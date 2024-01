"Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w uroczystości". Grabiec tłumaczy

Prezydent Andrzej Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego członków rządu Donalda Tuska na uroczystość powołania ich w skład Rady Dialogu Społecznego (RDS). Ministrowie w ostatniej chwili odwołali swój udział w wydarzeniu, którego termin był uzgodniony - informuje Kancelaria Prezydenta na platformie X (dawniej Twitter). - Zwróciłem się do Kancelarii Prezydenta z informacją, że w związku z posiedzeniem Sejmu ministrowie nie będą mogli wziąć udziału w tej uroczystości, prosząc jednocześnie o powołanie tych ministrów - tak by mogły się rozpocząć prace Rady - powiedział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Jak podkreślił, Kancelaria Prezydenta została uprzedzona o nieobecności ministrów.

Szef KPRM zwrócił uwagę, że sama uroczystość "nie jest do niczego potrzebna". - To przekazanie dokumentów, może się odbyć w każdy inny sposób. Oczywiście może też się odbyć uroczyście, tylko szkoda tych 3 tygodni - że tyle prezydent zwlekał z tym powołaniem, i szkoda, że wyznaczył datę akurat w dniu posiedzenia Sejmu - dodał.

"Rada Dialogu Społecznego to forum trójstronnej współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców oraz rządu w ważnych sprawach dotyczących w szczególności poziomu życia Polaków, rynku pracy, rozwoju gospodarczego. Z apelem o pilne powołanie przedstawicieli rządu w Radzie zwróciło się do Prezydenta, jako patrona dialogu społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Nieobecność przedstawicieli rządu Donalda Tuska uniemożliwia podjęcie prac przez Radę" - napisano.

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, uroczystość to "wieloletnia tradycja i podkreślenie, że dialog społeczny jest jednym z fundamentalnych osiągnięć Polski po 1989 roku". "O to, by mógł być prowadzony, walczył wielki ruch Solidarności. Prezydent Andrzej Duda, co wielokrotnie podkreślał, że jest zawsze gotowy do współpracy w najważniejszych dla Polaków sprawach. Liczy, że uroczystość odbędzie się w najbliższym możliwym terminie" - napisano.