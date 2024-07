czytaj dalej

- Tomasz Szatkowski miał wszystkie dopuszczenia konieczne do tego, żeby sprawować funkcję naszego przedstawiciela w Sojuszu Północnoatlantyckim i sprawował ją przez całe lata - powiedział prezydent Andrzej Duda, odnosząc się do informacji na temat Szatkowskiego przedstawionych przez premiera Donalda Tuska. Służby specjalne miały mieć zastrzeżenia do Szatkowskiego już w czasach, gdy rządził PiS, ale miały zataić to przed ABW. Duda powiedział, że "o żadnych zastrzeżeniach" wobec Szatkowskiego "nic nie wie".