Kandydatura Elżbiety Witek bez poparcia. Kaczyński: jesteśmy gotowi na brak wicemarszałka Sejmu

Kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia posłów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał po głosowaniach, że do procedury wyboru szóstego wicemarszałka "Sejm powróci w późniejszym terminie".

Kaczyński: nie będzie innego kandydata

Po głosowaniach Kaczyński powiedział dziennikarzom, że "opozycja jest taka, jaka jest". - Teraz jest co prawda większością, ale to jest opozycja totalna. Jak się zachowywała, to każdy, kto nie ma jakiegoś bielma na oczach, wdział w ciągu tych lat - dodał.