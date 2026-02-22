"Polityczna ofensywa" w PiS. "Uznaliśmy, że to dobry moment"

Bocheński o kandydacie na premiera. "Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom" Źródło: TVN24

Jarosław Kaczyński w czwartkowym wywiadzie przekazał, kiedy ogłosi nazwisko kandydata PiS na premiera. - Sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. (...) Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - mówił.

Zaznaczył przy tym, że chociaż decyzję podjął, chciałby najpierw skonfrontować to z większym zgromadzeniem członków swojego ugrupowania.

Bocheński: nie wierzcie w to, co piszą gazety

O to, czy marzec jest dobrym terminem na ogłoszenie tej informacji, był pytany w sobotę europoseł PiS Tobiasz Bocheński. - Polacy potrzebują nadziei, potrzebują wizji i potrzebują zobaczyć program dla Polski, który będzie inny niż to, co się sączy z ust polityków, którzy dzisiaj rządzą - ocenił.

Zapowiedział przy tym, że PiS "wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i zaprezentuje kandydata, który następnie będzie prowadził bardzo intensywną kampanię wyborczą, prezentującą program i odpowiadającą na najtrudniejsze pytania, które dzisiaj frapują Polaków".

Bocheński był też pytany o komentarz w sprawie medialnych doniesień, że to on jest potencjalnym kandydatem na premiera. - Nie wierzcie w to, co piszą gazety. Pan prezes Kaczyński powiedział, że podjął decyzję i ta decyzja na razie nie została nikomu ujawniona - powiedział.

Sasin o "dużej politycznej ofensywie"

Poseł PiS Jacek Sasin również został zapytany, czy ogłaszanie nazwiska kandydata na premiera w marcu jest dobrym pomysłem.

- Uznaliśmy, że to jest dobry moment do tego, żeby rozpocząć dużą polityczną ofensywę. Wybory już w przyszłym roku, więc ten czas do wyborów nie jest tak duży. Chcemy rzeczywiście zmobilizować i nasze struktury, i naszych działaczy, ale przede wszystkim zmobilizować Polaków - kontynuował polityk.

Dodał też, że kandydat na premiera jest jednym z elementów wspomnianej ofensywy politycznej. Jej drugim elementem - jak tłumaczył Sasin - jest program. - Mogę powiedzieć jedno: będzie to na pewno taki kandydat, który będzie zdeterminowany, będzie potrafił rozmawiać z Polakami, będzie potrafił ich porwać - wymieniał.

