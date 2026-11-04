Polska Zbigniew Bogucki: kancelaria prezydenta złoży zawiadomienia do prokuratury Oprac. Aleksandra Sapeta |

Zbigniew Bogucki: kancelaria prezydenta złoży zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Bogucki przekonywał na konferencji przed Pałacem Prezydenckim, że wtorkowe zgromadzenie w Trybunale Konstytucyjnym, zwołane przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, nie było Zgromadzeniem Ogólnym sędziów TK. Jego zdaniem w trakcie spotkania nie było też kworum.

W piątek Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański zostali odsunięci od czynności służbowych przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską, która poinformowała o przejęciu kierownictwa w TK. To w związku z wnioskami o uchylenie immunitetów wobec Święczkowskiego i Sochańskiego. Na wtorkowym Zgromadzeniu Ogólnym sędziowie przyjęli plan dochodów i wydatków Trybunału. Wylosowano też składy sędziowskie, które mają zająć się sprawami Święczkowskiego i Sochańskiego.

Na posiedzeniu pojawiło się ośmioro sędziów wybranych przez obecną kadencję Sejmu. Jak przekazała Korwin-Piotrowska, uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu było 12 sędziów. Pozostali trzej z ustawowej liczby sędziów Trybunału - 15, to Święczkowski i Sochański, którzy pozostają zawieszeni w czynnościach, oraz Jarosław Wyrembak. Ten ostatni nie wziął udziału w Zgromadzeniu ze względu "na wadliwą procedurę wyboru". Jest ostatnim sędzią dublerem w TK.

Na tej podstawie sędziowie zdecydowali, że w tym przypadku ustawowe kworum 2/3 składu sędziowskiego należy liczyć od 12 osób, co daje 8.

Bogucki: kancelaria prezydenta złoży zawiadomienia do prokuratury

- Mając na uwadze to, co dzieje się od 30 października, jest jednoznaczna decyzja, aby kancelaria prezydenta złożyła zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstw - zapowiedział Bogucki w trakcie konferencji prasowej.

Jak mówił, pierwsze zawiadomienie, które ma zamiar złożyć kancelaria prezydenta, dotyczy art. 128 § 1 Kodeksu karnego.

Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20. Art. 128 § 1 Kodeksu karnego

- Po raz pierwszy w wolnej Polsce pod rządami premiera Donalda Tuska, za sprawą osób, które postanowiły kroczyć drogą brutalnego bezprawia, pod osłoną policji, pod osłoną służb MSWiA, przeprowadzany jest tego rodzaju zbrodniczy proceder - komentował.

Policja zabezpiecza teren wokół Trybunału Konstytucyjnego w związku z trwającymi przed siedzibą organu demonstracjami zwolenników PiS i działaczy ruchu Roberta Bąkiewicza.

Bogucki: zawiadomienia zostaną złożone w najbliższych dniach

Bogucki zapowiedział też zawiadomienie w sprawie piątkowych wydarzeń w Trybunale. - W związku z tą sytuacją gorszącą, która miała miejsce, z próbą uniemożliwienia wejścia pana prezydenta do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, zostanie również złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 135 (Kodeksu karnego), a więc czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - dodał szef kancelarii prezydenta.

§ 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Kto publicznie znieważa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Art. 135 Kodeksu karnego

- Nie można dotykać, nie można odpychać, nie można wypychać prezydenta. Tutaj Kodeks karny jest jednoznaczny, a myślę, że te zapisy wskazują na to w sposób niebudzący wątpliwości - mówił prezydencki minister.

W ocenie szefa kancelarii prezydenta "mamy do czynienia także z szerszym kręgiem osób", które miały uczestniczyć w "nielegalnych" działaniach i "pomocnictwie". Bogucki zapowiedział, że "zawiadomienia są przygotowywane" i zostaną złożone "możliwie najszybciej, w najbliższych dniach".

Wejście prezydenta do Trybunału

Siłowe wejście prezydenta i jego ludzi do TK oraz przepychanka z sędziami w drzwiach jest przedmiotem sporu i wzajemnych oskarżeń od kilku dni.

We wtorek rzeczniczka prokuratora generalnego prokurator Anna Adamiak poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie czynnej "napaści na sędziów Trybunału Konstytucyjnego Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza".

Wejście prezydenta do Trybunału widać na nagraniu udostępnionym przez sędzię TK Macieja Berka.

Karol Nawrocki przed Trybunałem Konstytucyjnym Źródło: X/MACIEJBEREK