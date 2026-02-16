"Ta zasada naprawdę zmienia sytuację w domu"

Młodzi ludzie i czas przed ekranem. Wojtasik: spada czas, który poświęcamy na relacje Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rusza ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem "Zaloguj się do relacji". Jej celem jest budowanie świadomości na temat wpływu technologii na relacje, a także promowanie bardziej uważnego, jakościowego korzystania z urządzeń cyfrowych.

TVN Warner Bros. Discovery jest patronem medialnym inicjatywy.

O to, czy żyjemy w społeczeństwie, w którym nasze relacje społeczne są zaburzone, był pytany w TVN24 Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. - Myślę, że tak możemy powiedzieć, przyglądając się chociażby badaniom, z których wynika, że młodzi ludzie spędzają przed ekranem średnio 5 godzin i 40 minut dziennie. Spada ten czas, który poświęcamy na relacje - powiedział.

Zwrócił uwagę, że korzystanie z urządzeń jest naszą decyzją. - Bardzo zachęcamy w tej kampanii do refleksji. Do tego, żebyśmy usiedli rodzinnie i porozmawiali o tym, do czego są nam te ekrany potrzebne, co wspieramy - na przykład w kontekście ekranów w rękach dzieci - ale też co ograniczamy, żeby to nie było kosztem relacji - wyjaśnił Wojtasik.

Higiena cyfrowa i kontrola, której "często brakuje"

Czy jednak dbanie o relacje i korzystanie z urządzeń cyfrowych się wyklucza? Na to pytanie odpowiedziała Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" i autorka książki "Wychowanie przy ekranie".

- Niekoniecznie, pod warunkiem że stosujemy zasady higieny cyfrowej, czyli w tym świecie wypełnionym ekranami potrafimy nad tym zapanować i nie traktujemy tego, jak powietrze, tylko mamy świadomość, że jest to po prostu narzędzie codziennego użytku, które jednak wymaga pewnej kontroli. Tego nam niestety często brakuje - opisała.

Bigaj była też pytana o zasady tak zwanej higieny cyfrowej, czyli zbiór nawyków pozwalający nam w lepszy sposób korzystać z urządzeń elektronicznych. - Pierwsza podstawowa zasada, która naprawdę zmienia sytuację w domu, to jest nienoszenie telefonu cały czas przy sobie (...). Dotyczy to również spania, czyli telefony powinny mieć zakaz wstępu do sypialni - tłumaczyła.

Jak "zalogować się do relacji"?

Więcej informacji można znaleźć na stronie zalogujsiedorelacji.pl, która jest istotnym elementem kampanii i w przystępny sposób porządkuje najważniejsze treści w jednym miejscu. Pokazuje temat z różnych perspektyw, oferując przy tym proste do zastosowania na co dzień rozwiązania.

Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Fundacja PZU oraz Deichmann. Mediami wspierającymi kampanię są: Grupa Agora (AMS, Gazeta.pl, Gazeta Wyborcza, Grupa Eurozet, Helios, Radio TOK FM, Radio ZET); Bauer Media Group (Grupa RMF, RMF ON, RMF 24, Bauer Media Outdoor); Ringier Axel Springer Polska (Business Insider, Forbes, Newsweek, Onet); TVN Warner Bros. Discovery; Wirtualna Polska; ZPR Media (Radio ESKA, Super Express). Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" oraz Fundacja Panoptykon. Partnerem badawczym kampanii jest agencja IQS. Kampanię w swoich kanałach wspierają również Blix, Disney, IMS Sensory, Retail Media oraz Żabka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD