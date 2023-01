"Wyborcza": kancelaria biorąca udział w sprzedaży Lotosu prywatnie doradzała Danielowi Obajtkowi

"Gazeta Wyborcza" w swojej wtorkowej publikacji pisze, że we wrześniu 2018 roku prawniczka z kancelarii z SMM Legal przesyła Danielowi Obajtkowi do akceptacji "wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej" dotyczący podatku dochodowego od nieruchomości "w wersji gotowej do wysłania". Według załączonej do maila instrukcji Obajtek miał go wydrukować, podpisać, zapłacić 240 zł oraz wysłać na adres Krajowej Administracji Skarbowej. Jak dodaje "GW", wśród adresatów maila jest też mecenas Maciej Mataczyński.