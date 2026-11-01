Polska Kancelaria prezydenta chce zawiadomić prokuraturę. W związku z "naruszeniem nietykalności Karola Nawrockiego"

Anna Korwin-Piotrowska o wejściu do Trybunału Konstytucyjnego Karola Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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SĘDZIA ANNA KORWIN-PIOTROWSKA BĘDZIE W NIEDZIELĘ GOŚCIEM "FAKTÓW PO FAKTACH" W TVN24. PROGRAM ROZPOCZYNA SIĘ O 19.25.

W niedzielę w rozmowie z Radiem Wnet rzecznik prezydenta odniósł się do wydarzeń w nocy z piątku na sobotę. Jego zdaniem kierująca Trybunałem Konstytucyjnym sędzia Anna Korwin-Piotrowska i sędziowie TK wybrani przez Sejm Maciej Berek oraz Krystian Markiewicz "nie mieli prawa dotykać pana prezydenta".

Rzecznik prezydenta: naruszyli nietykalność Karola Nawrockiego

Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że kancelaria Nawrockiego "podejmie działania związane ze złożeniem zawiadomień do prokuratury" przeciwko tym osobom.

- Sędziami TK nie są pani Anna Korwin-Piotrowska czy chociażby pan Krystian Markiewicz, którzy zastawiali drzwi wejściowe do Trybunału Konstytucyjnego panu prezydentowi i naruszyli nietykalność cielesną głowy państwa - mówił Leśkiewicz.

Jak dodał, Nawrocki miał prawo wejść do TK, ponieważ "każdy obywatel ma prawo wejść" do Trybunału.

Korwin-Piotrowska o próbie taranowania przed TK

Rzecznik Karola Nawrockiego odniósł się też do słów Korwin-Piotrowskiej, która powiedziała, że przed wejściem do Trybunału prezydent próbował staranować ją i innych sędziów TK wybranych przez Sejm.

Prezydent Karol Nawrocki wszedł do gmachu Trybunału Konstytucyjnego Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP/EPA

- W ten sposób pani Korwin-Piotrowska próbuje zbudować sobie linię obrony. To jest naturalne, bo bez wątpienia poniesie za to zachowanie odpowiedzialność karną, podobnie jak pan Berek czy pan Markiewicz - twierdził Leśkiewicz.

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