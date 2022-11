Specjalne wydanie programu "Czarno na białym" po reportażu "Do spółki z PiS. Finansowe plecy"

czytaj dalej

Gdy rozum śpi, budzą się demony. Gdy na media nakłada się "śluby milczenia" i apeluje, by czekały na oficjalne komunikaty - budzą się niepokoje, plotki, które doprowadzić mogą do mniejszej czy większej paniki. Dlatego po wtorkowym, dramatycznym wieczorze należałoby zastanowić się jak, w chwili niepewności i potencjalnego albo rzeczywistego zagrożenia, rządzący i media mają budować komunikację kryzysową, by ta nie szkodziła interesom państwa, ale zarazem zaspokajała prawo do informacji i naturalne oczekiwanie obywateli, że ci dowiedzą się, co się dzieje, a nie będą trzymani w kompletnie niepotrzebnym, a nawet szkodliwym poczuciu niewiedzy i niepewności.