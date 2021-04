"Nie możemy pozostawać obojętni wobec rozproszenia, jakie przeżywa polskie społeczeństwo"

"Nie możemy pozostawać obojętni wobec rozproszenia"

Wskazał, że z postawy wiary rodzi się nadzieja, że "krzyż nie jest absurdem i przekleństwem, ale drogą prowadzącą do pełni życia i radości". - Widok krzyża, z wiszącym na nim i umierającym za nas Zbawicielem, wzywa nas do nawrócenia, czyli do odejścia od tego wszystkiego, co w naszym życiu jest zaprzeczeniem miłości Boga i bliźniego, i jednocześnie do powrotu na drogę dobra, miłości i wierności - dodał.