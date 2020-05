Miał do odsiadki 20 lat za oszustwo przy sprzedaży telefonu. Zmniejszyli mu karę czterokrotnie

Naciągał na jeden telefon

W maju 2015 r. na jednym z portali aukcyjnych Mateusz L. umieścił ogłoszenie: "sprzedam telefon Apple Iphone 6". Obiecywał przesłanie aparatu po wpłaceniu umówionej wcześniej kwoty. Po zainkasowaniu pieniędzy urywał kontakt z potencjalnym kupcem, a anons znikał z oferty portalu. Mężczyzna oszukał w ten sposób ponad 200 osób na sumę 200 tys. złotych. Od poszkodowanych otrzymywał kwoty od 100 zł do 4000 zł.

Z powodu braku systemu informatycznego w prokuraturze, który umożliwiłby sprawdzenie, czy wobec danej osoby nie toczy się już postępowanie gdzieś w Polsce, 60 różnych prokuratur w całym kraju wszczynało kolejne śledztwa w sprawie Mateusza L. i kierowało akty oskarżenia do sądów w sprawie jednego i tego samego telefonu sprzedawanego na tej samej aukcji.

Sędzia skazuje na 20 lat

W czerwcu 2017 r. Mateusza L. zatrzymała policja. Przewieziono go do Aresztu Śledczego w Krakowie przy ul. Montelupich. W międzyczasie w całej Polsce zapadały następne wyroki. Z każdym kolejnym zwiększał się okres, który L. miał w sumie do odsiedzenia: 5, 10, 15 lat. W lipcu 2018 r., gdy z akt wynikało, że Mateusz L. ma odsiedzieć ponad 20 lat, dyrektor aresztu wystąpił o wydanie wyroku łącznego dla mężczyzny.