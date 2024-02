SE: Kancelaria Sejmu chce, żeby Kamiński i Wąsik oddali część pieniędzy za prowadzenie biur poselskich

Jak podaje "Super Express", Kancelaria Sejmu chce, żeby Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik oddali część pieniędzy otrzymanych na prowadzenie biur poselskich. - Zwrot ryczałtu? Mam umowy na wynajem biur i umowy o pracę, mam więc oddać pieniądze, które już zapłaciłem? Nie mam żadnej korespondencji od marszałka Sejmu w tym zakresie - komentował Wąsik w rozmowie z "SE".

"Super Express" poinformował w piątek, że Kancelaria Sejmu chce zwrotu części pieniędzy na prowadzenie biura poselskiego oraz sprzętu elektronicznego od byłych posłów X kadencji, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Kancelaria Sejmu oczekuje teraz, że politycy PiS wypełnią rozliczeniowe obowiązki. Chodzi o zwrot sprzętu elektronicznego, np. tabletu, elementów wyposażenia biur poselskich, ale też zwrot pieniędzy" - czytamy w "SE".

Dziennik zacytował pismo Kancelarii Sejmu, w którym poinformowano, że "Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie otrzymali w styczniu br. żadnych środków na prowadzenie biur. Z kolei środki przekazane pod koniec grudnia, po nieskuteczności odwołań, przestały być ryczałtem, a środkami finansowymi podlegającymi zwrotowi".

Wysłaliśmy pytania do Kancelarii Sejmu w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

Redakcja biznesowa tvn24.pl zwróciła się do Kancelarii Sejmu z pytaniami, czy Kamiński i Wąsik otrzymali pełne uposażenie i diety za grudzień 2023 roku, a jeśli niepełne - to w jakiej części oraz jak wygląda w ich przypadku kwestia wypłat za styczeń 2024 - czy je dostaną i czy w pełnej wysokości?

"Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie wystąpili w bieżącej kadencji Sejmu o przyznanie/wypłatę uposażenia poselskiego, a zatem nie pobierali tego świadczenia" - napisało Centrum Informacyjne Sejmu.

Wąsik: nie mam żadnej korespondencji od marszałka

- Zwrot ryczałtu? Mam umowy na wynajem biur i umowy o pracę, mam więc oddać pieniądze, które już zapłaciłem? Nie mam żadnej korespondencji od marszałka Sejmu w tym zakresie - powiedział "SE" Wąsik.

Jak podaje dziennik, Wąsik wytyka też niekonsekwencję Kancelarii Sejmu, bo ta wypłaciła mu poselską dietę za styczeń.

Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik Leszek Szymański/PAP

"Jestem przekonany, że spotkamy się z ministrem Kamińskim w Sejmie"

Maciej Wąsik został zapytany w piątek w Radiu Plus, czy zamierza przyjść do Sejmu na najbliższe posiedzenie, które rozpoczyna się w przyszłą środę. - Jestem posłem, zostałem wybrany głosami moich wyborców i moim obowiązkiem jest wówczas, kiedy mam taką możliwość, uczestniczyć w obradach Sejmu. Wybieram się do Sejmu - odpowiedział.

Pytany, czy do Sejmu przyjdzie również Mariusz Kamiński, odparł, że "minister Kamiński jest posłem, nasza sytuacja jest identyczna". - Jestem przekonany, że spotkamy się z ministrem Kamińskim w Sejmie - dodał.

Marszałek Hołownia: Kamiński i Wąsik nie są posłami

25 stycznia w "Kropce nad i" marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślił po raz kolejny, że Kamiński i Wąsik "nie są posłami". Pytany o to, co zrobi, jeżeli politycy pojawią się w Sejmie, powiedział: - Mam prosty komunikat do panów, byłych posłów, Kamińskiego i Wąsika: oczywiście, że mogą pojawić się w Sejmie, ale pojawią się tam na moich warunkach. Z jednej prostej przyczyny. Jeżeli oni twierdzą, że są posłami, to są zobowiązani, na podstawie artykułu 7 Regulaminu Sejmu, stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu.

