam pan Nawrocki może nam wytoczyć proces w trybie wyborczym. Te osoby (informatorzy Onetu - red.) są gotowe zeznawać w sądzie, że tak właśnie było.

Duda: ohydne metody

Sprawę skomentował między innymi prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami przed wylotem do Berlina. Pytany o doniesienia Onetu powiedział, że "ohydne praktyki" były stosowane także podczas jego kampanii prezydenckiej. Nazwał je "bandyckimi metodami". - Kiedy wczoraj pan premier Tusk mówił o bandytach, to chyba wiedział, o kim mówi - powiedział.

Dodał, że ma nadzieję na "skuteczny pozew" Nawrockiego. - Mam nadzieję, że w Polsce zwycięży uczciwość, a nie cynizm i draństwo - dodał.

Dlaczego pozew w trybie cywilnym, a nie wyborczym? Komentarze polityków

Do zapowiedzi Nawrockiego odniosła się także wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. "Wiecie, dlaczego w trybie cywilnym? Bo szczególnie po reformach Ziobry - na wieczne nigdy. I można go po wyborach wycofać. Panie Karolu Nawrocki, ma Pan tryb wyborczy, a Polacy prawo do wyroku przed 1 czerwca" - napisała.

Zdaniem Sławomira Nitrasa, ministra sportu i turystyki, który jest członkiem sztabu kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, Nawrocki składając pozew w trybie cywilnym, udowodnił, że jest tchórzem. Zdaniem Nitrasa w "trybie cywilnym to do wyborów nawet pozew nie dotrze", a w trybie wyborczym wyrok byłby rozpatrzony w 24 godziny. "Ale boi się. Tchórz" - napisał minister na platformie X.

"Nie chce skorzystać z trybu wyborczego? Przyznał, że to prawda" - ocenił minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka, odnosząc się do wpisu kandydata popieranego przez PiS.

Tomasz Trela (Lewica) napisał z kolei pod postem Nawrockiego: "Proszę być twardym i iść w tryb wyborczy. Inaczej cała pana ciemna przeszłość jest po prostu prawdą. Wstyd, że ktoś taki jak pan w ogóle ubiega się o najważniejszy urząd w naszym kraju. Wielki wstyd!".

PiS: to seria plugawych ataków

Nawrocki odniósł się do publikacji Onetu na platformie X. Jak stwierdził, "dziś w Polsce problemem jest prostytucja polityczna, która za obce pieniądze chce oddać Polskę". Zapowiedział, że "za ten stek kłamstw i nienawiści" pozwie Onet w trybie cywilnym o ochronę dóbr osobistych, a także złoży prywatny akt oskarżenia w trybie karnym. "Medialni pomocnicy (Donalda) Tuska i (Rafała) Trzaskowskiego nie zabiorą nam zwycięstwa" - oświadczył.

O doniesienia portalu był też pytany w poniedziałek europoseł PiS, sztabowiec Nawrockiego Adam Bielan. - Karol Nawrocki wielokrotnie na ten temat się wypowiadał. Nic takiego nie miało miejsca - zapewnił Bielan.

Według niego, publikacja materiału jest "skoordynowanym atakiem instytucji związanych z Donaldem Tuskiem". Jak dodał, to jest "seria kolejnych, dość plugawych ataków personalnych na Nawrockiego". - Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Instytucje związane z Tuskiem zrobią wszystko, żeby (prezydentem) nie został Karol Nawrocki - zaznaczył europoseł.

Agnieszka Ścigaj (PiS) nazwała doniesienia Onetu "zniesławieniem". Pytana w "Tak jest" w TVN24, dlaczego Nawrocki nie pozwie Onetu w trybie wyborczym, powiedziała, że "jest to niemożliwe". - Mamy przykłady kilku wyroków precedensowych w tej samej sprawie, także z Onetem i "Gazetą Wyborczą", że artykuł prasowy nie podlega rozstrzygnięciu w trybie wyborczym, ponieważ nie jest elementem kampanii wyborczej - mówiła posłanka.

Proces w trybie wyborczym. Ile czasu ma sąd?

Przepisy prawa wyborczego przewidują szczególny tryb sądowego dochodzenia roszczeń w przypadku rozpowszechniania nieprawdziwych informacji w czasie trwania kampanii.

Sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który również rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.

Publikacja sprostowania, odpowiedzi lub przeprosin następuje najpóźniej w ciągu 48 godzin, na koszt zobowiązanego. W orzeczeniu sąd wskazuje medium, w rozumieniu prawa prasowego, w którym ma nastąpić publikacja oraz termin publikacji.