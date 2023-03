Karetka tylko do godziny 23, okrojone zespoły ratowników. "Brakuje rąk do pracy"

Do wypadku jako pierwsza przyjechała karetka z oddalonego o 20 kilometrów Brzeska, choć w Czchowie jest pogotowie. Ratownicy, którzy prosili o anonimowość są zbulwersowani całą sytuacją i tłumaczą, co się wydarzyło.

- Karetka będąca pierwsza na miejscu zdarzenia, pewnie po kilkunastu minutach, mogła być po kilku minutach, może dwóch, trzech, ponieważ to było oddalone od stacji o około 200-300 metrów - mówi jeden z ratowników. - Karetka ta akurat pracuje całodobowo, ale zabezpieczała teren, w którym karetka jest tylko do godziny 23 - dodaje.

- Mieliśmy do czynienia z wypadkiem masowym. Dwie osoby nie mogą tego wszystkiego wykonać prawidłowo. Może gdyby inne karetki przyjeżdżały szybko, ale gdy przyjeżdżają po kilkunastu minutach, to jest ciężko - podkreśla ratownik.

Okrojone zespoły karetek

Zgodnie z przepisami skład karetki podstawowej (oznaczonej literą "P" - red.), to co najmniej dwie osoby przeszkolone z ratownictwa medycznego. Co najmniej - zwykle jednak były to trzy osoby. - Kiedyś to była norma, że jeździły trzy osoby. Teraz takich miejsc w Polsce praktycznie już nie ma - przyznaje prezes Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych Ireneusz Szafraniec.