- A jeżeli nie są posłami, to muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu z artykułu 10 Regulaminu Sejmu, bo to marszałek Sejmu odpowiada za porządek w Sejmie. Tak czy siak muszą stosować się do poleceń porządkowych marszałka Sejmu - kontynuował.

Hołownia: Kamiński i Wąsik mogą pojawić się w Sejmie, ale na moich warunkach TVN24

Za co zostali skazani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik

Zarówno Mariusz Kamiński, jak i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani przez warszawski Sąd Okręgowy za niedopełnienie obowiązków oraz przekroczenie uprawnień. Chodzi o okres od 14 grudnia 2006 roku do 5 lipca 2007 roku i działania dotyczące tzw. afery gruntowej. W tamtym czasie Mariusz Kamiński był szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a Maciej Wąsik jego zastępcą. Razem z nimi skazano również dwóch innych członków ówczesnego kierownictwa CBA.

Jak stwierdził Sąd Okręgowy, Mariusz Kamiński "przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków" w ten sposób, że "kierował popełnieniem" czynu zabronionego przez podległych mu funkcjonariuszy CBA "pomimo braku podstaw prawnych". Wyrok mówi m.in. o zaplanowaniu, zorganizowaniu i zrealizowaniu "przy wykorzystaniu wykonujących jego polecenia funkcjonariuszy CBA" (w tym Macieja Wąsika - red.) prowokacji. Stwierdza, że "zlecił zainicjowanie na podstawie podrobionych dokumentów" przeprowadzenie odrolnienia gruntów. Aby to uwiarygodnić - jak stwierdza sąd - "zlecił podrobienie szeregu dokumentów urzędów administracji rządowej i samorządowej", które wymieniono w wyroku.

W odniesieniu do Macieja Wąsika sąd stwierdził, że nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w ten sposób, że "wykonując polecenia przedłożonego, to jest Szefa CBA Mariusza Kamińskiego, których realizacja spowoduje popełnienie czynu zabronionego, nie dopełnił wynikającego z art. 71 ust. 2 cytowanej ustawy o CBA obowiązku odmowy wykonania polecenia, a także przekroczył uprawnienia w ten sposób, że zlecił podległym mu pracownikom przeprowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych (…) pomimo braku podstaw prawnych do ich realizacji".

23 stycznia 2024 roku, gdy prezydent Andrzej Duda poinformował o wydaniu postanowienia o zastosowaniu prawa łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, obaj politycy PiS opuścili zakłady karne. Przebywali w nich od 9 stycznia, kiedy to policja zatrzymała obu mężczyzn przebywających wtedy w Pałacu Prezydenckim.

Czym była tzw. afera gruntowa

Afera gruntowa była prowokacją wymierzoną przeciwko ówczesnemu wicepremierowi w rządzie Jarosława Kaczyńskiego – Andrzejowi Lepperowi. Jak przypomina Konkret24, latem 2007 roku CBA przeprowadziło operację, w ramach której wręczono dwóm osobom w kierowanym przez Leppera Ministerstwie Rolnictwa tzw. kontrolowaną łapówkę za odrolnienie gruntu na Mazurach. Przeciek utrudnił jednak doprowadzenie sprawy do końca. Według sądu Kamiński zaplanował i zorganizował prowokację CBA, zlecił wprowadzenie w błąd jednej osoby i podżeganie do korupcji, podczas gdy brak było podstaw do wszczęcia operacji CBA w resorcie rolnictwa. Polecenia Kamińskiego wykonywał jego zastępca Maciej Wąsik i dwóch oficerów z pionu operacyjno-śledczego - czytamy na Konkret24.

W efekcie Andrzej Lepper został zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego, tym samym rozpadła się koalicja PiS-Samoobrona-LPR, co doprowadziło w efekcie do przedterminowych wyborów. Po nich władzę przejęła koalicja PO-PSL.

Autor:ek / prpb

Źródło: PAP, "Super Express"