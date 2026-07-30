"Z uśmiechem na ustach zetnie głowę toporem". Ma zdecydować o losie ludzi Morawieckiego

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Niedzielny wieczór. Karol Karski, doświadczony polityk PiS-u, rzecznik dyscyplinarny partii zapewnia w "Faktach po Faktach" w TVN24: - Nie odgrywam żadnej roli w tej procedurze. To nie jest postępowanie dyscyplinarne, to stwierdzenie, czy ktoś nadal jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie.