Polska

"Polityczna ofensywa" w PiS. "Uznaliśmy, że to dobry moment"

Jarosław Kaczyński
Bocheński o kandydacie na premiera. "Prawo i Sprawiedliwość wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom"
Źródło: TVN24
Uznaliśmy, że to dobry moment do tego, żeby rozpocząć dużą polityczną ofensywę - powiedział poseł PiS Jacek Sasin. O to, czy marzec jest dobrym czasem na ogłoszenie nazwiska kandydata na premiera partii, był też pytany europoseł ugrupowania Tobiasz Bocheński. Polityk odniósł się też do doniesień o tym, że to on jest kandydatem na szefa rządu.

Jarosław Kaczyński w czwartkowym wywiadzie przekazał, kiedy ogłosi nazwisko kandydata PiS na premiera. - Sądzę, że to jest termin naprawdę nieodległy, ale musimy go liczyć w tygodniach. (...) Sądzę, że w marcu ta sprawa będzie już zupełnie jasna - mówił.

Zaznaczył przy tym, że chociaż decyzję podjął, chciałby najpierw skonfrontować to z większym zgromadzeniem członków swojego ugrupowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kaczyński "nie zauważył, że pociąg odjechał"

Kaczyński "nie zauważył, że pociąg odjechał"

Sebastian Zakrzewski
Na kogo postawił Kaczyński? "Zaskoczenia nie ma"

Na kogo postawił Kaczyński? "Zaskoczenia nie ma"

Marcin Złotkowski

Bocheński: nie wierzcie w to, co piszą gazety

O to, czy marzec jest dobrym terminem na ogłoszenie tej informacji, był pytany w sobotę europoseł PiS Tobiasz Bocheński. - Polacy potrzebują nadziei, potrzebują wizji i potrzebują zobaczyć program dla Polski, który będzie inny niż to, co się sączy z ust polityków, którzy dzisiaj rządzą - ocenił.

Zapowiedział przy tym, że PiS "wyjdzie naprzeciw tym oczekiwaniom i zaprezentuje kandydata, który następnie będzie prowadził bardzo intensywną kampanię wyborczą, prezentującą program i odpowiadającą na najtrudniejsze pytania, które dzisiaj frapują Polaków".

Bocheński był też pytany o komentarz w sprawie medialnych doniesień, że to on jest potencjalnym kandydatem na premiera. - Nie wierzcie w to, co piszą gazety. Pan prezes Kaczyński powiedział, że podjął decyzję i ta decyzja na razie nie została nikomu ujawniona - powiedział. 

Sasin o "dużej politycznej ofensywie"

Poseł PiS Jacek Sasin również został zapytany, czy ogłaszanie nazwiska kandydata na premiera w marcu jest dobrym pomysłem.

- Uznaliśmy, że to jest dobry moment do tego, żeby rozpocząć dużą polityczną ofensywę. Wybory już w przyszłym roku, więc ten czas do wyborów nie jest tak duży. Chcemy rzeczywiście zmobilizować i nasze struktury, i naszych działaczy, ale przede wszystkim zmobilizować Polaków - kontynuował polityk.

Dodał też, że kandydat na premiera jest jednym z elementów wspomnianej ofensywy politycznej. Jej drugim elementem - jak tłumaczył Sasin - jest program. - Mogę powiedzieć jedno: będzie to na pewno taki kandydat, który będzie zdeterminowany, będzie potrafił rozmawiać z Polakami, będzie potrafił ich porwać - wymieniał.

OGLĄDAJ: Prezes PiS wyklucza koalicję z Braunem. A jeśli znów będzie "stabilizował"?
pc

Prezes PiS wyklucza koalicję z Braunem. A jeśli znów będzie "stabilizował"?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn /akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Rafał Guz/PAP

Prawo i SprawiedliwośćTobiasz BocheńskiJacek SasinJarosław Kaczyński
