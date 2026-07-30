"Z uśmiechem na ustach zetnie głowę toporem". Ma zdecydować o losie ludzi Morawieckiego

Dla jednych "egzekutor z miłą twarzą", dla innych "gołąbek pokoju". Karol Karski, rzecznik partyjnej dyscypliny, ma być twarzą wewnętrznych rozliczeń ludzi Mateusza Morawieckiego. - Jego zasada opiera się na tym: punkt pierwszy - słuchaj prezesa, punkt drugi - w razie wątpliwości patrz na punkt pierwszy - komentuje stronnik byłego premiera. Artykuł dostępny w subskrypcji
Niedzielny wieczór. Karol Karski, doświadczony polityk PiS-u, rzecznik dyscyplinarny partii zapewnia w "Faktach po Faktach" w TVN24: - Nie odgrywam żadnej roli w tej procedurze. To nie jest postępowanie dyscyplinarne, to stwierdzenie, czy ktoś nadal jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości, czy też nie.
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