"Ta zasada naprawdę zmienia sytuację w domu"

Rusza ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem "Zaloguj się do relacji". Jej celem jest budowanie świadomości na temat wpływu technologii na relacje, a także promowanie bardziej uważnego, jakościowego korzystania z urządzeń cyfrowych.
TVN Warner Bros. Discovery jest patronem medialnym inicjatywy.
O to, czy żyjemy w społeczeństwie, w którym nasze relacje społeczne są zaburzone, był pytany w TVN24 Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. - Myślę, że tak możemy powiedzieć, przyglądając się chociażby badaniom, z których wynika, że młodzi ludzie spędzają przed ekranem średnio 5 godzin i 40 minut dziennie. Spada ten czas, który poświęcamy na relacje - powiedział.
Zwrócił uwagę, że korzystanie z urządzeń jest naszą decyzją. - Bardzo zachęcamy w tej kampanii do refleksji. Do tego, żebyśmy usiedli rodzinnie i porozmawiali o tym, do czego są nam te ekrany potrzebne, co wspieramy - na przykład w kontekście ekranów w rękach dzieci - ale też co ograniczamy, żeby to nie było kosztem relacji - wyjaśnił Wojtasik.
Higiena cyfrowa i kontrola, której "często brakuje"
Czy jednak dbanie o relacje i korzystanie z urządzeń cyfrowych się wyklucza? Na to pytanie odpowiedziała Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" i autorka książki "Wychowanie przy ekranie".
- Niekoniecznie, pod warunkiem że stosujemy zasady higieny cyfrowej, czyli w tym świecie wypełnionym ekranami potrafimy nad tym zapanować i nie traktujemy tego, jak powietrze, tylko mamy świadomość, że jest to po prostu narzędzie codziennego użytku, które jednak wymaga pewnej kontroli. Tego nam niestety często brakuje - opisała.
Bigaj była też pytana o zasady tak zwanej higieny cyfrowej, czyli zbiór nawyków pozwalający nam w lepszy sposób korzystać z urządzeń elektronicznych. - Pierwsza podstawowa zasada, która naprawdę zmienia sytuację w domu, to jest nienoszenie telefonu cały czas przy sobie (...). Dotyczy to również spania, czyli telefony powinny mieć zakaz wstępu do sypialni - tłumaczyła.
Jak "zalogować się do relacji"?
Więcej informacji można znaleźć na stronie zalogujsiedorelacji.pl, która jest istotnym elementem kampanii i w przystępny sposób porządkuje najważniejsze treści w jednym miejscu. Pokazuje temat z różnych perspektyw, oferując przy tym proste do zastosowania na co dzień rozwiązania.
Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Fundacja PZU oraz Deichmann. Mediami wspierającymi kampanię są: Grupa Agora (AMS, Gazeta.pl, Gazeta Wyborcza, Grupa Eurozet, Helios, Radio TOK FM, Radio ZET); Bauer Media Group (Grupa RMF, RMF ON, RMF 24, Bauer Media Outdoor); Ringier Axel Springer Polska (Business Insider, Forbes, Newsweek, Onet); TVN Warner Bros. Discovery; Wirtualna Polska; ZPR Media (Radio ESKA, Super Express). Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" oraz Fundacja Panoptykon. Partnerem badawczym kampanii jest agencja IQS. Kampanię w swoich kanałach wspierają również Blix, Disney, IMS Sensory, Retail Media oraz Żabka.
