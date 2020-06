Wybory i fake newsy. "Każdy z nas codziennie spotyka się z fałszywą informacją"

Fake news, czyli celowo rozpowszechniona dezinformacja. To określenie jak bumerang wraca przed wszystkimi wyborami. - Każdy z nas codziennie, jeżeli chodzi o wybory, spotyka się z fałszywą informacją - powiedziała szefowa portalu Konkret24 Beata Biel. Materiał magazynu "Czas decyzji".

- Manipulacje materiałami wideo. To jest coś, co jest niezwykłym zagrożeniem - podkreśliła Beata Biel.

Fake news z wypowiedzą Kidawy-Błońskiej

- Bartek Arłukowicz nie potrafi robić kampanii społecznej, docierać do ludzi w najmniejszych miejscowościach - miała powiedzieć podczas konferencji prasowej.

- Trudno uwierzyć w to, żeby stała obok niego i go krytykowała - mówiła Beata Biel.

Autor tweeta przekonywał, że fragment jest oryginalny i nic nie zostało w nim zmienione. To prawda, bo wypowiedź ówczesnej kandydatki na prezydenta została jedynie skrócona.

- Nikt tak jak Bartek Arłukowicz nie potrafi robić kampanii społecznej, nie potrafi docierać do ludzi w najmniejszych miejscowościach, nie potrafi z nimi prowadzić dialogu. Także bardzo dziękuję, że kolejny ważny krok został zrobiony w kampanii - powiedziała naprawdę Kidawa-Błońska.

- Nie potrzebujemy programu do obróbki wideo, nie potrzebujemy jakiejś zaawansowanej sztucznej inteligencji, ale wycinamy odpowiedni fragment wideo, na który trafimy - zaznaczyła Biel.

Jak szybko takie fałszywe informacje rozchodzą się po sieci, świadczy chociażby komentarz do wpisu zamieszczony przez córkę generała, Monikę Jaruzelską.

Fałszywe konta

Wystarczy wejść w ustawienia, zmienić nazwę i zdjęcie użytkownika, a nasz profil staje się łudząco podobny do konta osoby, której wpisy chcemy kreować.

- To jest chociażby konto, które nazywa się "Człowiek Bóbr", ale kilka dni temu nazywało się Paweł Rabiej i miało w awatarze zdjęcie polityka. Niestety dał się nabrać na to dziennikarz Telewizji Polskiej, który udostępnił tweeta rzekomo Pawła Rabieja, który mówi o tym, że prezydentura Rafała Trzaskowskiego skupi się na ochronie LGBT - powiedział Filip Szarecki.

- Zablokowanie decyzji to jest chowanie głowy w piach - mówił kiedyś ówczesny prezydent Warszawy. Pięć lat temu, jako wiceminister spraw zagranicznych, zadeklarował, że Polska przyjmie pięć tysięcy uchodźców. I na tym koniec faktów.

Kowalski twierdzi, choć trudno pojąć, na jakiej postawie, że Trzaskowski przyjmie nie pięć tysięcy, a każdą liczbę i nie uchodźców, a imigrantów. Do tego Kowalski przemilcza inne fakty. Za czasów prezydenta Dudy liczba wydawanych rocznie zezwoleń na pobyt czasowy dla obywateli państw muzułmańskich wzrosła o ponad tysiąc. Jeszcze dobitniej widać to na przykładzie pozwoleń na pracę, których liczba wzrosła prawie dziewięciokrotnie. Jednak nie tylko sami kandydaci, ale również ich otoczenie znalazło się na celowniku internetowych trolli.

Na celowniku nie tylko kandydaci

- Na przykład krytykowanie w ostatnich dniach pierwszej damy Agaty Dudy, że kupiła sobie apaszkę za 18 tysięcy złotych. Cena wysoka, od razu zaczęli w internecie o tym wszyscy dyskutować. Mówił o tym nawet jeden z kandydatów na prezydenta. Sprawdziliśmy to, okazało się w kosztach Kancelarii Prezydenta rzeczywiście jest wymieniona kwota 18 tysięcy i apaszki, ale jest ich dwieście, więc cena takiej apaszki to 90 złotych - powiedziała Beata Biel.

A jeżeli już jesteśmy przy otoczeniu prezydenta, to nie możemy zapomnieć o prezesie PiS. Jeden z kibiców napisał na Twitterze o stworzonym na trybunach żywym portrecie Jarosława Kaczyńskiego. W rzeczywistości kibice ustawili się, ale tworząc kształt logo swojego ulubionego klubu.

Innym przykładem wykorzystania wizerunku jest zestawienie, w którym porównano go do Donalda Tuska, który miałby w przeciwieństwie do niego nie nosić ochronnej maseczki. Sęk w tym, że zdjęcie Donalda Tuska zostało zrobione trzy lata wcześniej.