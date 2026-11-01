Kancelaria prezydenta chce zawiadomić prokuraturę. W związku z "naruszeniem nietykalności Karola Nawrockiego"
SĘDZIA ANNA KORWIN-PIOTROWSKA BĘDZIE W NIEDZIELĘ GOŚCIEM "FAKTÓW PO FAKTACH" W TVN24. PROGRAM ROZPOCZYNA SIĘ O 19.25.
W niedzielę w rozmowie z Radiem Wnet rzecznik prezydenta odniósł się do wydarzeń w nocy z piątku na sobotę. Jego zdaniem kierująca Trybunałem Konstytucyjnym sędzia Anna Korwin-Piotrowska i sędziowie TK wybrani przez Sejm Maciej Berek oraz Krystian Markiewicz "nie mieli prawa dotykać pana prezydenta".
Rzecznik prezydenta: naruszyli nietykalność Karola Nawrockiego
Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że kancelaria Nawrockiego "podejmie działania związane ze złożeniem zawiadomień do prokuratury" przeciwko tym osobom.
- Sędziami TK nie są pani Anna Korwin-Piotrowska czy chociażby pan Krystian Markiewicz, którzy zastawiali drzwi wejściowe do Trybunału Konstytucyjnego panu prezydentowi i naruszyli nietykalność cielesną głowy państwa - mówił Leśkiewicz.
Jak dodał, Nawrocki miał prawo wejść do TK, ponieważ "każdy obywatel ma prawo wejść" do Trybunału.
Korwin-Piotrowska o próbie taranowania przed TK
Rzecznik Karola Nawrockiego odniósł się też do słów Korwin-Piotrowskiej, która powiedziała, że przed wejściem do Trybunału prezydent próbował staranować ją i innych sędziów TK wybranych przez Sejm.
- W ten sposób pani Korwin-Piotrowska próbuje zbudować sobie linię obrony. To jest naturalne, bo bez wątpienia poniesie za to zachowanie odpowiedzialność karną, podobnie jak pan Berek czy pan Markiewicz - twierdził Leśkiewicz.