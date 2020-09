"Człowiek wielkiej kultury", przyjaciel Jana Pawła II. Arcybiskupi wspominają kardynała Jaworskiego

Kardynał Marian Jaworski był metropolitą lwowskim od 1991 do 2008 r. Wcześniej, w 1984 r. Jan Paweł II mianował go biskupem i administratorem apostolskim polskiej części archidiecezji lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie. w 1992 r. został pierwszym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Ukrainy.

"Połączyło ich zamiłowanie do nauki, duszpasterstwo wśród młodzieży, a także wspólne mieszkanie w podwawelskim grodzie przy ulicy Kanoniczej. Ale przede wszystkim tych dwóch wielkich ludzi Kościoła połączyła aż do śmierci głęboka wiara i miłość Kościoła – odwaga i gotowość służenia Kościołowi w trudnych czasach" – wspomina kardynał Dziwisz.

"To nieszczęście jeszcze bardziej zbliżyło go do kardynała Wojtyły, który odczytał wydarzenie jako cierpienie za niego. Kolejne cierpienia jeszcze bardziej zbliżyły dwóch przyjaciół. Kard. Jaworski przeżył boleśnie zamach na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku, a także kolejne choroby i cierpienia świętego Papieża. Był jego duchowym powiernikiem. Był świadkiem odchodzenia z tego świata i śmierci Jana Pawła II, udzielając mu wiatyku na drogę do wieczności" - napisał.