Wojsko Polskie kupi 70 tysięcy karabinków Grot. "To są dobre karabiny, sprawdzone"

Mariusz Błaszczak zatwierdził w poniedziałek aneks do umowy z 2020 roku na dostawę dla Wojska Polskiego kolejnej partii karabinków Grot. - To są dobre karabiny, sprawdzone. To są karabiny, które cieszą się uznaniem ze strony Wojska Polskiego, ale także żołnierzy wojsk ukraińskich. Mimo tego, że ten produkt był atakowany, to sprawdził się w boju. To jest najważniejszy egzamin, który karabinek GROT zdał - powiedział minister po podpisaniu umowy.